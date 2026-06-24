Vidlák předpověděl budoucnost stávkujících celebrit nejen z ČT

Tak prý byl protest zaměstnanců ČT a ČRo tak mírný, aby si zaměstnanci veřejnoprávních médií nechali prostor pro „gradaci“. Tak kam by to až měli vygradovat?
Prosím, prosím, ať to vygraduje až k černé obrazovce po dlouhé týdny! Nebo k hromadným výpovědím všech Stachů, Řezníčků, Kubalů, Jílkových a dalších zbytečných existencí.
Víte, ono to nemá kam vygradovat, protože Českou televizi už dnes nikdo nepotřebuje. Kterýkoli pořad vám lépe a levněji vyrobí TV Nova. A Česká televize už dávno nemá žádnou hvězdu, na kterou by se lidé prali, jen aby dostali vstupenky. Babišovi nepíšou žádní rozčilení koncesionáři, že díky jeho politice přišli o unikátní, jedinečný a neopakovatelný televizní zážitek k nezaplacení.
Až bude příští demonstrace Milionu chvilek za veřejnoprávní média, pošlete tam reportéra a zeptejte se těch blikotavých hvězdiček naší pop music, který pořad a kterou televizní hvězdu mají nejraději. Tři čtvrtě z nich bude blekotat, protože na takovou fosilní televizi dávno nekoukají.
Anketa
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
hlasovalo: 6939 lidí
Česká televize rozjela souběžně se stávkou reklamní kampaň, kde připomíná divákům, jaké filmy a pořady vyrobila a kolik hezkých pocitů jim přinesla. Mihne se tam třeba i Miroslav Šimek a Jiří Grossmann, apeluje se na to, že ČT vysílá fotbal a hokej... To asi není úplně nešikovné citové vydírání?
Ano, kdysi... To ještě měli tamní pracovníci nějakou sebeúctu a nedovolili, aby jejich úctyhodné dílo převzali Moravcové, Řezníčci, mňoukající Wolnerové a úlisní Fridrichové. Kurňa, Německo bylo také kdysi jednou z nejvyspělejších zemí a podívejte se, do jaké brusele to nechali dojít. Proč? Inu, protože dopustili, aby Kohly, Brandty. Schrödery a Adenauery nahradili Merkelové, Scholzové a Merzové. Dovolili, aby jejich veřejný prostor převzali chirurgové z dovozu... Co je jim platné, že měli slavnou minulost, když nemají budoucnost?
Česká televize je na tom stejně. Minulost je možná slavná, ale budoucnost není žádná. Plakat netřeba. Sami si to zavinili.
Že by zaměstnanci zpravodajství ČT tušili, že jejich projevy nikoho moc nedojmou, a postavili před sebe hvězdy typu Davida Kollera nebo televizního cukráře Josefa Maršálka? Herců a zpěváků se ve prospěch ČT vyjádřilo nepočítaně.
Jenže tihle všichni od televize berou, nikoliv dávají. Tihle všichni jsou přisátí na veřejnoprávní cecík a sosají a sosají. Česká televize je ovšem v situaci, kdy by potřebovala, aby se za ni postavili ti, kteří dávají. Sice měli na demonstraci pár tisíc lidí, ale bohužel nemají na své straně miliony dárců, kteří by se jim na ten drahý provoz složili. K čemu jsou jim ti, kteří od České televize potřebují dostat výplatu?
Fotogalerie: - Pochod před Českou televizi
Takováhle mobilizace herců, zpěváků a celebrit probíhá vždycky, když liberálové zavolají do boje: Před volbou Karla Schwarzenberga, při „bradyádě“ proti Zemanovi, po začátku ukrajinské války, při mohutných akcích Milionu chvilek, před posledními volbami a teď tedy. U mě docílily tyto celebrity toho, že jsem přestal sledovat české filmy a seriály a do divadla už chodím jen na operu, kde na nějaké aktivistické cancy není prostor. Jsem výjimka?
Nejste. Mám to stejně a každý den jsou další a další lidé znechuceni a přestávají Českou televizi sledovat. Koneckonců, ono už to víc než zpravodajství připomíná křepčení Baalových proroků, kteří se snaží, aby konečně káplo. A když nestačí křik, začnou tančit. Další fází je, že se začnou řezat a pak budou chtít řezat i do ostatních.
Výsledek je vždycky stejný. Tak dlouho budou křepčit, až lidi znechutí a naštvou. A pak s nimi bude vyběhnuto dřív, než byste řekl: "Hynek Chudárek."
Umělec, který je naopak z mainstreamu vytlačován, je Jarek Nohavica. A představte si: koncerty má beznadějně vyprodané, při jeho vystoupení lidi radostně zpívají a on sám žádnou politickou agitku nedělá. A nikdy nedělal. To je asi musí hodně štvát?
Vidíte. Tohle je to svobodné a nezávislé médium. Jarek Nohavica. Uživí se sám. Nepotřebuje ani koncesionářské poplatky, ani poplatky OSA, nepotřebuje nic. Jen chodí mezi lidi a oni ho nadšeně platí. Když zmizí Česká televize, nic se nestane. Kdyby zmizel Jarek Nohavica, byla by to citelná ztráta.
Když Česká televize dostane trochu čočku od Babiše, je to pro ně konec světa, když dostal Jarek Nohavica čočku od pravdy a lásky, nestalo se nic. Pořád měl plné sály. Více Nohaviců, méně Řezníčků, bych prosil.
Není on ten Jarek tak trochu zlé svědomí těch liberálních kádrováků? Básník, textař, skladatel, hudebník, překladatel z mnoha světových jazyků, mezinárodně ceněný. A kdejaká uječená husa s bídou něco zakráká a zbývá už jí jen politická uvědomělost.
Jo, to platí pro všechny neumětely. Kdo má ruce levé, hlavu prázdnou a neustále v gatích, ten ještě může zaujmout lokajský postoj, osvojit si aroganci svého pána a nechat na sebe dopadat odlesk jeho moci. Ale tihle všichni nehrají roli. Ti prostě vždycky vlají s větrem. Většina těch, kteří dneska Nohavicu kritizují, mají za sebou podpisy Anticharty. Dolejzali za Husákem, dolejzali za Klausem, Zemanem a většina z nich dolejzala i za Babišem. Teď dolejzají za Rakušanem nebo Kupkou a za pár let budou zase dolejzat za jinými. V tomto ohledu se pražský kavárník nikdy neztratí.
Prezident Pavel opravdu podal kompetenční žalobu na vládu. Domáhá se nejen toho, aby mohl na summit NATO, ale aby mu vláda nedělala do budoucna problémy ani v dalších podobných případech. Představuje to pro vládu ohrožení?
Andrej Babiš je člověk, který nechodí do prohraných bitev. On hodně váží rizika a ani tak nevítězí, jako spíš dosahuje vítězství. Proto si myslím, že má ještě něco v záloze a vyhodnotil si střet s prezidentem jako výhodný. Na rozdíl od střetu za Filipa Turka. Tam do souboje nešel. Teď do duelu ale jde a zřejmě předpokládá, že ho vyhraje. Jak ta výhra bude vypadat, to nevím, ale Andrej už víckrát dokázal v situaci, která vypadala beznadějně, rozrazit dveře a vstoupit celý v bílém. Těším se na ten souboj. Myslím, že to bude zábavné i poučné.
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
hlasovalo: 5100 lidí
Nikdy jsem nezaznamenal takovou erupci lidové tvořivosti ve smyslu vtipů o prezidentovi. Takových docela hravých. Naopak pokusy o vtipy na vládu či Babiše vždycky skončí u sprosťáren a nadávek. Čím pak to je?
To bude tím, že vtipy na prezidenta dělají normální lidé a vtipy na vládu dělají křivé charaktery. Strom poznáte po ovoci. Kdo dělá vtipy, bude vtipný. Kdo dělá sprosťárny, bude nejspíš sprosťák. Vtipálci jsou nespokojeni s prezidentem, sprosťáci jsou nespokojeni s vládou. Víc k tomu není třeba dodávat.
Vy jste prý měl zase nějakou novinářskou návštěvu, která se tak styděla, že vás fotila jen přes plot. Copak to?
Majnstrýmovým intervjukům totiž pořád vrtá v hlavě, jak ten žebrák, lůzr, dezolát a dezinformátor, Vidlák, mohl dát dohromady peníze na komunitní centrum. Vždyť nad ním už dávno vyřkli ortel! Řekli, že je neschopný, hloupý, zadlužený, nikdo ho nečte a nikoho nezajímá. A teď nějak nedovedou překousnout, že se podle jejich žvástů neřídím. Třeba mi zase začnou prohrabávat popelnice jako svého času Ivanka Svobodová. Inu, to je tak, když uvěří vlastním lžím.
Že by se podívali na výroční zprávy institutu, to je zřejmě ještě nenapadlo.
Svého času koukali redaktoři Deníku N jak puci na konzervativní kemp, který organizovala SOSP. Teď to bude stále častější. Alternativa se nám emancipuje, roste, sílí a připomíná to nové národní obrození. Já se k tomu přidávám naší Vidlákovnou.