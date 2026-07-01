Vidlák shodil Pavla a celou opozici jedním přirovnáním

Tak Ústavní soud pomyslně dal prezidentu republiky do rukou letenky na summit NATO. Liberální část národa je nadšena, jak to soud nandal Babišovi s Macinkou a jaký je to veliký průlom. Radují se tito dobří lidé oprávněně?
Svinskost dnešní doby spočívá právě v tom, že se liberální lidé radují z toho, že je Pávek zatáhne do války a nebo alespoň do zbrojení. Nic jiného z toho nebude. Jen revolvingový úvěr pro Ukrajinu, který bude obírat evropské daňové poplatníky až na kost. Soud to Macinkovi a Babišovi nandal, se, se , veselme se, že nebudeme mít na plomby ani důchody, ale Strnad nás pochválí. Super kšeft.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Ano. Kde už trochu končí sranda, je spekulace, že Petr Pavel chce do Ankary z pozice šéfa delegace proto, aby odsouhlasil úvěr pro Ukrajinu v úhrnu 70 miliard eur. Babiš s úvěrem nesouhlasí. Myslíte, že si to premiér obhájí?
To zjistíme za týden... Zatím Babiš dělá všechno pro to, aby si to obhájil, a pokud si to neobhájí, aby za to mohl prezident, pak Ústavní soud, pak Macinka a pak teprve on. Ale já mám pořád pocit, že tohle není všechno. V té Ankaře se má stát ještě něco. Něco, kvůli čemu jako návnadu předhodili ten úvěr pro Ukrajinu. Takhle se to většinou dělá. My všichni budeme řešit úvěr a šup, najednou půjde o jaderný deštník nebo tak něco.
Na tu půjčku Ukrajině tlačí zejména Němci. Že by se jim samotným už nechtělo dávat na ukrajinské zbraně?
Tak jasně, Německo doplácí na tuto válku nejvíc. Zničili si energetiku, vypnuli si jaderné elektrárny, zakázali si ruský plyn, ale bojovat se jim chce, protože to za ně dělají Ukrajinci. Německu ale dochází dech, a tak zkoušejí, jestli se najde ještě nějaký jiný blbec.
On Babiš byl též na setkání v Gdaňsku, kde se jednalo o obnově Ukrajiny. A dovolil si tam mluvit o tom, že hlavně musí být mír, protože bez míru žádná obnova nebude. A reportér Respektu Kundra ho pak vyslýchal, proč nechce jet na Ukrajinu. Je to celé náhoda, nebo se Babiš ubírá určitým směrem? Dobrým, řekl byste asi?
Andrej Babiš není zbrojař a samozřejmě vidí, jak zbrojaři vydělávají na úkor všech ostatních. Chtěl by, aby se penězovody přesměrovaly zase někam jinam. Ale pořád nevidím, že by Veľký Bocian byl ochoten k tomu míru říct i tu druhou půlku – že to znamená ruské vítězství a ukrajinskou prohru.
Po celé té příhodě na strážnickém folklorním festivalu se omluvil Petr Macinka, že tam přijel hájit Otu Klempíře, na kterého publikum pískalo. Dostali jsme se do stavu, že ministr kultury ani nemůže uctivě a nepoliticky pozdravit publikum? Bude to tak, že když nějakého „lepšího“ spoluobčana pozdravíte, dostanete do zubů za to, co si to jako „dezolát“ dovolujete?
Hele, já také trochu dělám do politiky, ale nikdy by mě nenapadlo lézt někam, kde mě nechtějí. A dvojnásobně bych nejel někam, kde vypískali mého kolegu. A vůbec bych nahlas neříkal, že tomu festivalu seberu dotace. To je jako vzít pistoli a dát ji protivníkovi do ruky, ať si střelí. Víte, já si myslím, že se nepískalo ani tak na Klempíře, člena Motoristů, ale prostě na politika. Na Fialu totiž před rokem také všude pískali, protože se ukázal být blbcem. Být politikem je nevděčná role.
Co si to dovolujete k prezidentovi, to je neslýchané, slyšíme ve směru k vládě od opozice. Ta se zaklíná slušností. Co by na to asi řekl exprezident Miloš Zeman, kterému naopak nadávali za to, že si dovoluje myslet něco jiného, než je „správná linie“?
Klasický dvojí dozimetr. Na Zemana si dovolovali, Pavlovi zase lezou do řiti. Ale to také není nic divného. Pravda a láska už nikoho jiného kromě Pavla nemá. Začíná být jako fotbalový manšaft s jednou jedinou hvězdou. Je logické, že mu všichni přihrávají, ale dlouhodobě to bude spíš ztráta než výhra. Koneckonců, volební preference se nemění. Jen přelévají uvnitř táborů.
Jo, já vím. Když je zima, tak je to počasí, když je vedro, tak je to klima. Měli jsme čtrnáct dní letní počasí. Čtrnáct dní. Ale já jsem dával rajčata ven až na začátku června, protože květen byl studený až hanba. Meruňky mi zmrzly už čtyři roky po sobě. Teď začínají žně a má do nich pršet... to už je také takový evergreen.
Jediné, co letos opravdu je, je sucho. Ale po čtyřech rocích, kdy bylo vody nadprůměrně. Moravský venkovan je zatím v naprostém klidu. Pšenice bude méně, ale víno bude jedna báseň. Příroda to tak dělá. Někde přidá a jinde ubere.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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