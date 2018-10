Vladimír Hučín ohromil: Zemanovci mi poplivali bundu. Při močení jsem byl napaden. A tady je info z minulosti, které napalte do PL

ROZHOVOR „To už je zneuctění vyznamenání. Divím se těm ostatním lidem, že ho přijmou, že tam jdou, té servilitě, že se najde jen málo lidí jako Mišík, kteří by ho od něj nevzali. Je to degradace a prznění vyznamenání. Je to ostuda,“ hodnotí vyznamenání prezidenta Zemana v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz válečný veterán třetího odboje Vladimír Hučín. A přidává pikantní podrobnosti z doby před měsícem, když navštívil v Přerově setkání prezidentových příznivců se Zemanem: „Když jsem pak přišel domů, tak jsem si musel oprat bundu, jak jsem ji měl poplivanou. Dav Zemanových příznivců byl velmi agresivní, zvláště jeden z nich. Ten plival tak intenzivně, že dokonce vyplivl svoji zubní protézu.“

Máme za sebou oslavy stoletého výročí republiky. Byly důstojné podle vás?

Vzhledem k tomu, že na postu prezidenta je Miloš Zeman a na postu premiéra Andrej Babiš, tak nejsou. Podle mého. Říkám to jako politický vězeň a válečný veterán třetího odboje. Mluvím de facto i za celou Konfederaci politických vězňů, protože osoba Andreje Babiše – nomenklaturní kádr komunistické strany a konfident Státní bezpečnosti a navíc člověk, který je stíhán za finanční machinace – to už je velká koncentrace negativ. Ale stačila by jeho aktivita pro Státní bezpečnost. Je úděsné, když takovýto člověk mluví o demokracii. Národ si na to asi zvyká, my děláme všechno pro to, aby si na to nezvykal.

Opět se rozdávala státní vyznamenání. Některá jména Zemanem vyznamenaných osobností sklidila jako každý rok kritiku. Degraduje Miloš Zeman státní vyznamenání? Je ale také pravda, že mezi nimi je řada těch, kteří si vyznamenání zaslouží asi podle úplně všech...

Ano. To on dělá záměrně, že tam namíchá lidi, kteří se ani nemůžou bránit, protože už nežijí. Ale ovšem co se týče Michala Davida či směsice různých spolupracovníků Státní bezpečnosti a těchto bývalých normalizačních vykopávek, tak to opravdu... Na druhou stranu je to ale dobré. Víte, jak jsem byl důstojníkem tajné služby v době, kdy on byl premiér... Zločinné pokyny, které zadával, tak to samozřejmě nemohlo dopadnout jinak, než že jsem byl zatčen jako údajný pachatel bombových útoků, což byla taková strojená záminka, aby se mi dostali na dokumenty a jiné materiály a zastavili mě. Když on to takto dělá, tak by se pasivní společnost mohla probudit. To už je totiž zneuctění vyznamenání. Divím se těm ostatním lidem, že ho přijmou, že tam jdou, té servilitě, že se najde jen málo lidí jako Mišík, kteří by ho od něj nevzali. Je to degradace a prznění vyznamenání. Je to ostuda.

Pozornost vzbudila také přítomnost předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky, který je kritizován za to, že dal medaili například komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Co si o tom myslíte?

Mám o tom komentář na svých stránkách, kde se přímo k Vodičkovi vyjadřuji. Jak jsem Český svaz bojovníků za svobodu, což byl dříve Svaz protifašistických bojovníků, když jsem byl u BIS, monitoroval. Což je slabé slovo – protože tam byly výrazné kontakty na ruské tajné služby, na lidi s minulostí příslušníků StB, různých politruků. Samozřejmě ale, že tam je řada lidí slušných, nechci je házet do jednoho pytle. Ale tito se odtud v tichosti vytrácejí. Já jsem včera mluvil tady s jednou jejich představitelkou a ta je z toho úplně konsternovaná. Tito lidé jsou z toho špatní. Co se týče toho Vodičky, tak to je opravdu postava. Doporučoval bych vám podívat se do jeho spisů a tam byste pochopil, že tento člověk tam rozhodně nepatří.

Jisté období jsem pozoroval – a dokonce i operativně – různé organizace, a to není jen Český svaz bojovníků za svobodu, ale bohužel i Konfederace politických vězňů, kam se infiltrovali lidé, třeba Naděžda Kavalírová, jejichž minulost je tedy šílená. Jestli je to věkem, že se ti lidé vzpamatují pozdě, kdy už nemají tu sílu. Není to tedy jen Svaz bojovníků za svobodu, ale i do jiných organizací se takovíto lidé infiltrovali do čela. Protože ta kombinace by mohla být pro mocenský aparát za určitých okolností nebezpečná. Jsou to lidé, kteří něco prožili, mají nějaký kredit. Když tam dáte do čela člověka, který to paralyzuje na klub důchodců, kladečů věnců a držičů minut ticha, tak pak je ta organizace na dvě věci. Asi víte na jaký.

Zaslechl jsem, že Konfederace politických vězňů je ve velkých problémech a že snad má i skončit?

Neskončila. Měli teď velký sjezd. Zdravé jádro kolem Františka Wiendla, což je předseda Konfederace v Klatovech, vyhrálo soud, že skutečně to vedení, které tam zůstává, je neregulérní a snaží se to ovládnout. To jsou ti kladeči věnců, co chodí na rauty, klaní se a drží minutu ticha. Potom za to dostávají mnohdy i různá ocenění. Korupce těmi oceněními je děsivá.

Vy jste udělal rozruch při prezidentově návštěvě v Přerově koncem září, když jste tam připomněl večírek u řeckého komunisty a spolupracovníka Stb Statise Prusalise, jehož se Zeman zúčastnil, či kauzu Regecová, a zalitoval jste, že třetí odboj už skončil. Jaké jste na to měl ohlasy?

Věděl jsem, do čeho jdu. Všechno, co se kolem toho událo, jsem popsal na svých stránkách. I s tím napadením příslušníků. Oni mě nejdříve slušně upozorňovali, že je tam přesila Zemanových příznivců... Když jsem přišel na to náměstí – kdyby tam přijel Grebeníček, nebo Filip, tak dobrý – ale tam byla taková koncentrace bývalých členů Lidových milicí, Pomocné stráže VB, všelijakých politruků, různých esenbáků, lidí, kteří mě vyšetřovali, naháněli, zatýkali. Tam jsem byl skutečně v jámě lvové, což mi ovšem dodávalo jakousi energii. Bylo úžasné vidět, jaké sympatizanty Zeman má.

Chtěl jsem tam ještě otevřít věc pěti bombových útoků v Přerově, které dosud nejsou objasněny, ale to už mi nedali mikrofon. On má vždycky poslední slovo. Ale jeden nejmenovaný pracovník médií mi říkal, že kdybych vydržel ještě deset patnáct minut, že by šel do vývrtky, že byl v koncích. Byl prý velice rozčílený a museli mi ten mikrofon nějak sebrat, ač jsem ho držel pevně. Ale tam jako dobrý, tam byl s vysvětlováním v koncích. Že toho Prusalise přiznal, měl jsem v případě potřeby fotodokumentaci, jak leží opilý na zemi, kolem něho pracovníci bývalé justice, StB. Tato koncentrace osob kolem něj u toho Prusalise, který byl mnohonásobný dlouholetý agent nejenom Státní bezpečnosti...Tehdy byl Zeman premiér. A já měl dojem, že o tom píšu zprávu a varuji, že premiér by se neměl v takovémto prostředí pohybovat. Myslel jsem si, jakou dělám záslužnou práci. Všechno pak však spělo tenkrát k mému rychlému zatčení.

Také jsem se dočetl ve vašem textu, že jste byl na té akci před měsícem pod zvýšeným policejním dohledem a dokonce vás obtěžoval jeden policajt v civilu, když jste si odskočil na WC...

Ten mě tam přímo fyzicky napadl. Nevím, jestli si myslel, že si chystám pistoli s tlumičem. Přitiskl mě na pisoár, nechtěl jsem mu nic udělat, ale jak jsem se lekl, tak jsem se rukou ohnal a jemu začala téct krev z nosu. Informoval jsem své nejbližší, co se stalo, protože za několik minut měla akce začínat a my jsme museli obsadit místo na tribuně, abychom byli co nejblíže.

Dav Zemanových příznivců, komunistických důchodců, byl velmi agresivní. Když jsem pak přišel domů, tak jsem si musel oprat bundu, jak jsem ji měl poplivanou. Zvláště jeden byl velmi agresivní, měl berle a byl to bývalý člen Lidových milicí. Ten plival tak intenzivně, že dokonce vyplivl svoji zubní protézu. Ta spadla přede mě a já na ni nechtěně šlápl. Ale v tom davu rozdivočelých starých struktur musíte být ve střehu, protože kdybyste dostal berlí do hlavy, tak by to bylo cítit. Ještě k té zubní protéze – ona má takovou kovovou kostru. Jak jsem na ni šlápl, tak se mi ten drátek zapíchl do boty. Nemohl jsem se ho zbavit. Ale víte co – ono to nějak nešlo tam nešlápnout.

Je fakt, že policisté mě varovali. Já jsem se jim předtím několikrát snažil sdělit, že jejich nadřízený, policejní ředitel plukovník Tomáš Landsfeld je jeden z těch, kteří připravovali nejen ty výbuchy, ale především jejich neobjasnění. A také, aby stopy vedly ke mně. To byl důvod mého zatčení a ročního držení ve vazbě, aby mohli najít materíály, které jsem různě poschovával.

Tohle také mohu napsat?

Samozřejmě. To je veřejná věc. Plukovník Tomáš Landsfeld nejenže připravoval tyto věci, on dokonce učil svědky i vypovídat a dával jim krycí jména. Na to je dokument s jeho podpisem. Některým lidem dával i techniku a naváděl je, aby se mnou rozehráli rozhovor na téma výbušniny. Dnes je to krajský policejní ředitel Olomouckého kraje. Klidně to můžete napálit se vším všudy.



autor: Oldřich Szaban