Vlastenci umírali za suverénní stát, proti tyranii z Německa. Stále třeba připomínat, zdůrazňuje Okamura

SPD v Evropské unii znovu otevře otázku migračního paktu, ujišťuje Tomio Okamura poté, co ministr Rakušan předvedl kategorický postoj zdržením se hlasování. Vyzývá také k zastavení válečného šílenství a zbrojení, které organizuje i Fialova vláda z peněz daňových poplatníků. Ti ani netuší, co a za jakých podmínek se z jejich peněz vlastně kupuje, vláda jim to tají.

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka v ČT24 zopakoval, že hnutí ANO po celou dobu ve všem podporuje a bude podporovat zasílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině. Znamená to tedy, že SPD zůstává ve svém nesouhlasném postoji osamocena?

Znovu se veřejně potvrzuje, že SPD je jedinou stranou ve Sněmovně, která je proti zasílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině. Jediné SPD prosazuje mír a mírová jednání, NE válku! Říkáme jasně - peníze Čechům, ne Ukrajině. Česká republika na 1.místě! Podpořte letos v červnu SPD ve volbách do Evropského parlamentu!

Co říkáte na koalici hnutí Přísaha a strany Motoristé sobě vedená Filipem Turkem, která se nedávno objevila v jednom z průzkumů volebních preferencí pro volby do Evropského parlamentu?

Viděl jsem jejich program a nechtějí referendum o vystoupení České republiky z EU a podporují členství ČR v EU, i když některé věci spojené s EU kritizují. Takže je to jen další probruselská strana typu hnutí ANO. Za SPD říkám na základě svých dlouholetých zkušeností, že EU je nereformovatelná a jde to naopak jen k horšímu.

Podívejte se na Migrační pakt, Green Deal, cenzuru a další zvěrstva. Zlepšení pozice České republiky není žádné, naopak se jen zhoršuje.

Hnutí SPD je jedinou stranou, která říká realitu - chceme referendum o EU, je potřeba ukončit diktát z Bruselu a vrátit se ke spolupráci svobodných a suverénních států bez bruselských směrnic a nařízení. Prosazujeme posílení spolupráce v rámci V4. Ve většině oblastí již naše republika a členské státy ztratily právo veta, takže nás v EU ostatní západní státy přehlasovávají formou o nás bez nás.

Díky tomu, že je SPD součástí jediné vlastenecké frakce v Evropském parlamentu v čele s francouzskou Marine Le Penovou, Holanďanem Geertem Wildersem, Matteem Salvinim, rakouskými Svobodnými a dalšími silnými stranami, má SPD šanci náš program prosadit. Důležité je, aby se v evropských volbách netříštily hlasy k malým stranám, které samy nic v Evropském parlamentu neprosadí.

Severoatlantická aliance (NATO) poprvé od začátku války na Ukrajině pojmenovala podmínky, za nichž by zvážila vyslání vojáků na pomoc Kyjevu. S odkazem na anonymní zdroje o tom informoval italský list La Reppublica…

Dost, zastavme prosím už to válečné šílenství. Zapojení NATO by vedlo k umírání českých občanů a s největší pravděpodobností k jaderné válce! Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání!

Hnutí SPD rovněž odmítá iniciativu vlády Petra Fialy a jeho ministryně z ODS na nákup 500 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu, ke které se dosud přihlásily dvě desítky států. Zasílání zbraní a peněz Ukrajincům a Ukrajině podporuje také hnutí ANO. Tuto iniciativu naopak nepodpořilo například Slovensko, Maďarsko anebo Rakousko. Naše veřejnost má právo vědět, kolik to stojí a za jakých podmínek se tato munice kupuje, což vláda Petra Fialy tají.

Pětikoaliční vláda a elitářští politici z EU ani po dvou letech od začátku tohoto konfliktu bohužel stále nepochopili, že posílat zbraně a munici na Ukrajinu a zároveň poskytovat ve státech EU dočasnou ochranu zhruba 650 tisícům ukrajinských mužů v branném věku, z toho 95 tisíc na našem území, nedává smysl. Odmítáme další zabíjení v tomto konfliktu, které právě dodávky zbraní a munice dále eskalují.

V tomto týdnu proběhla vládní koalicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny, kdy proběhlo druhé čtení návrhu vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování ve volbách. Vy jste věnovali už hodně energie odporu proti této úpravě, co tedy bude dále?

My se dál budeme snažit ze všech sil, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, která popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům. Návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje tak zásadní věcné a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou Ústavou, která definuje základní principy volebního práva: všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování. Navíc čeští občané v zahraničí mohou již v současnosti hlasovat fyzicky na našich zastupitelských úřadech.

Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. I proto Francie v roce 1975 tento typ hlasování zrušila. Strany vládní koalice se tak zavedením korespondenčního hlasování pro volby v zahraničí v souběhu s rozšířením možnosti získat české občanství potomkům emigrantů až do 4. generace pokoušejí odvrátit prohru v příštích volbách.

Tento týden v Bruselu došlo k hlasování o široce diskutovaném migračním paktu. Vláda se proti němu nakonec nepostavila a vy jste ji za to dost ostře kritizoval. Jak se ale měla zachovat, když už se tato úprava dostala do podoby hlasovaného návrhu?

Ano, ze strany Fialovy vlády došlo k obrovskému podrazu na Českou republiku. Místo, aby v Bruselu hlasovali proti novému Migračnímu paktu EU, tak se pouze alibisticky zdrželi a Migrační pakt byl odsouhlasen. Hnutí SPD tady nechce žádné africké a islámské migranty, nebudeme migrační pakt respektovat a pakliže budeme v příští vládě, znovu Migrační pakt na evropské půdě otevřeme a odmítneme. Proti bylo Maďarsko a Polsko.

V týdnu jsme si připomínali výročí konce druhé světové války. Jaké je podle vás hlavní poselství těchto oslav v letošním roce?

Musíme si stále připomínat, že čeští vlastenci v druhé světové válce položili život za náš národ a suverénní stát v boji proti diktátu a tyranii Německa. Všechny tyto oběti nás zavazují k obraně naší svobody, demokracie a suverénní existence našeho státu a národa. V této souvislosti je rovněž nutné připomenout, že Německo nám dosud dle platných mezinárodních smluv dluží několik bilionů korun válečných reparací.

Na čtvrtek 23. května svoláváte do Prahy velké veřejné setkání parlamentních vlasteneckých stran. To bude nějaká předvolební akce vaší evropské frakce?

Dovolte mi, aby vás všechny srdečně pozval na Václavském náměstí v Praze, kde proběhne 23. května v 17 hodin velké setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Vystoupí řada předsedů stran z celé Evropy. Tématem bude migrace, Green Deal, cenzura a spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. A na rozehřátí od 16 hodin zahraje koncert kapela Ortel. Těším se na osobní setkání s Vámi!

Ústavní soud rozhodl, že operace nebude podmínkou úřední změny pohlaví. Soud totiž s platností od poloviny roku 2025 zrušil paragrafy občanského zákoníku, které pro změnu pohlaví zakotvovaly fyzickou změnu pohlaví. S vysvětlením, že musí „katalyzovat debatu“ tak soudci začali úkolovat parlament v ožehavých otázkách, na kterých rozhodně není celospolečenská shoda. Je podle vás právě toto rolí Ústavního soudu?

Celé to povede k tomu, že fyzičtí muži, kteří se budou prohlašovat za ženy, budou vítězit v ženském sportu. Existuje řada případů, kdy fyzičtí muži, kteří se označovali za ženy, například v ženském boxu zmasakrovali své soupeřky. Stejně tak jsou známé případy, že fyzický muž, který se prohlašoval za ženu, v ženském věznici znásilnil skutečnou ženu. To je naprosté šílenství!

Jde o nepřijatelný politický neomarxistický genderový revoluční aktivismus Ústavního soudu, který si uzurpuje zákonodárnou moc. Žádná taková věc, že si člověk může libovolně měnit pohlaví, v ústavním pořádku zakotvena není!

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna se prohloubil na 153,1 miliardy korun z březnových 105 miliard korun. Ministr Stanjura ale, zdá se, zůstává v klidu. Máme se obávat dalšího zadlužování, nebo je to, řekněme, běžný průběh fiskálního roku?

Fialova vláda dál raketově zadlužuje Českou republiku. Takže zadlužení za pouhý jeden jediný měsíc stouplo o 48,1 miliardy korun. Kvůli zadlužování logicky roste i inflace a vše se zdražuje. Hnutí SPD prosazuje vyrovnané hospodaření. Ušetřit lze například zrušením nevýhodných zbrojních zakázek, zastavením posílání peněz a zbraní na Ukrajinu, seškrtáním sociálních dávek pro nepřizpůsobivé, skončením nesmyslných dotací na solární barony, politické neziskovky a podobně. Také prosazujeme zdanění nezdaněných dividend, které od nás vyvádí do zahraničí nadnárodní korporace.

A pokud nezastavíme Brusel, schodky v hospodaření a zadlužení našeho státu budou ještě násobně vyšší.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Pane Okamuro, počkejte, jakou roli má Brusel v tom, jak se sestavuje rozpočet na pražském ministerstvu financí v Letenské ulici?

Investice jen do přenosové sítě mají být ročně zhruba 40 miliard korun a Green Deal EU nás bude stát biliony. V příštích letech spolkne tuzemská elektrizační soustava ročně více peněz než kdy předtím. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), které tvoří ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS, očekává, že oproti období let 2010 až 2023 vzrostou investice o 38 procent ročně. Každým rokem by tak provozovatelé soustav průměrně vynakládali téměř 40 miliard korun. Jen do roku 2035 by podle jejich propočtů měli investovat o 132 miliard korun více než v předchozím období. Hnutí SPD odmítá Green Deal i systém emisních povolenek. Podporujeme výstavbu nových jaderných bloků.

A Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z údajů NERV. Bilionové náklady odhadují i další oficiální studie.

K proměně má přispět i pokrok ve vědě a výzkumu, která by snad zase měla mít svého ministra z TOP 09. Co jste říkal na tuto vládní personální rošádu?

Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju (TOP 09) na pozici tzv. ministra pro vědu, výzkum a inovace jednoznačně demonstruje absolutní personální nouzi vládní TOP 09, manažerskou neschopnost její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové i zbytečnost této vládní pozice. Takže tato uměle vytvořená trafika bude nakonec pro jiného člena TOP 09.

Pokud jde o TOP 09, rád bych připomněl jednu velmi důležitou věc. Vypadá to, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek kašle na české pacienty a lobbuje za farmaceutické firmy. Část českých pacientů totiž dle Lidovek přijde o plně hrazené léky. Připraví je o ně nenápadná změna v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ministerstvo zdravotnictví z ní škrtá odstavec, který lidem alespoň jeden lék bez doplatku zajišťoval. Výrobci se totiž podle něj museli zavázat k tomu, že budou takové medikamenty, které dostaly plnou úhradu od pojišťoven, dovážet do Česka v dostatečném množství. Tedy pro všechny potřebné pacienty. To už ale nebude platit. S tím SPD zásadně nesouhlasí!

A když jsme u pana Tuleji a publikace v predátorských časopisech, tak připomenu, že jednička koaliční kandidátky Starostů a nezávislých do Evropského parlamentu Danuše Nerudová v letech 2009 až 2015 publikovala v pochybných takzvaných predátorských časopisech. Celé to ukazuje na klesající úroveň akademického vzdělávání a že akademický titul či funkci proděkana či prorektora dnes patrně může získat kdekdo…

Prezident Petr Pavel prohlásil, že EU je největší mírový projekt Evropy. Jste ochoten alespoň toto pozitivum, tedy zajištění míru a určité stability, Evropské unii přiznat?

Británie, Norsko, Island, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko a mnoho dalších evropských států nejsou nebo nebyly velice dlouho členy EHS či EU, přesto s nikým v Evropě neválčily. Evropská unie naopak snahou vše regulovat a totalitně centralizovat může vyvolat konflikt mezi národy nebo konflikt se státy, které se nechtějí nechat podrobit. Posledním příkladem je Migrační pakt EU, který má začít platit za dva roky a který nám vnucuje africké a islámské migranty. Čili uvnitř Evropské unie je ukryt velmi silný konfliktní potenciál.

