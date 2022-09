Vyčkávání Rusů? Šándor a nové info. K válce i plynu

„Pokud Gazprom neobnoví dodávky na Západ, bude to z ruské strany jasné politické rozhodnutí. Pro EU to bude velmi závažná ekonomická otázka mající dopad na životní úroveň obyvatel a na evropský průmysl, který tím může být zásadním způsobem poškozen,“ konstatoval bezpečnostní expert generál Andor Šándor. „Je to jasný ruský politický tlak na Evropu s cílem narušit jednotu Evropské unie, pokud jde o prospěšnost sankcí vůči Rusku a vztah některých členských zemí EU a Ukrajiny,“ vysvětlil.

Ukrajina zahájila začátkem týdne v Chersonské oblasti protiofenzivu, jejímž cílem má být dobytí celé oblasti včetně města Chersonu. Zatím ovládla městečko Vysokopilja na severu Chersonské oblasti. Ukrajincům se daří podle analytiků i v Doněcké oblasti, kde získali část území. Podle bývalého šéfa vojenské rozvědky generála Andora Šándora se tato protiofenziva zatím těžko komentuje. „Je v počáteční fázi, ne ve fázi rozhodující, ať už vítězné, nebo poražené. Připravovala se delší dobu. Ukrajinci dokonce předem vyzradili, kde ji chtějí realizovat,“ uvedl.

„Ukrajinci mají zisky v první obranné linii, což je dobré pro jejich morálku. Otázkou je, zda je to rozhodující pro výsledek této ofenzivy. Způsob, kterým obě strany bojují, není klasický, abychom mohli říci, že se teď Rusové budou snažit po nějaké době nasadit druhé sledy tak, aby eliminovali taktické územní zisky Ukrajiny. Těžko to hodnotit, protože způsob, jak obě strany vedou bojovou činnost, neodpovídá modernímu způsobu vedení bojové činnosti za použití všech druhů vojsk a zbraní,“ sdělil generál.

„Jsme stále vystaveni ukrajinskému narativu, který popisuje to, co se děje. Máme tu i nějaké ruské reakce včetně ruských blogerů, kteří mohou připouštět, že částečně je to pravda. Avšak máme tu také vyjádření britského ministerstva obrany, rozumějme britské vojenské rozvědky. Textace, kterou uvádí, se v mnohém shoduje s tou ukrajinskou. Britové v mnohém přebírají stanoviska Ukrajiny, čímž tomu dávají pro nezasvěcené punc větší věrohodnosti a přesnosti hodnocení toho, co se na frontě děje,“ vypozoroval.

„Když toto všechno beru v potaz, byl bych v tuto chvíli opatrný v tom, abych provedl jasný soud, jak tato protiofenziva dopadne. Máme informace o přisunovaném armádním sboru ruské armády, ale zatím nevíme o tom, že by byl nasazen. To znamená, že pokud je to pravda, ruské velení nehodnotí taktické územní zisky v předních liniích ruské obrany za ohrožující, a proto vyčkávají s jeho nasazením tak, aby zvrátili počáteční úspěchy ukrajinské protiofenzivy. Takto to čtu na základě informací, které jsou k dispozici. Řekněme si, že jejich validita má jistou omezenost,“ objasnil bezpečnostní expert.

Dobytí Chersonu by byl velký úspěch

Co by bylo pro Ukrajinu vlastně úspěchem v této ofenzivě? Dobytí Chersonu? „Dobytí Chersonu by byl velký úspěch. Cherson byl jedno z prvních velkých měst, které Rusové obsadili. V zásadě je strategicky rozhodující pro přístup ke Krymu. To by určitě bylo velké vítězství. Otázka je, zda skutečně má Ukrajina dostatek těžké bojové techniky k tomu, aby takovýto úspěch byla schopna zajistit. Také jsme slyšeli informace, že Spojené státy varují Ukrajince před velkými ofenzivami, což vyplývá dle mého názoru ze čtení situace takové, že Ukrajina bude sice mít dost živé síly, ale že nemá dostatek těžké techniky k tomu, aby byla schopná provádět rozsáhlé protiofenzivy tak, aby Rusům uštědřila porážku na široké frontě. Ale dobytí Chersonu by bylo významným vítězstvím Ukrajiny. Zda se tak stane, nedokážu nyní odhadnout. Jistá míra skepse vzhledem k významu tohoto města pro Rusy je na místě,“ vysvětlil.

A co kdyby naopak byla ukrajinská ofenziva neúspěšná? „Nepochybně by to zchladilo ukrajinské odhodlání dobýt zpět všechna ztracená území. Mělo by to dopad na některé země Západu, které podporují Ukrajinu. Některé z nich by mohly nabýt většího přesvědčení, kdyby se tak stalo, že Ukrajinci přese všechno odhodlání a podporu (byť zdaleka neodpovídá jejich potřebám) nejsou schopni významnějších a výraznějších úspěchů na frontě proti ruským vojskům. Takto by se to dalo číst z druhé strany,“ konstatoval Andor Šándor.

Rusko pohrozilo utnutím dodávek ropy do Evropy, plynovod mimo provoz

Rusko využívá v tlaku na Evropu svůj plyn a ropu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pohrozil, že Rusko může utnout dodávky ropy do Evropy. Důvodem je zvažovaný cenový strop u ruské ropy, o němž uvažují státy G7. Peskov také sdělil, že pokud nebudou zrušeny sankce uvalené na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu, předválečné dodávky plynu se plně neobnoví. Navíc největší světový exportér zemního plynu Gazprom zveřejnil reklamu, ve které zmiňuje, že „zima bude dlouhá“. Přičemž minulou středu přerušil Gazprom dodávky plynu Nord Stream 1, kterým se přepravuje z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Mělo jít o údržbu, která měla skončit v sobotu, ale v pátek oznámili, že kvůli údajnému úniku oleje v kompresorové stanici zůstane plynovod mimo provoz zatím na neurčito. Cena plynu po tomto přerušení vzrostla o 30 procent.

Zároveň však dle důvěrného dokumentu vypracovaného pro ruskou vládu, jehož kopii získala agentura Bloomberg, Rusko čelí prudkému propadu výroby v klíčových odvětvích a masivnímu odlivu mozků. Důvodem jsou hluboké dopady západních sankcí. Dva ze tří scénářů v dokumentu předpokládají, že hospodářský pokles v Rusku v příštím roce zrychlí a ekonomika se na předválečnou úroveň vrátí nejdříve na konci desetiletí. Úplné přerušení dodávek plynu do Evropy by mohlo dle tohoto dokumentu Ruskou federaci připravit o daňové příjmy až o 400 miliard rublů ročně, což je přes 160 miliard korun. Výpadek v dodávkách přitom nebude možné plně kompenzovat pomocí nových trhů, a to ani ve střednědobém období.

„Předpokládám, že Peskovovo pondělní prohlášení nebyla jeho iniciativa, ale že je to rozhodnutí Kremlu. Pokud Gazprom neobnoví dodávky na Západ, bude to z ruské strany jasné politické rozhodnutí, které navazuje na fakt, že u finských hranic, kde je plynovod, Rusové už několik dní spalují plyn, který byl určen do Německa v hodnotě deset milionů dolarů denně. Pro Rusko je to politická otázka, která samozřejmě ho bude v jisté fázi ekonomicky bolet. Pro Evropskou unii, příjemce plynu, to bude velmi závažná ekonomická otázka mající celkový dopad na životní úroveň obyvatel a také na evropský průmysl, který tím může být zásadním způsobem poškozen,“ upozornil Šándor.

„Je to jasný ruský politický tlak na Evropu s cílem narušit ne zcela tak pevnou jednotu Evropské unie, pokud jde o prospěšnost sankcí vůči Rusku do takové míry, aby nepoškozovaly samotné země Západu a obyvatelstvo západních zemí. Zároveň to samozřejmě může vést k rozkolu v rámci Evropské unie, ale také k rozkolu mezi ukrajinskou vládou a některými těmi zeměmi. Rusko to hraje proti jednotě Evropské unie a proti vztahům některých členských zemí Evropské unie a Ukrajiny,“ uzavřel generál Andor Šándor.



