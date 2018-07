Výprask Merkelové z jihočeské ČSSD: Její styl je destruktivní nejen pro Evropu. Kde má ona omluvu za to, že Němci rozpoutali druhou světovou a opakovaně zvolili Hitlera!

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI „Když jsme vstupovali do EU, nebyla to stejná EU, jak ji dneska známe. Příliš byrokracie vždy škodí, akceschopnost prudce klesá. Podle mě je naprosto neodiskutovatelné selhání EU v řešení migrační krize,“ říká předseda místní organizace ČSSD v Týně nad Vltavou David Slepička. Sdělil, jak vidí životní úroveň v České republice a promluvil i o Václavu Havlovi. Vyjádřil se také k nedávnému výroku kancléřky Merkelové ohledně „vyhnání Němců po druhé světové válce“.

Životní úroveň v České republice podle oficiálních zpráv roste. Jak to vidíte vy?

To, že životní úroveň roste, mě těší, i když bych si uměl přestavit dynamičtější růst. Současně se však rychleji rozevírají pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými a vysocepříjmovými skupinami. A v tom vidím velké riziko pro budoucí vývoj v naší zemi.

Je náš stát oporou pro samoživitelky, sociálně slabé, důchodce? Mají mladé rodiny šanci na slušný život?

Situace je jistě lepší, než byla za pravicových vlád, ale stále je co zlepšovat a není toho vůbec málo. Stát dlouhá léta ignoroval demografický vývoj, předkládal naprosto neúčinné návrhy – například Kalouskův II. pilíř, a hlavně ztrácel cenný čas. O navýšení důchodů se jen mluvilo, ale reálně s ním začala až minulá vláda ČSSD. Přitom muselo být všem jasné, že bez navýšení finančních prostředků to nepůjde. Celému systému navíc podle mě chybí především pružnost a jednoduchost. Byrokracie je prostě příliš. Pod termínem „slušný život“ si asi každý z nás může představit mnohé. Osobně je pro mě důležité, aby stát preferoval pomoc těm, kteří se do nesnází nedostali vlastní vinou a kterým nedělalo či nedělá problém pracovat.

Jak v tomto směru hodnotíte těch téměř třicet let, které jsme ušli od sametové revoluce? Co říci na to, že stále tolik lidí žije doslova od výplaty k výplatě a mají problém vůbec vyjít?

Asi se dokážou všichni politici napříč politickým spektrem shodnout, že jdeme pomaleji, než bychom si přáli. Je však otázkou, zda jsou politici napříč ochotní a schopní najít shodu na společném řešení přesahujícím jedno či dvě volební období. A to zdaleka nejen na otázkách přístupu státu k nejohroženějším skupinám, ale i například k podobě vzdělávacího systému. Když se dítě nepotká s finanční gramotností doma, a pak ani ve škole, těžko očekávat, že o ní bude něco vědět. V této problematice má ČR podle mě tedy rozhodně co dohánět. Mám obavu, že dorůstá další z generací, pro kterou je dluh běžným způsobem řešení jakéhokoliv neuspokojení vlastní spotřeby. Půjčky na dovolené či dárky přece nejsou řešením ničeho.

Velkou diskusi vyvolává činnost exekutorů u nás. Mají podle vás pravdu ti, kteří říkají, že exekutoři terorizují Česko, nebo ti, podle kterých si značná část dlužníků může za své problémy sama?

Nejsem znalcem činnosti exekutorů a jsem tomu rád. Celý život pracuji a každý svůj finanční závazek bedlivě zvažuji. Podle mě je cesta, že každý začneme především u sebe, tou nejlepší. Na druhou stranu se domnívám, že stát zaspal v příslušné legislativě. Zjevně nikdo nepředpokládal, že za 30 let demokratického vývoje budeme ve stavu děsivých čísel. Vždyť to, že v exekuci je 10 % obyvatel a počet osob se třemi a více exekucemi atakuje hranici půl milionu lidí, to je něco šíleného. Je to výzva nejen současné politické reprezentaci, ale pro každého jednoho z nás rodičů.

Když se podíváme na současnou politickou scénu, prezident Miloš Zeman minulý týden jmenoval novou vládu, jak jste s vývojem situace spokojený?

Jsem sociální demokrat, a zdůrazňuji slovo demokrat. Měli jsme svobodné a demokratické volby. Ty někdo vyhrál (byť mě to netěší) a ve svobodné demokratické volbě zvolený prezident jej jmenoval premiérem a na jeho návrh jmenoval vládu. Došlo k naplnění Ústavy. Zda se této vládě podaří získat důvěru Poslanecké sněmovny, se dozvíme v krátkém čase.

A mimochodem, co říkáte na to, že jmenoval vládu, která se opírá o KSČM, právě v den výročí popravy Milady Horákové a dalších obětí tehdejšího procesu? Mnozí mu to zazlívají, konaly se různé vzpomínkové i protestní akce…

Stanovení data jmenování druhé vlády Andreje Babiše považuji za více jak nešťastné. Chápu, že se v naší složité historii může někomu těžko hledat vhodné datum, ale tohle datum je velmi významné. Na druhou stranu, kde byli všichni ti dnes tak toto datum adorující, když celé roky sedí KSČM ve Sněmovně a zastává významné pozice v našem ústavním pořádku? Jen se ukazuje, že vypořádání s vlastní historií je i v době svobody a demokracie složité a bolestivé.

Je odpovědností premiéra Andreje Babiše, jakou podporu pro svoji vládu vyjednal. Za mě je to překvapení, on i mnozí další čelní představitelé ANO tento postup před volbami vylučovali.

Sociolog Daniel Prokop publikoval nedávno studii, dle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku prezidenta Zemana a premiéra Babiše?

Studii pana Prokopa jsem nečetl, takže si dovolím ji nekomentovat. Osobně jsem přesvědčen, že Andrej Babiš velmi umně využil svého mediálního a marketingového impéria a hlasy pro něj byly především hlasy protestními vůči ostatním stranám, které nenaplnily očekávání svých voličů. Oproti němu Miloš Zeman uspěl, podle mého laického názoru, z úplně jiného důvodu. Jeho slova korespondují s jeho činy a v hájení národních zájmů je nekompromisní. Byť i já s ním v některých věcech nesouhlasím, volil jsem jej, protože z kandidátů mi přišel nejlepším řešením.

Když jsme zmínili Andreje Babiše, co říci na to, že ho volí zhruba třetina voličů i navzdory jeho trestnímu stíhání? Znamená to, že Babiš zasáhl srdce českého voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus? Koneckonců, nejednoznačně skončily kauzy Nagyová i Rath, několik soudců je obviněno ze závažných přečinů... Přestali Češi věřit v právo a morálku?

Andrej Babiš a všechny jeho týmy jsou v komunikaci mimořádně zdatné. Ostatně právě díky finančnímu zázemí Andreje Babiše si ANO může tyto špičky mnoha oborů dovolit. Společně se jim podařilo přesvědčit voliče o mnohém, včetně toho, že trestní stíhání je v jeho případě účelové. Bylo volbou ostatních stran, že se stejným důrazem nebyly schopny zkomunikovat, že Andrej Babiš zde nepřistál z jiné galaxie a že to, co nyní tak srdnatě kritizuje, pomáhal v roli významného podnikatele utvářet a šikovně využívat. Svoji roli jistě sehrálo i ono finanční zázemí ostatních stran a fakt, že jeho politický vzestup nastal v době pádu Nečasovy vlády, kdy důvěra občanů ve stát jako takový byla oprávněně na bodu mrazu.

Andrej Babiš není superman; pro mě je největším zklamáním postoj mnohých veřejně známých osobností, které svojí podporou jeho působení v politice relativizují.

Velmi rozdílný pohled panuje hlavně v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“? A neškodí tak trochu Havlovi jeho někteří dnešní zastánci, kteří se ho snaží srdnatě hájit?

Václav Havel je pro mě významnou postavou našich novodobých dějin a člověk, který byl prvním prezidentem po ukončení z ústavy dané výsady vlády jedné (komunistické) strany. Zbytek bych přenechal historikům. Já potřebu si někoho idealizovat či zbožšťovat nemám. Osobně považuji vytváření kultu jakékoliv osobnosti za kontraproduktivní. Komunikace vedená urážkami a dehonestací kohokoliv s jiným názorem se podle mě vždy nakonec otočí proti původci.

Stále ostřejší protesty se v posledních měsících ozývají proti EU. Dosud jsme ale z unie vyčerpali na dotacích cca 700 miliard korun. Zatímco zastánci EU to považují za důkaz své pravdy o důležitosti toho, že je ČR v EU, kritici poukazují na zbytečnost dotovaných projektů, které beztak musíme spolufinancovat. Co vy na to říkáte?

Že pravda je někde mezi. Když jsme vstupovali do EU, nebyla to stejná EU, jak ji dneska známe. Příliš byrokracie vždy škodí, akceschopnost prudce klesá. Podle mě je naprosto neodiskutovatelné selhání EU v řešení migrační krize. Pět dlouhých let prakticky bez uspokojivého výsledku. Na druhou stranu, neviňme EU z toho, za co si můžeme sami. Pokud někdo na úrovni ČR čerpá na nesmyslný projekt, je to přece i jeho odpovědnost a odpovědnost těch, kteří jej volili.

Když jsme u EU, velkým trnem v oku mnohých lidí je německá kancléřka Angela Merkelová. Ta v posledních dnech vyvolala opět velkou diskusi a to svým výrokem, že „pro vyhnání Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění“. Co na to říkáte?

Jsem odpůrcem politiky Angely Merkelové, a byť vnímám ekonomické výsledky Německa za dobu jejích vlád jako výborné, její styl považuji za destruktivní nejen pro Evropu, a to v mnoha směrech. Pro její vámi citované vyjádření nemám omluvu. Jakou omluvu má paní Merkelová pro rozpoutání 2. světové války Německem, jakou pro opakované zvolení Adolfa Hitlera německým lidem? Já prostě žádnou.

autor: David Hora