Z Trikolóry: Vláda prostě část peněz použije na uplácení voličů

Vláda avizovala, že uvažuje o otevření maloobchodních prodejen, ale s ohledem na stále rostoucí čísla nově potvrzených případů covid-19 nakonec takto nerozhodla. Byla podle vás na to vhodná chvíle?

Včera bylo pozdě! Pokud jsou v provozu nadnárodní řetězce, fabriky a montovny, proč by měl být problém s menšími provozovnami? Osobně vůbec nechápu, proč zrovna tento typ provozoven byl uzavřen. Prakticky rok už žijeme v lockdownu, ekonomika je silně poškozena, spousta drobných podnikatelů již skončila, nebo jsou před krachem. Přitom křivka nakažených nejenže neklesá, ale naopak roste. Jasně to ukazuje, že vládní politika boje s covidem přispívá k růstu počtu nemocných a devastaci ekonomiky. Bohužel jsem moc nevěřil, že se obchody opravdu za pár dní otevřou. Provozovatelé ski areálů před několika týdny nainvestovali do přípravných prací a těsně před slíbeným otevřením jim do toho vláda doslova hodila vidle.

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 8624 lidí

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka mělo dojít k otevření pouze obchodů, nikoliv služeb, protože na rozdíl od restaurací nebo kadeřnictví je možné v obchodě nastavit lepší hygienická opatření. Souhlasíte s tímto přístupem?

Asi málokdo z nás chápe, co tím vším vláda sleduje. Kdyby jí šlo vážně o ochranu životů a zdraví, musela by nechat zavřít hlavně pracoviště a nadnárodní hypermarkety. Zavřením malých obchodů a služeb chce vláda jen ukázat občanům, že „něco dělá“. Ve výsledku je to ale totální blamáž. Mám v živé paměti tiskovku tehdejšího ministra Prymuly, který hovořil o velmi nízkém riziku nákazy v restauracích. Zároveň ale dodal, že být uzavřené musí. A to na základě doporučení sociologů, podle kterých by nevypadalo dobře, kdyby se uzavřely školy a hospody nikoliv. To bylo přece šílené zdůvodnění! Při dodržování hygienických opatření bych okamžitě otevřel i služby. Tato vláda nám úmyslně nesděluje data, na základě kterých by bylo jasné, kde hrozí nebezpečí nákazy. Vše řídí na základě pocitů a domněnek postupem pokus - omyl. Místo ochrany nejvíc ohrožených skupin obyvatelstva šikanuje celou společnost. Děti nesmí do škol, nemohou sportovat. Jít si zalyžovat nejde dokonce ani s rouškou! Cožpak je v narvaném autobuse bezpečněji než na čerstvém horském vzduchu?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje také nový systém vládních kompenzací, které by se měly výrazně zjednodušit a zacílit na ještě větší spektrum služeb. Kritériem by měl být pokles tržeb alespoň na polovinu. Co na to říkáte?

Problém všech kompenzací je, že je musí někdo zaplatit. A ten někdo jsme my - daňoví poplatníci. Navíc existuje asi 43 typů kompenzací. Podnikatelé se v tom nejsou schopni orientovat, štáby úředníků vyhodnocují žádosti, posuzují, vracejí k dopracování, namísto toho, aby se věnovaly něčemu užitečnému pro chod tohoto státu. Uměle udržujeme pracovní místa, z nichž velká část stejně po zastavení podpor zaniknou. K subjektům, které mají šanci na přežití, se tak peníze kolikrát ani nedostanou. Spousta podnikatelů si na žádnou podporu ani nesáhne. Zoufalí lidé pak dělají zoufalé věci. Co jiného jim také zbývá? Prostě otevřou svůj provoz a pokusí se vydělat, aby přežili. A reakce ze strany státu? Pan Hamáček na ně posílá policejní komanda a volá po drakonických trestech. Místo toho, aby vláda odstranila příčinu.

Jsem úplně vzteky bez sebe, když nám nejmenovaný člen vlády sdělí „Jsme v tom s vámi“. Nedostudovanec, člověk, který se živil prací pouze asi pět let, a to ještě v nízké pozici, a od té doby se pohybuje pouze v politice za naše daně. Z tiskové konference velkopansky odjede služební limuzínou s řidičem a ochrankou do státem placené kanceláře ke svým asistentkám a štábu placených úředníků, začátkem měsíce mu přistane na úctě několik set tisíc korun. Covid necovid. Problémem politické reprezentace - a ne jen té naší, ale týká se to i dalších zemí - je, že v ní často působí lidé, kteří nic neumí a nic v životě nedokázali, velkou část života se potloukají po schůzích a živí se tlacháním. Toto nevadí za předpokladu, že vše tak nějak ze setrvačnosti funguje, pak slavnostně mohou přestřihávat pásky při otevření nových staveb, při jejichž realizaci si ještě někteří z nich přikradli. Dnes je však vážná situace a je logické, že tito lidé nejsou schopni efektivně řídit stát, protože to prostě neumí a nemají k tomu zkušenosti ani znalosti. Upřímně, copak by si někdo z úspěšných podnikatelů zaměstnal ve své firmě někoho ze stávající vládní garnitury? Tak možná do vrátnice….

Anketa Skončí letošní ,,covidová zima" celonárodní tragédií? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 4665 lidí

Vláda zároveň schválila další navýšení schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun. Jsou podle vás takto získané finanční zdroje dobře použity?

V roce 2020 byl reálný deficit státního rozpočtu 367 miliard, oproti schválenému rozpočtu, který počítal se schodkem 500 miliard. Ovšem nebylo to z důvodu nějakých realizovaných úspor, ale zvýšeným příjmem do státního rozpočtu, ekonomika totiž nakonec nebyla tolik zasažena, jak se původně predikovalo. V letošním volebním roce očekávám, že peníze budou utraceny do poslední koruny. Vláda prostě část prostředků použije na uplácení voličů. Schodek 500 miliard je pro mě děsivý. Hlavně z toho důvodu, že nejde o proinvestiční rozpočet, ale o peníze, které se z velké části „projedí“. Takže nám nevygenerují žádný profit do budoucna. A nic na tom nemění postoj ministryně Schillerové, že hlavním důvodem je reflektování dopadu daňového balíčku.

Jak dlouho si myslíte, že může státní rozpočet ještě unést proplácení nejrůznějších kompenzací? A co se podle vás stane v okamžiku, kdy peníze dojdou? Nebo je podle vás správné se do nekonečna zadlužovat?

Brečet nad rozhazovačností vlády, která v době ekonomické konjunktury prošustrovala všechny naše peníze, je už pozdě. Očekával bych, že vláda prioritně zareaguje na nutnost neočekávaných výdajů a snížení příjmové kapitoly. A to tak, že začne s brutálním šetřením na straně výdajů státu na jeho provoz. Namísto toho stát bobtná, někteří úředníci jsou na home officech při zachování plného platu. Průměrná mzda je ve státní správě vyšší než v soukromém sektoru a na příští rok nám vláda oznámila, že chystá další nárůst počtu úředníků. Je pro mě nepřijatelné vyjádření ministryně Schillerové, že jsme málo zadlužení oproti jiným zemím EU, tak hurá do utrácení. Chudáci naše děti a jejich děti, které budou splácet důsledky této politiky. Kdyby se takto nezodpovědně chovala nějaká rodina, skončí pod mostem. Podle propočtů Národní rozpočtové rady narazí Česko na dluhovou brzdu již v roce 2024. Po dosažení této úrovně musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. To bych toho kouzelníka opravdu rád viděl.

