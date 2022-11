Za 40 Kč koupí vepřové. Za 159 Kč prodají. „Tak dělají byznys.“ Venkov odhalil

reklama

Proběhla sbírka v supermarketech za účelem doplnění tzv. Potravinových bank, které dávají jídlo chudým. Jurečka či Richterová se radostně zapojili, Pekarová slíbila umísťovat nespotřebované jídlo ze Sněmovny do těchto bank. Jak to na Vás působí?



Tak určitě nejlepší je dávat z obecního, ne? Nespotřebované jídlo ze Sněmovny, oni si ti dezoláti nic jiného nezaslouží. Měli by vědět, kde je jejich místo. U fronty na to, co by mělo být ve vyspělém světě naprostá samozřejmost.



Ale když jsme si bez problému zvykli na fronty na pracáku, pak na fronty u zubaře, dnes už i fronty na vajíčka, tak nějaká další fronta se už ani nepozná. Nemohu se zbavit dojmu, že přesně takhle to naši iniciativní politici s námi myslí.



Matně si vybavuji, že Dominik Feri se také angažoval za rovnoprávnost žen, ale podle policejního obvinění tento étos zase nemyslel tak vážně. Nedivil bych se, kdyby k tomu stejně přistupovala i jeho bývalá kolegyně Pekarová Adamová. Ta s ním byla jedna ruka a vrána k vráně sedá. Po dvou balíčcích těstovin pro potravinové sbírky se zase vrátí ke zvyšování svého poslaneckého platu. To je jistě mnohem zajímavější činnost, než jídlo pro plebs.



Nedělám si iluze, že by se kdykoliv ve svém životě zamyslela nad tím, jak to zaonačit, aby tento národ potravinové banky nepotřeboval.

Neplýtvat jídlem je normální. Nedělám to doma, a nechci, aby se to dělo ani ve @snemovna.



Navázali jsme proto spolupráci s Potravinovou bankou, takže nezpracované jídlo ze sněmovní kantýny už nebude končit v koši, ale pomůže lidem, kteří to potřebují.?? pic.twitter.com/YTStnWwlWb — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 12, 2022

Oproti tomu „lid obecný“ odevzdal méně než jindy. A když se Penny Market zeptal na sociálních sítích, jaké potraviny ze slevového letáku zákazníci nakoupí do sbírky, sklidil výsměch a odpověď: „žádnou“. Ohlasy byly šťavnaté. Objevovalo se často slovo „Ukrajina“. Je český lid asociální?



Asociální český lid? Kde se to v něm bere... Mluvíme o stejném národě, který právě pro Ukrajinu zakoupil bojový tank Tomáš. Pokud vím, tank už koná svou ušlechtilou práci a bojuje za naši svobodu někde na Donbase. Matně si vybavuji, že iniciativa neskončila a teď se snad vybírá na nějaký protiletadlový raketomet.



To se někde musela stát chyba, ne? Český lid radostně vybírá na válečný stroj, ale nevybírá na potraviny? Možná proto je válka... když se snáze zajistí tank než žrádlo.



Nemohli by henty chybějící potraviny koupit ti, kteří zaplatili onen obrněný šrot? Tank je drahý špás a raketomet nebude o nic levnější. Kdyby vytáhli z kešeně ještě nějaké peníze na těstoviny a rýži, tak by vypadali jako lidumilové nejen před Zelenským, ale i tady u nás. A kdyby místo tanků vybírali na humanitární pomoc, tak by vypadali jako lidumilové i před Pánembohem.

ČEZ zmnohonásobil zisk. A zdraží prakticky na úroveň vládního zastropování. Máte z toho radost, z úspěchu „národního šampióna“? Minoritní akcionář ČEZu Šnobr, tedy žádný ruský šváb, varuje, že zejména v oblasti plynu čeká Čechy, kterým bude zdraženo na úroveň „zastropování“. Uvědomuje si to vláda?



Asi bych se radoval víc, kdybych vlastnil alespoň několik akcií. Letos prý bude rekordní dividenda. Kdybych nějaké akcie měl, třeba by se mi tímto způsobem hento zdražení zase vrátilo. Možná by stálo za propočet, kolik akcií by každá domácnost potřebovala, aby jí mohlo být jedno, nakolik ČEZ zdražil.



Třeba by se toho mohl chytit nějaký mladý nadějný politik, který se nezakecá, a udělat si z toho politický program. Rozdělit ČEZ lidem. Buď vám dá levnou energii a bude bez dividend, nebo drahou energii, ale na dividendách vám to vrátí... Pak by bylo tak nějak jedno, jestli za vysoké ceny může burza v Lipsku, český premiér, generální ředitel polostátní firmy a nebo minoritní akcionář Šnobr...



Ale určitě jsem teď řekl něco rudě totalitního, komunistického a zakázaného, zasloužím si za to ban na facebooku a řádný uvědomělý euroobčan si přede mnou odplivne, protože za vysoké ceny elektřiny může samozřejmě Putin a nikdo jiný.

Situační dotaz: Přišly Vám i Vašim sousedům a přátelům poslední dobou nějaké dopisy energetických dodavatelů?



Své sousedy a přátele bych rozdělil na tři skupiny. Ti, kterým už dopisy přišly a oni se rozhodli demonstrovat, protože jim nic jiného nezbývá, pak na ty, kteří teď právě koukají na nové rozpisy záloh a přemýšlejí, jak dlouho to vydrží, a pak ty, kteří svůj dopis teprve dostanou. Jsem rád, že patřím až do té třetí skupiny.



Ale když si tak jdu ve Vidlákově po ulici, dá se celkem snadno odhadnout, kdo už platí nové ceny. Tetelící se páru nad komínem z plynového kotle nahradil kvalitní černý dým ze starého Viadrusu. Vzpomínky na mládí jsou zpět. Tenkrát skončila vláda jedné strany a pak skončilo topení uhlím. Teď se uhlí vrátilo a to je náhodička – zrovna ve chvíli, kdy náš premiér hřímá, že občané mají právo na to, aby informace byly korigovány. Že by topení uhlím a totalita měly společného víc, než je zdrávo?

Čeká nás 17. listopad. Národní třídu si zaberou iniciativy, které budou zejména mladým lidem připomínat, o co vlastně jde. Akademici, mladí umělci, připomínači Václava Havla. Představte si, že byste tam dostal slovo Vy. Co byste těm mladým řekl na konto jak konce 80. let a 17. listopadu, tak „dějinného významu pro dnešek“?



Především bych jim asi řekl, že jsou svědky úplně fenomenálního úkazu, který se může objevit jedině v naší kotlince. Před třiatřiceti roky demonstrovali studenti za svobodu a osvobození od totality. Mladí lidé stáli na Václaváku, Letné i Albertově, měli holé ruce a nakonec z toho byla sametová revoluce. Cinkalo se klíči od bytů, chatiček a automobilů, z nichž ani jeden nebyl na hypotéku. Jakeš patřil do koše a vláda jedné strany byla odsunuta na smetiště dějin. Národem toužebně

očekávaná změna nastala.



Teď, po třech desetiletích, stojí ti samí lidé opět na Václaváku a demonstrují, že si chtějí vzít republiku zpátky. Možná si toho dnešní mladí ani nevšimli, ale jejich otcové a matky z celé republiky opět přicházejí do matičky stověžaté. Ti, kteří tenkrát demonstrovali jako studenti, že moc chtějí Západ, ti dnes demonstrují jako padesátníci, že nechtějí Západ ani vidět. Zajímavé, že?



Pokud jde o jídlo a supermarkety. Zemědělci naříkají, že za vysoké ceny mohou supermarkety. Supermarkety ústy pana Prouzy viní „agrobarony“, tedy zemědělce. Jak to rozsoudit?



Schválně jsem si šel ověřit aktuální ceny. Za živé prase se na jatkách včera vyplácelo 40,- Kč za kilogram živé váhy. Podotýkám, že ještě relativně nedávno stál tento kilogram živé váhy 28,- Kč. Pokud bychom současnou cenu živé váhy přepočítali na cenu svaloviny a špeku na jednom prasátku, tak se jedná o 49,- Kč za kilogram bez DPH. V masně blízkého marketu stál včera kilogram vepřového plecka 159,- Kč.



Zemědělci tedy mohou za to, že kilogram průměrného masa z prasete stojí 60,- Kč vč. DPH. Za tyto peníze prasátko krmili, napájeli, ošetřovali, drželi ho v teple a do této ceny se vešla i chovná prasnice, inseminace, porodna, zootechnické zásahy, šlechtitelské programy, investice a údržba technologií.



Globální cena dopravy kilogramu zboží odkudkoliv kamkoliv čítá dvě koruny (samozřejmě, když se to dělá ve velkém). Za zbytek ceny mohou jatka a supermarkety...

Smlouvy mezi zpracovateli masa a prodejci jsou samozřejmě přísně tajné a pokud by nějaký nebohý český majitel masokombinátu prozradil, jak velkou má marži, bude jeho zboží okamžitě vyřazeno z nabídky. Já osobně odhaduji (ale zcela bez záruky), že jatka mohou k ceně kilogramu masa přidat tak 20,- Kč. Ono to tam funguje jako v automobilce, jen naopak – prasátko se rozebírá do vakuovaných plastových krabiček.



Zbylých padesát procent živí majitele obchodního řetězce... Takhle se totiž dělá byznys – lacino postavíte velkou halu, lacino do ní nakoupíte regály, chladničky a mrazáky, pořádně to načančáte, pustíte optimistickou hudbu, nachystáte cedulky s nápisem „sleva“, najmete nekvalifikované lidi, kterým nemusíte moc platit a pak už jen točíte rychloobrátkové zboží, bez kterého se lidi neobejdou a zpracovatelé mají ztrátu, pokud ho neprodají.

Já si samozřejmě chovám prasátka doma. Naše rodina je velká a tři prasata ročně sníme. Tři sta kilogramů masa. I kdybych si pro ta prasátka zajel do vepřína a koupil je, už jen to, že je umím porazit a zpracovat, mi oproti nákupu v hytlermarketu ušetří přes dvacet tisíc korun ročně. Vlastně bych si mohl nový mrazák kupovat každý rok... pořád by to bylo levnější, než chodit do hentoho Globusa.



Ceny samozřejmě ještě řádně stoupnou, protože prasátko žije devět měsíců a to včerejší maso na pultě bylo ještě krmeno za staré ceny.

