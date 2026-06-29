„Nezastavily hubu.“ Obermaierová o Holubové a dusnu v herecké šatně

Ministra kultury, jehož resort financuje folklórní festival ve Strážnici, na této akci vypískali a nadávali mu. Stejně i ministra zahraničí Macinku. Média a opozice ale nekritizují ty pískající, co na ně řvali vypadni, ale právě Klempíře s Macinkou. Co na to říkáte? Co to je za přístup a atmosféru?
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Ministr kultury by určitě měl mít možnost pozdravit festival tohoto typu, který se koná za podpory jeho ministerstva, to je přece normální a v pořádku. Byli tam lidé, taková bojůvka, kteří řekli, že jeho nesmí nechat promluvit. Lidé podobní Milionu chvilek, kteří ty lidi zblbli. Potřebují shodit tuto vládu, která chce dělat věci, co se jim nelíbí a nejsou schopni pochopit, že prohráli volby. Dělají všechno, aby vláda nemohla vládnout.
Mám tu na návštěvě fajn kluky od Ostravy, kde jsem byla před týdnem na besedách, kteří mi ukazovali, že loni na Ostravsku horníci vypískali prezidenta Pavla, který ani neměl odvahu tam přijet osobně, bál se a jen poslal videozdravici. Proč tehdy ta samá média, co dnes útočí na Klempíře a Macinku, s takovou zarputilostí nemluvili o tom vypískání Pavla? To nám prostě neukážou. Vezměte si kolik horníků tam museli za celá léta propustit a Česká televize se může zbláznit, že má propustit dvě stě lidí? Tuhle masírku už opravdu nesnáším a jsem z toho na nervy. Lžou a překrucují.
Pan Macinka to řekl jasně, byl na ten festival pozvaný. Tak proč by nemohl lidi pozdravit? Když ho přes pískot a řvaní nenechají promluvit, je to vrchol sprosťáctví. Jen proto, že říká něco jiného než pánové Kupka s Rakušanem, tak ho nenechali říct těch pár slov? Jenom proto? Nevěřím, že tam proti Macinkovi byli všichni lidé, ale zfanatizovaný dav udělal svoje. Jsem z toho znechucená.
V minulosti si takové reakce opakovaně vysloužil Andrej Babiš. Naposledy ho kritizovali za to, že uctil památku Milady Horákové. Vyčítají Babišovi komunistickou minulost, ale když tyto akce obchází prezident Pavel, sklízí potlesk. Přitom byl komunistický rozvědčík a schvaloval sovětskou okupaci.
No jistě. Bojím se, že to snad lidi nevědí. Není možné, aby takhle byli proti Babišovi. Všichni normální to víme a vnímáme, jaká je realita. Tohle je ale sprostá propaganda. Hlavně že ti opoziční politici jezdili do Brna na sudeťácký sjezd. Ale jeli také do Lidic? Byl tam někdo z těch fešáků? Nechci se dožít chvíle, kdy se budeme Němcům omlouvat, že si Lidice připomínáme. Není přece normální, co se děje.
Vnímáte politizaci kultury obecně? Podporovatelé dnešní opozice jsou tzv. žádaní a mediální podporovaní a naopak lidé z opačného názorového tábora jsou vypískáváni. Sama jste si asi nehezké reakce zažila.
Ti “správně” politicky angažovaní umělci hrají furt dokola, můžou se uhrát, ale nedej Bože, že bych já mohl mít nějaký štěk v České televizi. Už 20 let ne, ale naštěstí mi to nevadí. Jsem ve věku, že mi to je jedno. Jeden známý mi včera četl, že o mně nějaká herecká kolegyně řekla, že jsem jí vnucovala svoje názory. Ráda bych jasně řekla, že to není pravda. Čtyři roky se mnou ti nejbližší kolegové nemluví. Moje 80. narozeniny jako by ani nebyly. Že jsem si dovolila pozvat Zemana, tím to skončilo. Sice jsem je ani nechtěla slavit, ale na tom nezáleží. Jak může nějaká má kolegyně vědět, jestli někomu vnucuji nějaké názory, vím, která to asi byla, když se mnou nemluví? Žádné názory jsem nikdy nikomu nenutila.
Před asi dvěma lety jsem točila s Evou Holubovou a s paní Malkinou. Ty dvě nezastavily hubu, aby mi vysvětlily ty správné názory. Vůbec o ničem jiném nemluvily, nedostala jsem se ke slovu, jen jsem sotva řekla asi dvě věty, které se týkaly role. Nepustily mě ke slovu. Mají svou pravdu a jsou tak přesvědčené o tom, jak je to tu příšerné. Jestli jim to vadí, ať se odstěhují. Nebo ať odstěhují mě, já nevím.
S tím se asi moc dělat nedá. Nebo ano?
Bojím se, že nedá. Dokud budou v televizi takové ty, říkám jim hlasatelky, abych je urazila, tak se nic nezmění. Jsou drzé a vymáhají po svých hostech odpovědi. Zažila jsem Řezníčkovou z České televize, která byla drzá na kardinála Duku. Máme to všechno spolknout s tím, že to je v pořádku? Dokud budou lidé z těch hlavních televizí mluvit takhle, tak se toho moc nezmění, protože tím ovlivní strašnou spoustu lidí a pitomci pak jdou pískat.
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