Nikoho nezajímají. Režisér zúčtoval s ČT a ČRo

Pane režisére, jaký měla, podle Vás, stávka smysl?
Absolutně žádný, stávkující poněkud zkomplikovali život svým divákům tím, že vysílání o minutu posunuli. Čili své diváky otrávili a ochudili. Jinak, na podporu stávkujících přišlo před budovy televize a rozhlasu pár tisícovek řvounů - příznivců. Miliony diváků žádná stávka nezajímá. Lidé z veřejnoprávních médií si konečně musí uvědomit, že nikoho nezajímají. Diváci nejsou přesvědčeni, že by jim ČT a ČR jakkoliv pomáhaly. Pouze se z nich snaží tahat peníze za služby, které od nich nikdo nechce. Stávkující jsou prostě banda směšných vyděračů, kteří ani nemají čím vydírat. Když se média veřejné služby vypnou, nebude to vadit nikomu, kromě těch, kteří z nich kasírují.
Kasírují... není to příliš tvrdé vyjádření?
Ne, to, že ČT a ČR chtějí za své služby vynucovat poplatky, je úplně stejné, jako kdyby hospodský chtěl peníze za to, že si u něj někdo může dát něco k pití nebo k jídlu. Je to absurdní a trapná situace. Zvláště pak ještě s přihlédnutím k tomu, že veřejnoprávní média „plní” svou veřejnoprávnost především placením 3000 zbytečných zaměstnanců, včetně generálního ředitele a natáčením zábavných pořadů a detektivek.
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Co si myslíte o „statečnosti” stávkujících?
Statečný by mohl být ten, kdo by stávkou něco riskoval. Tady stávkující podporují své vedení a naopak. Neriskují vůbec nic. Takže o „statečnosti” nelze hovořit. Víte, považuji pracovníky ČT a ČRo za podvodníky bez kapky skutečné statečnosti. Kdyby totiž byli opravdu stateční, pokusili by se rozkrýt negativa uvnitř těchto svých médií. Hledali by např. možnou korupci mezi řídícími pracovníky svých zaměstnavatelů. Pokusili by se odhalit svým divákům a posluchačům, co je v těchto institucích špatně. Zatím jsem si nevšiml, že by např. ČT natočila reportáž o vratkách v ČT. Tedy o tom, že ČT někoho najme, dá mu peníze a pro své šéfy si vezme zpět určitý díl peněz – z těch tzv. veřejnoprávních. Naopak, stávkující se zuřivě brání rozkrývání podobných záležitostí, včetně tvrdé obrany proti kontrole ze strany NKÚ. Proč to asi ti bojovníci dělají?
Domníváte se tedy, že se např. v ČT krade?
Nejsem investigativní novinář ani pracovník hospodářské policie. Tohle je na nich. Já se pouze ptám, proč to nikdo z nich nedělá? Domnívají se snad, že vedení ČT je čisté jako lilie? Já prostě vidím, jak a co se v právě v ČT vyrábí a k čemu to je - z hlediska veřejnoprávní služby...
Podporujete tedy současnou vládu v její snaze zrušit koncesionářské poplatky a osekat rozpočty veřejnoprávních médií?
Podporuji každého, kdo by něco podobného prosazoval a prosadil. Stejně tak podporuji rozsáhlé šetření ve veřejnoprávních médiích. ČT a Český rozhlas se musí zcela zásadně proměnit. Musí to přestat být dojná kráva těch, kteří z ní tahají peníze, aniž by naplňovali literu zákona a skutečně pomáhali informovanosti a vzdělanosti národa.
Co si myslíte o názoru, že by se veřejnoprávní média u nás měla zrušit?
V současném stavu zcela jistě. Buď zcela proměnit anebo zrušit. Soukromá média ať točí a vysílají – v mezích zákona – co chtějí. Veřejnoprávní média ať vytvářejí pouze to, co ze zákona mají, nebo ať nevytvářejí nic. Úspory by v obou případech byly obrovské. Ale zatím, jak vidím, veřejnoprávním médiím skutečně nejde o úspory, ale spíše o vyhazování peněz do těch správných kapes.
Na závěr ještě, nechtěl jste stávkujícím něco sám a osobně sdělit?
Ano, mailem ze dne 20.6. 2026 jsem jim nabídl, že bych přišel na jejich akci a vedl s nimi dialog. Vzhledem ke své nevychovanosti neměli ani tolik slušnosti, aby se vyjádřili a odpověděli mi. Ale jistě, já nejsem „taková hvězda” jako Tereza Kostková nebo nějací zpěváčci. Takže chápu…, že mlčeli. A navíc, to, co bych tam říkal, by jim asi nešlo pod vousy a oni opravdu nejsou stateční a nevědí, co je to demokracie.
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