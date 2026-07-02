Redaktorka ČT si počká na Okamuru. A pak se diví „vypjaté situaci“

V dalším vydání rubriky Týden v médiích se člen Rady Českého rozhlasu Petr Žantovský věnoval zprávě, kterou přinesl také portál iRozhlas, a to pod titulkem: „Čtyřletý spor u konce? Odvolací soud potvrdil, že byl ‚dezinformační web‘ AC24 blokován nezákonně.“
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„Web Ondřeje Geršla AC24 byl jedním z těch, které po začátku války na Ukrajině nařídila tehdejší naše milovaná vláda Petra Fialy zneviditelnit. Společnost T-Mobile uposlechla tento příkaz promptně a bez odmlouvání. Geršl to dal k soudu a dočkal se po čtyřech letech pravomocného rozhodnutí, které konstatuje, že T-Mobile se zachoval v rozporu s evropským nařízením o síťové neutralitě. Ale především soud konstatoval hlavní a nejdůležitější věc, že Národní centrum kybernetické obrany ani vláda neměly dostatek pravomocí, aby mohly vydat nařízení blokovat webové stránky. Neměly k němu žádnou kompetenci. Byla to cenzura, a to v rozporu s Ústavou, jak vysvětlila soudkyně odvolacího senátu. Chci této statečné dámě poděkovat, protože když někdo v této době vůbec připustí, že se tady děje úředně schválená nebo nařízená cenzura, tak to vyžaduje opravdu velkou občanskou statečnost a profesní autenticitu,“ řekl odborník na oblast médií.
Z rozsudku má podle svých slov velkou radost. „Jak jsem se dočetl, tak právníci T-Mobile nevylučují, že se v této věci obrátí na Ústavní soud,“ uvedl Žantovský.
Připustil, že Ústavní soud v této kauze možná nebude rozhodovat tak rychle jako v případě „výletu pana prezidenta do Ankary“. „Ale vzhledem k tomu, že většina z něj byla jmenována právě šéfem naší opozice, panem prezidentem, tak asi bude konformní spíše vůči záměrům a rozhodnutím bývalé vlády než této, což je samozřejmě špatně. Soudu ani Ústavnímu soudu nepřísluší stávat se politickým subjektem, nicméně on se jím už stal. Předpokládám, že politicky bude rozhodovat i dál. Třeba mě překvapí, budu rád,“ sdělil mediální expert.
Okamura nemá rád, když si o něj někdo čistí boty
Dále zmínil, že na přelomu června a července nadchází období, kterému se říká okurková sezona. V mediálním prostředí se vyznačuje tím, že se vytahují hlouposti a banality a dělají se z nich obrovské záležitosti, které ve finále vybublají jako bouře ve sklenici vody. K takovým „neudálostem“, řečeno „poklausovsku“, se podle Žantovského řadí také konflikt mezi redaktorkou České televize Helenou Truchlou, zpravodajkou v Německu, a šéfem Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou.
„Truchlá vystavila Okamuru otázce, co říká na to, že poslanec partnerského subjektu SPD v europarlamentu byl vyfocen, jak někde v soukromí hajloval. Aniž bychom ho chtěli omlouvat, asi by bylo zapotřebí se ptát, v jakém kontextu to bylo. Zda to bylo posměšné, parodické nebo zda to skutečně vyjadřovalo jeho politický názor. Druhá věc je, že pokud to bylo v soukromí, je to soukromá záležitost. Těžko z toho dělat politickou událost. Tomio Okamura reagoval docela logicky,“ soudí odborník na mediální scénu.
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Připomněl, že když redaktorka spojila hajlujícího poslance s celou AfD, Okamura jí odpověděl: „Já odsuzuji kolektivní vinu, vy ji asi máte rádi, paní redaktorko. To dělali nacisti vůči Židům.“
Truchlá podle Žantovského posléze rozhovor ukončila s tím, že si neprosí, aby ji někdo přirovnával k nacistům.
„Okamura také uvedl, že jako šéf parlamentního hnutí a koneckonců také dolní komory musí jednat i se stranami, které jsou namočeny do velmi nepříjemných a často až kriminálních deliktů typu Dozimetr nebo bitcoinová kauza. Nemůže se jim vyhnout. Jedná s nimi v Parlamentu, mluví s nimi a uvědomuje si, že strana neznamená, že všichni členové jsou zlatí, andělští. Všude se najde někdo, s kým by si člověk nerad podal ruku. To je celkem běžná zkušenost a není důvod se nad tím zamýšlet. Nicméně paní redaktorka Truchlá tuhle argumentaci neunesla a rozhovor ukončila,“ sdělil mediální expert.
Potom se podle něj ozvala Česká televize, která paní Truchlou pochválila, jak je bezvadná, jak se za ni staví a jak „oceňuje její profesionální přístup k mimořádně vypjaté situaci“.
„Já nevím, co je na diskusi s Okamurou mimořádně vypjatého. Okamura jenom nemá rád, když si o něj někdo čistí boty. To jsme viděli i ve známém rozhovoru v prvním díle podcastu Nora paní Fridrichové. S úsměvem jí kladl protiotázky. Vyplynulo z toho, že paní Fridrichová vůbec není připravena na výkon své profese. Rozhovor s paní Truchlou jsem neviděl a nechci ho posuzovat, ale jak znám pana Okamuru, tuším, jak to mohlo vypadat. Okamura se v diskusích nedá,“ zdůraznil Žantovský.
Šéf Sněmovny má podle něj talent toho druhého „umluvit“. Chvílemi se mezi větami „ani nenadechuje“. „To může jakéhokoliv diskutéra vytočit. Nicméně paní Truchlá jako redaktorka veřejnoprávní televize by měla takovou situaci unést a měla by umět na ni reagovat, ne vypnout mikrofon. V tomto ohledu je velice těžké zatleskat České televizi a paní redaktorce,“ soudí mediální analytik.
Odešel fotograf poetické krajiny jižních Čech
V závěru aktuálního vydání své rubriky se věnoval úmrtí fotografa a fotoreportéra Jaroslava Sýbka, který dlouhodobě žil v Českých Budějovicích. Narodil se v Praze, ale poslední léta prožil v jižních Čechách. V 70. letech nastoupil do ČTK, v 80. a 90. letech se stal fotografem českobudějovické redakce. Pak působil v tamní krajské redakci Mladé fronty DNES a Deníku.
„Tento fotograf možná nemá tak zvučné jméno a není skloňován každý den v kuloárech, ale zato to byl neobyčejný lokální patriot. Když si najdete jeho fotografie z jižních Čech, zejména z oblasti Šumavy, tak zjistíte, jak krásný kraj to je, půvabný a malebný, a jakou lásku mu ten fotograf dodával. Fotil typické výjevy jako západy slunce nad rašeliništi nebo nad rybníky, také výlovy a věci skoro až poetické. Jeho fotografie mám velmi v oblibě, protože v nich není konstruované drama, které u některých fotografů, zejména v reportážní fotografii, vidíme. Tyhle fotky přinesou klid. Ten klid přeji panu Sýbkovi, i když už mu to nemohu říct osobně,“ uzavřel Žantovský.
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