Žádný oddech! Na nemocnice se valí další vlna pacientů. Bez covidu, varuje lékař. Ten také prozradil, co vidí za odvoláním Prymuly

ROZHOVOR „Z historie víme, že všechny tyto epidemie se podařilo potlačit definitivně až poté, co byla vyvinuta účinná očkovací látka. Řada historických infekcí skončila s vývojem vakcíny,“ říká místopředseda Lékařského odborového klubu a lékař z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Miloš Voleman. Podle něj je jediným východiskem z koronavirové krize očkování. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž popsal, jak těžké bude vrátit nemocnice do normálního chodu, protože přichází další vlna. A to pacientů, jejichž péče byla kvůli covidu odložena.

Jak si vede vládní kabinet v druhé vlně koronaviru?

To je těžká otázka, kterou nedokážu přesně hodnotit. Začátek druhé vlny byl skutečně brutální a opatření, která byla zavedená pozdě, zabrala, to je asi jasné. Hodnotil bych to tak, že přijatá opatření byla správná, ale přišla pozdě.

Jak určitě víte, vláda chystá testování na covid-19 zdarma a připravuje se i očkovací plán. Je dobré poskytnout občanům testy zdarma?

Já myslím, že ano, pokud vše bude rozumné. Samozřejmě je otázka, jak nastavit parametry – zda testovat úplně každého, kdo projeví zájem, což je ale logisticky nezvládnutelné. Nicméně testování zdarma, pokud budou rozumně vybrány testované skupiny, je zcela správné.

Abych tomu rozuměla. Nebylo by tedy úplně vhodné testovat každého, kdo by chtěl?

Takhle. To by byl ideální stav, ale nejsem si jist, zda je materiálně a logisticky zvládnutelný.

Od čtvrtku začalo rozvolňování na stupeň 3 protiepidemického systému PES. Otevřely se restaurace, obchody a další služby. Přesto v posledních dnech čísla nově nakažených neklesala podle představ. Byl byste pro přísnější režim během Vánoc, abychom neriskovali zhoršení situace, nebo souhlasíte s rozvolněním?

Čísla neklesají takovým způsobem, jak bychom si přáli. Já osobně bych byl pro Vánoce v přísnějším režimu.

Zůstat tedy v přísnějším režimu. Ale co pak s těmi obchody, restauracemi a živnostníky…

Jedná se o dvousečnou věc, kterou vidím z pohledu medicínského, nikoliv z pohledu ekonomického – což je, dá se říci, trochu jednodušší. Ale pokud by nákaza trvala, přicházela by další zhoršení a opatření by trvala dlouhodoběji, z ekonomického hlediska to může mít větší dopady než nechat nyní přitažený šroub. Nejsem však ekonom a nemám makroekonomická čísla, která má k dispozici vláda. Můžeme jen doufat, že vláda rozhoduje na základě nějakých dat a že je vyhodnotila odpovědně.

Jste místopředsedou Lékařského odborového klubu a zároveň působíte ve fakultní nemocnici. Už dříve jsme spolu řešili nedostatek personálu ve zdravotnictví. S druhou vlnou vypadala situace chvíli kriticky s rizikem přetížení nemocnic. Předpokládám, že lékaři si nyní trochu vydechli. Jak jste na tom?

Tak jsem to ani nemyslela. Je jasné, že spousta operací byla odložena, navíc mnoho lidí odkládalo vyšetření a návštěvu lékaře…

…ano, nyní bude snaha vše co nejrychleji vrátit do normálního stavu a odložené pacienty pokud možno urychleně řešit, což vůbec nebude jednoduché. Je otázka, za jak dlouho se výpadek plánované péče podaří dorovnat. To zatím nedovedu odhadnout.

Do toho stále chybí personál.

Ten problém je chronický. Chronický nedostatek zdravotnického personálie se projevil nyní v krizi a výrazně vyplaval na povrch. Tento problém prostě přetrvává.

Nakolik jste během druhé vlny koronaviru cítil podporu vlády nebo státu ve smyslu vstřícnosti a snahy vyřešit přetlak pacientů, pomoci zdravotníkům v první linii?

V naší praxi je vláda daleko, moc stupňů, abychom to tady nějak pocítili. Ale co se týká třeba materiálního zabezpečení a podobně, to už fungovalo dobře. S tím jsme problémy neměli.

Pomáhali vám dobrovolníci a kolik?

Pomáhali, neznám přesná čísla, ale dobrovolníků alespoň do naší nemocnice nastoupilo hodně.

Znamená to, že jste potěšen přístupem Čechů v krizi?

Potěšen… opět je to dvousečné. Na jedné straně se zapojilo mnoho lidí s přístupem ve smyslu pomáhat. Ale potom se objevili jiní, kteří dostávali mediální prostor a neustále do toho házeli vidle. Poděkování a dobrý pocit určitě patří lidem, kteří se zapojili a měli tendenci pomáhat. Na druhé straně bylo dost takových, kteří se za každou cenu snažili škodit.

S tím, jak se blíží vývoje různých vakcín do finální fáze, v Británii už dvě vakcíny schválili, sílí názory, že vše skončí právě až s funkční vakcínou. Jinak není možné koronavirus porazit a dostat pod kontrolu. Souhlasíte s tím?

Ano. Z historie víme, že všechny tyto epidemie se podařilo potlačit definitivně až poté, co byla vyvinuta účinná očkovací látka. Řada historických infekcí skončila s vývojem vakcíny. Takže se dá říci, že jediné, skutečně kauzální řešení je zavedení účinné očkovací látky. Nic jiného proti tomu asi nebude.

Jak jste vnímal pokus Čechů o vznik vlastní vakcíny?

Jak naložit se skepticismem Čechů k očkování?

To je velký problém, protože bývalé Československo bylo v tomto ohledu absolutní světová špička. Co si budeme povídat, dlouhodobé vakcinační programy nám záviděl celý svět, ale teď se z nesmyslných důvodů vede protivakcinační kampaň. Lidé, kteří tohle dělají, by zasloužili… netuším, co s tím a jak to zlomit. Samozřejmě očkovací látka musí být bezpečná a účinná, což jsou dvě základní podmínky, ale bez ní to nepůjde.

Uvažte, pokud utrpíte vážnější zranění, infikovanou ránu, tak nechat se očkovat proti tetanu přijde každému absolutně normální. S tím nikdo problém nemá nebo možná nějací magoři ano. Ale nechtít se nechat očkovat proti jiným nemocem, když jsou to látky vyzkoušené, je absolutně iracionální způsob uvažování a netuším, co se s tím dá dělat.

V jednom rozhovoru jste kritizoval bývalého ministra Adama Vojtěcha. V dalším jste podporoval v pozici ministra Romana Prymulu, jehož postup a přístup razantnějším stylem se vám líbil. Ani ten ve funkci dlouho nezůstal a vystřídal ho Jan Blatný. Jak hodnotíte Blatného?

Já osobně Blatného neznám, nikdy jsme se společně nesešli a z jeho vystupování, jak bych to charakterizoval, mám lehké rozpaky. To by asi vystihovalo nejvíce.

Proč?

Těžko říci. Můj názor je, že v kritických situacích má být ve vedení prostě skutečný rozhodný člověk, který eventuálně dokáže jasně formulovat a jasně prosazovat tvrdá opatření. Nejsem si jistý, zda je toho docent Blatný schopen. Je to pouze můj názor a znám ho jen z mediálních vystoupení, takže ho nedokážu přesně hodnotit. Na druhou stranu nastoupil do rozjetého vlaku, převzal ministerstvo v nějaké situaci a otázka je, nakolik mohl sám něco ovlivnit. Chápu, že spoustu věcí už ovlivnit nemohl.

Znamená to, že byste byl raději, kdyby zůstal na postu ministra zdravotnictví Prymula i přesto, co udělal?

Takhle bych tu odpověď nechtěl formulovat, i když si myslím, že jeho rezignace byla dotlačená z venku a považuji ji za chybu. To je můj osobní názor.

Domníváte se, že jeho rezignace byla chyba?

Ano, jeho rezignace nebyla v dané situaci z čistě odborného hlediska dobrá.

Zároveň asi nebylo dobře, že navštívil uzavřenou restauraci, když sám Prymula jako ministr vydal omezující opatření.

Jedna věc jsou mediální hrátky. Já mám k tomu značně skeptický názor a vím, že skutečnost spousty věcí prezentovaných ve sdělovacích prostředcích může být trochu jiná. Mám k tomu rezervovaný postoj. Prymula byl chycený, jak vychází z uzavřené hospody a okamžitě musel rezignovat. Kalousek byl natočený, jak chlastá v hospodě pivo a nic se nestalo. Lidovecký předseda chlastá pivo na veřejnosti a ještě se u toho vyfotí a pošle to na facebook – a nic se neděje.

Vím, že pozice Prymuly byla trochu jiná, ale urychlené závěry ve smyslu: Byl jsi v hospodě, musíš okamžitě rezignovat – ve mně působí dojmem značně účelové záležitosti. To je můj soukromý názor, nemám pro to žádný důkaz.

