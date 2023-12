Zákrok, který Fiala odmítá. Zeman o vládě i světě v roce 2024

Vysoké ceny potravin stále více vyprazdňují peněženky obyvatel v ČR. Od ledna se navíc očekává jejich prudké zvýšení. Bývalý prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz podivil, proč Fialova vláda nevyužívá zákon o cenách. A sám si i odpovídá: „Buď je to projev neznalosti, anebo projev arogance moci.“ Co se týče Ukrajiny, podpora Západu slábne. Dá se tedy očekávat nejdříve zahájení jednání o příměří, pak o míru. A Ukrajina do EU? Příklad Turecka podle něho mluví za své.

Pane prezidente, na konci listopadu proběhla velká stávka a odborářské demonstrace. Podle odhadů se do toho zapojil až milion lidí. Vláda dělala, že se nic neděje, premiér odjel z Prahy na návštěvu kravína Jurečkova bratra. Byla ta stávka k něčemu?

Generální stávka v listopadu 1989 významně přispěla k tomu, že padl tehdejší režim. V Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na občanskou neposlušnost a stávka je jednou z forem občanské neposlušnosti.

Hodně se mluví o cenách potravin v supermarketech. Padají různá obviňování, kdo za to může, kdo koho podrazil, proč jsou ceny stále tak vysoké apod. Co podle vás? Mohl by to stát změnit, kdyby chtěl?

Samozřejmě, že ano. Existuje zákon o cenách, který umožňuje regulaci cen, regulaci nepřiměřených zisků a mimo jiné i tzv. věcné usměrňování cen. To, že vláda tento zákon vůbec nevyužívá, je buď projev neznalosti, anebo projev arogance moci. Uvedu jednoduchý příklad. Nevím, jestli máte rád mrkev, ale nákupní cena mrkve pro supermarkety je 9 korun za kilo a prodejní cena mrkve pro občany je 27 korun. Takže základní příčinou vysokých cen potravin, ilustrováno na tomto příkladu, je vysoká zisková marže obchodních řetězců.

Lze podle Vás podobný přístup využít i na ceny elektřiny, jejichž dalšího růstu v lednu se lidé obávají?

Sdílím názor, že obecně je světově nebo celoevropsky základním faktorem růstu cen elektřiny Green Deal. Pokud jde o Českou republiku, je dobré vědět, že poměrně levně vyrábíme elektřinu, přebytky vyvážíme, a přesto je u nás elektřina drahá podobně jako ta mrkev. Celkem sdílím názor bývalého ministra financí Vlastimila Tlustého, který nedávno řekl, že by bylo dobré vystoupit z lipské burzy.

Na to v minulosti někteří ministři reagovali tím, že by nám to fakticky Němci neumožnili.

Jeden český ekonom dokonce prohlásil, že vystoupením z lipské burzy bychom poškodili německou ekonomiku. Tento citát jsem si zapamatoval, abych ho uvedl jako důkaz naprosté intelektuální slabosti některých našich ekonomů, ne všech, protože samozřejmě, že naším cílem je posilovat českou ekonomiku, nikoli ekonomiku německou.

V říjnu jste pro MF Dnes řekl, že premiér Fiala není mužem na svém místě. Jeho podpora padá, ve světovém měřítku je dle jednoho průzkumu poslední. Je to nejhorší vláda od listopadu 89, což stále častěji zaznívá?

Bohužel ano.

Prezident Pavel pro Seznam Zprávy komentoval vývoj na Ukrajině takto: „Vývoj konfliktu na Ukrajině ukazuje, že velmi pravděpodobně v příštím roce uvidíme nějaký významný posun. A ten podle dosavadních indicií nebude úplně v tom nejlepším slova smyslu, jak bychom si ho představovali.“ Existuje podle Vás ještě šance, že by Ukrajina válku proti Rusku vyhrála?

Všichni se shodují v tom, že ukrajinská protiofenzíva byla neúspěšná. Všichni se shodují v tom, že slábne podpora Západu ve zbrojních dodávkách. Vezměme si nejen maďarské veto finanční pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, ale vezměme si i debaty v americkém Kongresu, kde totéž blokují republikáni. Z toho všeho vyplývá, že se dá předpokládat zahájení nejdříve jednání o příměří a následně o míru.

EU rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou. Dle některých politiků či expertů jde spíš o jakýsi slib, kterým nezarmoutíme, a těžko k tomu dojde. Věříte Vy, že se Ukrajina někdy stane členem EU?

Nevím přesně, kdy byla zahájena analogická přístupová jednání tentokrát s Tureckem, ale tipnul bych si, že to bylo nejméně před 20 lety a možná víc. Jestliže byla nyní zahájena přístupová jednání s Ukrajinou, na základě tureckého příkladu bych tomu nepřisuzoval příliš velký význam.

Závěrem, co důležitého nás, Evropu a svět čeká v příštím roce? Máme k roku 2024 vzhlížet s nadějí, nebo s obavami?

Pokud jde o válku na Ukrajině, tam jsem svůj odhad už řekl. Stále zůstává nebezpečí v Taiwanské úžině. Pokud jde o válku v prostoru Gazy, chtěl bych si přát zničení Hamásu a věřím, že k tomu v příštím roce dojde.

Na domácí scéně nás čekají v příštím roce dvoje volby. Evropské a krajské. Pokud zvítězí opozice, bude to signál porážky vládnoucích stran v parlamentních volbách.

Poznámka redakce: Rozhovor byl pořízen ještě před vražedným útokem na pražské filozofické fakultě.

