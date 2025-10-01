Zaorálek: Fiala už jen straší Ruskem. Evropa se řítí do zdi a Green Deal je ekonomická sebevražda

V těchto dnech jste se vrátil z Bruselu. Co jste tam týden před volbami dělal? Zlé jazyky by mohly tvrdit, že jste si byl pro rady. Je to tak?
Svět bruselských institucí dnes považuji za něco, co je odříznuté od života běžných lidí. Vládnou v něm úředníci, které nikdo nikdy nevolí. Nikomu se nezodpovídají a dokonce si prosadili, že i nařízení, která píšou, předkládají anonymně. Ale teď jsem tam jel proto, abych ukázal, jak také vypadá život v tzv. hlavním městě Evropy. Nedávno vyšla zpráva, že do Bruselu byla povolána armáda, protože války migrantských gangů se vyostřily natolik, že každý týden dojde ke dvěma přestřelkám, kde se používají i samopaly AK-47. Chtěl jsem varovat před tím, že to může u nás dopadnout stejně, pokud nezastavíme migrační pakt, který pro nás vyjednal Fiala s Rakušanem.
Volební kampaň míří do finále a vládní strany, především premiér Petr Fiala, tvrdí, že hlas pro opozici je hlas pro Východ, Putina a ruské tanky. Co si o tom myslíte?
Tohle téma Petru Fialovi zbylo poté, co se mu nepodařilo zvednout žádné jiné opravdové téma v této zemi. Tato „prázdnota“ se ukazuje i v předvolební kampani, kde kromě strašení Ruskem už neumí nabídnout nic jiného. Jak je to úspěšné, je vidět na mezinárodních průzkumech, kde se umisťuje jako premiér s nejnižší důvěrou ze všech premiérů na světě.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Přesto se najdou voliči, kteří se této rétoriky obávají a váhají dát hlas právě vám a hnutí STAČILO! Co byste jim vzkázal?
Řekl bych jim, že hnutí STAČILO! je garancí toho, že se jim bude žít lépe. Máme připravené konkrétní návrhy na snížení cen potravin a energií, na zvýšení dostupnosti bydlení a hlavně na růst platů a důchodů. Tato vláda lije peníze do zbraní, ale vůbec nezvyšuje obranyschopnost České republiky. Vždyť si vezměte, že už i Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje předražené zakázky na Ministerstvu obrany, nákup techniky, kterou ani nepotřebujeme, nebo to, že platíme dopředu desítky miliard za něco, co dostaneme až někdy za 10 let. Vnější bezpečnost je také úzce spojena s bezpečností vnitřní. Mezi platy a vojáky nemůže být při nástupu rozdíl 10 000 korun. To je pak výsměch všem policistům.
Zpět k Bruselu. Velkým tématem letošních voleb jsou nové emisní povolenky ETS2 pro domácnosti. Vládní strany slibují zastropování a kompenzace nízkopříjmovým domácnostem přes sociální dávky. Jak to vidíte vy?
Je naprostý nesmysl zavádět zelené daně pro všechny domácnosti a pak je kompenzovat. Když Evropský parlament schválil emisní povolenky, říkali, že budou stát nějakých 30 eur. Dnes už povolenka stojí přes 80 eur a dál roste. Když se to od 1. 1. 2027 zavede i v Česku, tak průměrné české rodině stoupnou náklady o 50 000 Kč. V době, kdy 3 miliony Čechů žijí na hraně chudoby, je to likvidační pro české domácnosti. Pro hnutí STAČILO! je prioritou ukončit tohle kšeftování s emisními povolenkami. A pokud se nám v roce 2015 podařilo zastavit povinné migrační kvóty, tak se nám podaří zastavit i tohle.
ETS2 souvisí s Green Dealem. Je to podle vás špatná politika už od začátku, nebo se jen její implementace nějak „nepovedla“?
Je to od začátku špatná politika, protože se dělala jenom s bankami a velkými korporacemi a počítalo se s tím, že to všechno zaplatí lidé. EU dnes vyprodukuje cca 6 % světových emisí. Je evidentní, že zavedení Green Dealu v Evropě nebude mít prakticky žádný dopad na světové emise a my si zničíme průmysl a budeme všechno kupovat z Číny. Pácháme ekonomickou sebevraždu kvůli mikroskopickému snížení světových emisí.
Jste zkušeným odborníkem na zahraniční vztahy. Může vůbec jakákoliv budoucí česká vláda Green Deal nebo ETS2 zastavit? Nejsme na to příliš malá země?
Nemám rád, když se říká, že jsme malá země a nic nezměníme. Kdybychom si v roce 2015 řekli, že jsme příliš slabí, tak by už tehdy byly přijaty povinné migrační kvóty. Česko dnes potřebuje politiky, kteří se nebojí postavit se v Evropě za zájmy vlastní země. Naštěstí už více politiků na Západě vidí, že takto se pokračovat nedá, a chystají různé návrhy, které omezí nebo úplně zruší vybrané části Green Dealu a ETS2. Česká republika musí začít jednat a zabránit krokům, které hrozí zničením průmyslu a sociálně-ekonomickým rozvratem země.
Jdete k volbám?
Nejen v této souvislosti se v EU také mluví o zvýšení akceschopnosti skrze zrušení práva veta. Jaký je váš názor?
To říkají jenom ti, kteří nevědí, jak to ve skutečnosti funguje. Právo veta je něco, co drží EU pohromadě. Pokud se zruší právo veta, tak to bude ty přehlasované země marginalizovat a pak se EU bude rychle rozpadat.
Na rozdíl od minulých voleb se letos méně mluví o nelegální migraci a migračním paktu EU. Je to proto, že už to není problém, nebo spíše jen dočasně zapadlo?
Nemluví se o tom proto, že si nikdo neumí představit, jak to bude fungovat. Poláci a Řekové už vyhlásili, že žádné nelegální migranty nepřijmou a nebudou za ně ani platit a budou celý migrační pakt ignorovat. Schengenský režim, neboli volný pohyb přes hranice, už také plně nefunguje. Evropský parlament přijímá nařízení, která se stále méně respektují. Evropa se blíží k nárazu do zdi. Ale v Bruselu se stále všichni tváří, že se nic neděje. Je třeba začít mluvit o tom, že systém nefunguje a nemůže takto dál fungovat. Přestat si lhát do kapsy je první věc, kterou musíme udělat.
STAČILO! v kampani klade důraz na téma míru. Válka na Ukrajině trvá téměř tři roky a jen málokdo vidí světlo na konci tunelu. Nebo se pletu? Jaký je podle vás recept na to, aby se Evropa přiblížila k ukončení války?
Nemůžeme vidět světlo na konci tunelu, když nic neděláme. Ta válka přece nemá vojenské řešení. Každé další pokračování znamená, že na tom Ukrajina bude jenom hůře. Stejně tak je na tom hůře Evropa. Pokud současné politické elity nejsou schopné zastavit geopolitický a ekonomický úpadek Evropy, pokud nejsou schopné přijít s diplomatickou iniciativou a ukončit tuto válku, tak musejí odejít.
autor: Jan Procházka