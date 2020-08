Zavést roušky, zrušit roušky... Martin Komárek se znalostí praktik Babiše osvětluje premiérův veletoč. Bylo to takto

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „V této situaci, která je opravdu riskantní, by byl kandidátem na odvolání kterýkoliv ministr zdravotnictví, protože jde o kombinaci odborného a politického rozhodování, která je vražedná pro kohokoliv,“ říká spisovatel, novinář a bývalý politik Martin Komárek. Sám považuje rozhodnutí Adama Vojtěcha za správné a roušky za určitou pojistku, protože nikdo nedokáže předpokládat, jak se bude nákaza koronavirem vyvíjet. Příspěvek seniorům Komárek označil za výraz rozhazovačnosti lidem od vlády, která chce pomáhat, ale neumí to. V rozhovoru navíc přirovnal českou státní správu ke knize Franze Kafky Zámek a označil ji za dluh všech vlád od revoluce.

Jak se díváte na kolotoče kolem opatření týkajících se konkrétních omezení a nošení roušek v České republice? Minulý týden ministr Adam Vojtěch (nestraník za hnutí ANO) nejdříve stanovil povinné roušky v kadeřnictvích a obchodech, pak se sešel s premiérem Andrejem Babišem (hnutí ANO) a část nařízení zrušili. Podle Babiše uvedly Vojtěcha v omyl odborné týmy, které se věci věnovaly. Jak vnímáte koordinaci v rámci vlády u nákazy, nad kterou není stále vyhráno?

Domnívám se, že je to typická reakce Andreje Babiše. Andrej Babiš má obrovská tykadla na to, co vnímá veřejnost a nenazval bych to populismem. Jsou to velká politická tykadla a jakmile nařízení o tom, že roušky budou prakticky všude, vešlo v platnost, vycítil, že drtivé většině obyvatelstva se to nelíbí, a tak nasadil zpátečku. On skutečně u původního jednání byl, neprotestoval a pochopil, že rozhodnutí je špatné, tak se ho pokusil změnit a změnil ho silou svého úřadu a osobnosti. To, že se to do jisté míry svedlo na nějakého Rastislava Maďara a odborné týmy, je taková zástěrka, kterou politici používali už v době Římské říše, takže to chápu.

A co role ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v celé krizi. Někdo tvrdí, když to řeknu lidsky, že Babiš udělal z Vojtěcha pitomce. Jak vidíte jejich spolupráci a je ministr Vojtěch kandidátem na odvolání?

V této situaci, která je opravdu riskantní, by byl kandidátem na odvolání kterýkoliv ministr zdravotnictví, protože jde o kombinaci odborného a politického rozhodování, která je vražedná pro kohokoliv. Já si myslím, že ministr Vojtěch se rozhoduje správně a rozhodl se podle mě správně i minulý týden, že roušky skutečně měly být zavedeny nejen ve veřejné dopravě a na úřadech, ale také v obchodech a ve všech uzavřených prostorách, protože čísla skutečně ukazují, že koronavirus nevymizel a vyspělé státy okolo nás přijímají podobně tvrdá opatření, Rakousko, Německo… ta benevolence, ke které se nakonec rozhodl Andrej Babiš, podle mě nevydrží dlouho a ukáže se, že bude nutné zavést přísnější opatření, která chtěl udělat Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch se pravděpodobně řídil instrukcemi odborného týmu, se kterým spolupracuje, zatímco premiér do toho zasáhl politicky a nařízení zrušil. Je tohle postup, který je správný?

Roušky jsou důležitá pojistka, takže ani odborníci nemají jednoznačný názor, a to nemluvím o odbornících, kteří jsou vyloženě na druhé straně barikády. Ani odborníci, kteří spolupracují s vládou, nedokážou jednoznačně říct, zda virus zeslábl a víceméně už se nemusíme chránit krom běžné hygieny, nebo se může vrátit a měli bychom tu pojistku zase nasadit.

Je příspěvek pro seniory pět tisíc korun schválený vládou nutný krok v pomoci seniorům, nebo uplácení voličů před volbami, jak se z opozice ozývá?

Řekl bych, že to není ani nutná pomoc, ani vyložený úplatek. Je to podle mě výraz určité rozhazovačnosti vlády, která si dokázala nechat schválit obrovský schodek, chce pomáhat lidem, což je oboje správně, ale neumí to. Neuměla dobře pomoci firmám, neumí dobře dávat úvěry, dokonce ani ty lázeňské vouchery nefungují, jak by měly a jednorázová pomoc důchodcům… ano starší lidé trpěli stresem, jsou ohroženi, je dobře jim něco dát nad zákonnou valorizaci - z lidského hlediska pochopitelné, fungovat to pravděpodobně ekonomicky ale příliš nebude.

Jak to, že to vláda neumí, když Andrej Babiš sliboval vládu odborníků. Čím to je?

Já, protože jsem byl v politice a vím, jak je to strašně křehká a rychlá záležitost a jak je reakce na krizi složitá a dlouhodobá, nebyl bych asi tak krutě odmítavý jako spousta komentátorů. Jasně, i odborníci v nové situaci nejsou schopni zvládnout, co by zvládnout měli a já vidím hlavní problém v obrovské rigiditě, nemodernosti a alibismu státní správy. Ta pořád připomíná Kafkův Zámek a je dluhem politiků listopadu 1989 až dodnes. A samozřejmě i dluhem současné vlády, protože nebyla schopna udělat důkladnější reformu této státní správy.

Schodek státního rozpočtu je 500 miliard korun a je jasné, že jde o obrovskou částku, jak jste řekl. Částka pro důchodce tvoří 14,5 miliardy korun. Když se tedy vláda, ať už funkčně či nefunkčně, snažila pomáhat podnikatelům, živnostníkům a tak dále, není logické, že část z onoho půl bilionu dostanou senioři, jak řekl předseda Klubu seniorů České republiky Zdeněk Pernes?

Znovu říkám, z lidského hlediska to naprosto chápu a podobně jako reforma státní správy je dluhem všech vlád. Tak nízké důchody jsou dluhem všech vlád až do té Babišovy, protože Babiš, což je jedna z věcí, co udělal dobře, začal razantněji zvyšovat penze. Ale když si to vezmete z hlediska nikoliv soucitu, ale spravedlnosti, tak důchodci podobně jako státní zaměstnanci nebo učitelé de facto nebyli finančně postiženi koronakrizí, protože měli stále garantované příjmy. Postižení byli podnikatelé, živnostníci.

Některá odvětví byla téměř zlikvidována jako hotelnictví nebo lázeňství, čili je logické, že pomoc má směřovat hlavně těm, kteří ne vlastní vinou přišli o možnost vydělávat peníze a měla by být také směřována celkově na rozhýbání ekonomiky. To znamená, jak řekl správně Andrej Babiš, na investice. Na velké stavby, zejména liniové stavby. Naprosto chápu, že penze jsou nízké a měly by se zvyšovat, ale z hlediska toho, jak zasáhla zemi a jednotlivé lidi koronakrize, tak penzisté, senioři, důchodci nebyli krom psychické újmy postiženou skupinou.

Zdeněk Pernes například tvrdí, že seniorům stouply náklady kvůli dezinfekci, rouškám, respirátorům a podobně...

S tím stouply náklady do jisté míry všem, a protože roušky, respirátory a dezinfekce tady nebyly, a protože jsme si šili všichni roušky sami, tak byly náklady minimální.

