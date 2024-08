Zbořil: Jak dlaždiči. Několik vět pořád dokola. Nejen Foltýn

Pane doktore, i vás se musíme zeptat na to, co řekl „strategický komunikátor“ vlády Otakar Foltýn o „lidech, kteří blahořečí ruský režim“. Ti jsou prý zklamaní, opuštění nebo jsou prostě svině. A na tyto „svině, které už se staly nepřáteli vlastního státu“, je dle Foltýna potřeba hluboký příkop a „karanténa“. Je to vhodné vyjádření?

Možná je jeho blahorodí pan plukovník dobrý vojenský stratég, ale asi by jej neměli jeho nadřízení „pouštět na saka". Kdo si vzpomene, jaké popularity se kdysi dostalo inteligenci Vasila Bilaka, bude na dobré cestě k pochopení neosobnosti pana plukovníka. Zdá se mi, že ale jí se zabývat nemusíme, protože se do dějin občanské společnosti Made in Czechia zapsal nezapomenutelně podobně, jako jiné tragikomické postavy naší doby. Možná ale asi neví, že jeho „řeporyjská dikce" bude zachována stejně trvale jako výroky putimského četnického strážmistra Flanderky. Ten se dokonce od jednoho ruského špiona dověděl, že nejlépe se fotografují nádraží, protože se nehýbají. Ale to není na něm to nejhorší. Otřesná je reakce jeho kolegů z vlády, parlamentu, koaličních politických stran a nezapomínejme ani na hradní kuloáry.

Jde o vládního zaměstnance, který má za vládu „komunikovat“. Většina zastánců vlády s jeho slovy nemá problém. Znamená to tedy, že část občanů, kteří sami sebe považují za „státotvornou vrstvu“, by ráda označovala jinou část občanů za svině a eliminovala je z veřejného života?

Pan plukovník se asi stane letním prázdninovým hromosvodem a potáhne káru své důležitosti za jiné, kteří používají podobný slovník. Poslouchat diskuse některých našich politiků a političek je mnohem větší hrůza, než slova nevoleného a ustanoveného komunikátora. Dnes už nevadí nekultivovanost jejich verbálního projevu a nevhodnost jejich gestikulace, na to jsme si mnozí zvykli. Ale nejsem si jistý, zda by demonstrace této neomalenosti neměly být zakázány kvůli školákům a studentům. Mohli by být, kromě běžně svých dostupných drog, infikováni žargonem, kterým se kdysi mluvilo mezi dlaždiči. Tak jako společnost rezignovala na dutá, prázdná slova a nahradila je staccatem své řeči „pracující“ s omezeným počtem slov nebo pokusy upozorňovat na svou domnělou verbální způsobilost opakováním několika vět. Nebo také nahrazujících tuto prázdnotu expresemi a staccatem, které patří na jeviště pokleslé divadelní scény na bývalé pražské periférii.

Jestliže ještě známe, kdo to byli schwein-hunden, smějící se bestie nebo musulmani ve slovníku vězeňských dozorců v letech protektorátu, zdá se, že tyto aktuální „svině“ by se měly začít obávat setkávat s lidmi, o kterých si myslíme, že je jejich slova definují. Aniž ti si jsou své nedostatečnosti vědomi. Expresivní slovní výpůjčky, stejně jako nápady, jak lidi od sebe oddělovat podobně jako dělaly různé režimy v minulosti – od britských koncentračních táborů v jižní Africe na začátku 20. století počínaje, přes jejich varianty v Evropě – bychom si měli pamatovat. Kdo chce, může se podívat, jaká bude jeho budoucnost. Nedaleko od Prahy je rekonstruovaný pracovní tábor Vojna. Je to sice už trochu opotřebovaný model, ale ti, kteří se tak odvážně pouštějí do podobných úvah ve víře, že si takové přemýšlení o budoucnosti svých „třídních nepřátel“ mohou dovolit, by neměli zapomínat, že „svět se otáčí a my se točíme s ním“.

Foltýnův útvar v Úřadu vlády prý chystá reklamní kampaň, která má propojit blížící se výročí 21. srpna 1968 s dnešní ruskou agresí na Ukrajině. Kdybyste vy měl dát námět, jak se nově zamyslet nad srpnem 1968, co by to bylo?

Jsem pamětníkem i aktivním svědkem událostí šedesátých let, ale netroufám si ještě ani dnes tvrdit, že bych dokázal něco podobného – propojit subjektivní pohled a srovnávat tehdejší události s tím, co se dnes děje na Ukrajině. Snad by bylo možné těm, kteří si dnes pletou „Rusko" s bývalým Sovětským svazem a vojenskou organizací, která byla známá jako Varšavský pakt připomenout, o co šlo. A asi i na Ukrajině by se našlo několik pamětníků toho, čemu se emfaticky říká „vstup pěti armád" a „okupace". Jejich vojenské části byly formovány zejména na Ukrajině, mohli by tam být pamětníci, kteří mají jiné osobní zkušenosti než já. Kyjevský starosta Kličko o svých zážitcích z pobytu v ČSSR a o dojmech z této doby mluví otevřeně, a předpokládám, že by se jistě k účasti na tomto projektu přihlásil. Nebo to doporučil mnoha svým dobrým známým. Četl jsem dost pokusů o pochopení událostí roku 1968 a myslím si, že Kunderova tištěná, nikoliv zfilmovaná, Nesnesitelná lehkost bytí by mohla dodat nápad „útvaru" pana Foltýna. Ale i to bude asi obtížné, protože charakter obou vojenských operací a jejich kontext jsou nesrovnatelné. Doporučoval bych spíše pohled na války vedené Brity, Francouzi, Nizozemci aj. ve svých koloniích, které se obvykle nazývaly „policejní akce". Někdy se zdá, že rozhodnutí Ruské federace spustit Speciální vojenskou operaci (SVO) je těmto vojenským zásahům v koloniích inspirované stejnou imperiální myšlenkou. A nějaký námět pro tuto vojensky řízenou „opotřebovávající" kampaň by se zde také dal najít.

Ukrajinské jednotky vstoupily na území Ruské federace a Vladimir Putin nepoužil jaderné zbraně. Z tohoto prostého faktu se radují někteří zastánci Ukrajiny. Z toho, že „Putin je měkký“, navzdory svým dřívějším prohlášením. A povzbuzují Ukrajince, ať jdou ještě dále, protože Putin dle nich jen planě vyhrožuje. Jak tuto radost chápat?

To jsou nápady hodné české mediální scény a bojovníků od PC doma i v redakcích. Kdyby tato slova publikovala paní exministryně prostředí Džamila Stehlíková, která předpovídala a diagnostikovala zdravotní stav Vladimira Putina pohledem na televizní obrazovku, nemuseli bychom se divit. Její stav mysli je jasný. Ale dnes je situace jiná než před několika „měkkými léty“ a válčí se trochu jinak. A bez koketování s politiky. Na obou stranách rozhodují muži v uniformách, kteří jsou ochotní používat zbraně, kterým se v Iráku říkalo ZHN (zbraně hromadného ničení). Nemusejí to být mýtické „atomové bomby“, ale jejich různé varianty, které jsou už dnes na startovní čáře. Konečně i boje v blízkosti Kurské jaderné elektrárny, o jejíž havárii sice nemluví paní Drábová, ale telefonují si MNO Spojených států a RF, svědčí o tom, že radovat se z tohoto stavu není na místě. Bezpečnost současného světa je neodhadnutelná a její budoucnost nemusí být jen v rukou dvou největších výrobců a držitelů ZHN.

Skončily olympijské hry, které byly i poznamenány politikou. Slavnostní zahájení s muži převlečenými za ženy jsme řešili, boxerka s mužskými hormony také mnohé naštvala. Zákaz politických symbolů se netýkal Palestince s oblečením zachycujícím bombardování dětí, Afghánka upozorňující na práva afghánských žen neprošla. Brazilský surfař musel z „prkna“ sundat Ježíše. Je to celé jen taková „pěna dní“, nebo se tu rodí vážnější problém v souvislosti se sportovními akcemi?

Asi nejde jen o tyto konkrétní příklady téměř babylonského zmatení myslí lidí v různých koutech světa. Konečně závěrečný ceremoniál to ukázal ve vší své monstrózní nahotě. Byla to scéna pro anonymní davy, jejímž posláním bylo vyrábět minuty nebo hodiny pro audiovizuální programy. Odcizení a dehumanizovaní sportovci, se svými sportovními politickými zástupci, radostně mávali do kamer, které si vybíraly právě jen odlidštěný chaos. Nebyl to ani dokument, ani reflexe atmosféry a prožitých radostí. Kdyby mohl být Bohumil Hrabal svědkem a chystal se napsat svou novou Pojízdnou zpovědnici, mohl by upozornit letošní olympioniky, stejně jako konzumenty jejich radostí, že „naše chyby jsou dokonalé“. Protože „… nejblíže vítězství byli ti, kteří neuspěli! Jejich chyby byly dokonalé a i ti, kteří seděli nebo stáli sami uprostřed hřímajícího a jásajícího stadionu, byli Bohu blíž, než ti, kteří se opájeli svým vítězstvím. Vždyť každý závod vedl k náboženskému vytržení, k ozvláštnění celého předcházejícího života závodníka, stav mystiky, stav zen… Dodejme, že v Paříži se nezávodilo, tam se bojovalo pod prapory. Ty vlály, hudba hrála a k Bohu měli vítězové daleko. Hřiště nebo claims jsou vykolíkované… kdo je nejrychlejší vyhrává, bohatne nebo se hroutí do nicoty, pro kterou se sám rozhodl.

Vážnějším tématem je izraelské bombardování civilistů, které v posledních dnech zasáhlo mešitu a školu. Odsouzení Izraele přišlo i z USA, Británie a Bruselu. Může se stát, že Izrael na svůj boj časem bude sám?

Nejsem si jistý, zda kritika posledního bombardování civilistů vzdušnými silami Státu Izrael není pokrytectvím. Kritika z Bruselu, dovolím si tvrdit, dnes nikoho v oblasti, o které mluvíme, nezajímá. EU je, jak říkala Margaret Thatcherová, ambiciózní politický projekt, který se vyvíjí směrem ke svému zániku.

Velká Británie je spolutvůrcem víc než půlstoletí trvajícího konfliktu mezi Židy a Palestinci, který považovala za prospěšný svým ekonomickým a strategickým zájmům. Snu o své velikosti se vzdát nechce a s jistou obratností nutí Spojené státy, už od roku 1956, participovat na této „kolektivní odpovědnosti“. Ve skutečnosti v zájmu bankovních domů, které postupně přejímaly odpovědnost za věci vojensko-politické. Pokud se tyto dvě, jak rád zdůrazňoval Joe Biden, anglosaské země vyjadřují kriticky ke konfliktu, který vyvolaly, činí tak jen proto, že se obávají devastace svých zájmů v oblasti bohatých zdrojů a jejich zavedené exploatace. Zejména ve Velké Británii se k tomu v poslední době pojí strach z importované migrace, o které si tam mysleli mnohem déle, než na to přišla i Angela Merklová, že se dá zvládnout. Třeba s pomocí ministerského předsedy indického původu. To se sice nedaří, ale nepochybuji, že tato země bude vždy stát na straně Izraele, i když jej bude považovat za nezdárného, ale přece jen svého potomka. Počítání mrtvých obětí je zajímá jen „u nás doma“ a nikoli v zemích, o jejichž existenci často nadutě pochybují.