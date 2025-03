Zdechovský: Nevěřím, že Putin za čtvrt, za půl roku znovu nezaútočí na Ukrajinu

„Páteční chování Trumpa s Vancem k ukrajinskému prezidentovi bylo odporné,“ uvedl jste. Co vám nejvíce vadilo?

Mně nejvíc vadilo to, jakým způsobem nastoupili přesilovku D. Trump a J. D. Vance proti Zelenskému a jakým způsobem se ho snažili tlačit do kouta. Vytahovali argumenty, které vůbec s dohodou ohledně zastavení války nesouvisely. Ten způsob takového mediálního útoku na něj, před kamerami, mi přišel absolutně nedůstojný. V podstatě bylo vidět, že D. Trump ani J. D. Vance nemají vlastně žádné mírové řešení. Že jejich snaha byla hlavně teď podojit celý ten konflikt tím, že udělají velikánskou dohodu o minerálech, získají obrovské množství peněz, a bylo z toho cítit, že samotná Ukrajina je jim úplně lhostejná a že nemají žádný zájem Ukrajincům jakkoliv pomáhat.

A jak vidíte tedy vývoj kolem války na Ukrajině? A jak by se k tomu podle vás měla postavit Evropa?

Tak my jsme v ten pátek zjistili, že Spojené státy asi nebudou chtít pomáhat Ukrajině. Že tam bude spíš tlak, který bude vlastně pomáhat agresorovi, tedy Rusku, získat nějaké ústupky, třeba územní, které povedou k tomu, aby se Ukrajina nesnažila získávat zpátky dobytá území. Evropa se vlastně probudila a od neděle už jela naplno včetně Velké Británie a dalších spojenců, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Vytvořili jsme vlastní balíky pomoci, ať už vojenské, tak teď zpravodajské. Zpravodajské informace, které dostávali Ukrajinci ze Spojených států, byly zaříznuty ve středu a od čtvrtka už Ukrajinci jedou na evropských informačních platformách a vyměňují si informace se zpravodajskými službami EU. Což dělali i předtím, ale teď se to množství informací rozšířilo. A pracujeme na tom, abychom Starlink na Ukrajině nahradili nějakými evropskými řešeními. Soukromá francouzská společnost je schopná do jisté míry nahradit služby Starlinku a budeme se snažit maximálně pomoci stabilizovat situaci na Ukrajině.

Domníváte se, že je v dohlednu nějaká mírová dohoda, nebo ne?

Myslím, že mírová dohoda by byla v dohlednu, pokud by Rusko v té válce bylo samo. A proti němu stál celý demokratický svět. Tak samozřejmě i Rusku budou v určité chvíli docházet prostředky. Nejenom lidé, ale i vojenská zařízení. Ale pokud Rusko má podporu v Íránu, v Číně, v Severní Koreji a má, řekl bych, teď neutrální, nebo spíš proruskou pozici Spojených států, tak bude hodně těžké Rusko přitlačit k čemukoliv, aby cokoliv garantovalo. Navíc, já prostě nevěřím… Rusko nechce evropská vojska na území Ukrajiny. Nevěřím, že V. Putin znovu, třeba za čtvrt roku, půl roku… kdy doplní zásoby munice i zbraní, nezaútočí na Ukrajinu. Prostě jsem přesvědčen, že on svých vojenských cílů nedosáhl a bude muset pokračovat v té válce. Protože pokud prohlásil čtyři ukrajinské republiky za součást Ruska a nemá je pořád pod kontrolou, tak samozřejmě ta válka pro Rusko neskončila a neskončí.

Co to tedy ale znamená pro Ukrajinu? Že se bude dál bojovat?

Pro Ukrajinu to znamená určitě, že se bude dál bojovat, ale bude hledat prostě spojence jinde. Spojené státy jí nedávaly jenom pomoc. Spojené státy jí dávaly i úvěry. A myslím si, že úvěry za stejných nebo lepších podmínek určitě získá i od dalších spojenců, na fungování. A co se týká zbraní, tak samozřejmě Spojené státy byly výjimečné v tom, že dodávaly některé zbraňové systémy, které žádný jiný stát na světě nemá. Na druhou stranu řada těch systémů je nahraditelná nebo částečně nahraditelná i z jiných zemí. Takže uvidíme, co to všechno s tím konfliktem udělá. Ale já pevně věřím, že Ukrajina v tuto chvíli se bude bránit a ubrání se.

Zaznívá, že bychom měli dávat více na zbrojení a celkově na obranu. Souhlasíte tedy?

Jak vy hodnotíte tolik diskutované stíhačky F-35? Z některých míst zaznívají obavy, zda třeba nebudou už poněkud „zastaralé“, než se k nám dostanou, že už nyní jsou prioritou drony.

Podívejte, stíhačku dronem prostě nenahradíte. Stíhačka je stíhačka. Kdo má stíhačky, má určitý nadhled, má schopnost lépe reagovat, rychleji útočit na pozice z vyšší výšky. Navíc je možné na to přidat různé raketové systémy, které jsou schopny třeba útočit 60–100 kilometrů od vás. To znamená, že jste schopen se rychle přiblížit a rychle se vrátit, což ten dron prostě neumí. My nemáme drony, které lítají nadzvukovou rychlostí. Takže já bych poprosil všechny, kteří prostě nerozumějí vojenství, ať raději mlčí, nevyjadřují se k tomu. Ano, stíhačky budou za určitý čas. Ale dnes bychom byli schopní jakékoliv pozice hájit gripeny, které máme k dispozici. Pak samozřejmě nastoupí letadla vyšší generace. To je prostě, jako kdybychom říkali, že oktávka před dvaceti lety stačí a nechtěli dnes novou oktávku. Ano, dojedeme s ní, ale ta nová oktávka umí daleko víc věcí, je bezpečnější a je určitě i kvalitnější.

A co říci na názor, který zazněl z vedení Motoristů, a sice že by bylo dobré zavést znovu povinnou vojenskou službu, třeba alespoň na tři měsíce?

Víte, to je ukázka neznalosti této problematiky ze strany pana Macinky. Já bych pochopil, kdyby se vyjadřoval třeba k lovu velryb v Japonsku. Ale k vojenství, tam by měl mlčet. On navrhuje povinnou vojenskou službu pouze pro muže. Což je absolutní nesmysl a populismus. Prostě my máme brannou povinnost od 18 do 60 pro ženy i pro muže. A zavést povinnou vojenskou službu, tím nedosáhnete vůbec ničeho. Budete buzerovat lidi, kteří třeba by v životě nechtěli válčit, ale byli by například ochotní pomáhat v nemocnicích nebo s logistikou, byli by ochotní dělat jiné věci. A budete do nich vrážet peníze a cvičit je. Místo toho, abyste opravdu zaplatili kvalitní výcvik specialistů, kteří budou ovládat třeba drony nebo budou ovládat další sofistikovaná zařízení, například která řídí na základě programování umělá inteligence. A tento nápad je prostě jak udělat obrovský tunel do rozpočtu armády, ale nemít z toho žádný efekt. My nepotřebujeme zavést povinnou vojenskou službu, abychom měli potravu pro děla. My potřebujeme mluvit s mladou generací o tom, že pokud vnímají, že by chtěli sloužit této vlasti nebo se zapojit do služby vlasti se zbraní v ruce, tak ať využijí aktivních záloh nebo profesionální služby. A to je za mne prostě v tuto chvíli klíčové, to je, k čemu musíme mladou generaci umět motivovat.

Vy jste zmínil, že brannou povinnost u nás mají i ženy. Je to tak podle vás dobře? A proč tomu tak je? Tuším, že například na Slovensku to tak asi není? Nevím, jak v ostatních sousedních zemích...

Tak to má řada zemí EU. My jsme zvolili izraelský model, který je, že muži i ženy by museli narukovat. Protože jsme prostě jedenáctimilionový národ a těch mužů bojeschopných tady není takové množství. A já mám zkušenost z armády, že řada žen jsou daleko lepší vojáci než muži. A právě ten jejich nadhled, schopnost věci zanalyzovat, ta schopnost intuice v nějakých klíčových situacích, ta je teď hodně potřebná a bylo by dobré, aby v armádě sloužilo daleko více žen, než tomu bylo doposud.

Vraťme se ještě k Trumpovi, vy jste se vyjádřil k jeho postoji ohledně Ukrajiny, ale co jeho další kroky, jako například „odklon“ od Green Dealu, uznání pouze dvou pohlaví, ale také boj s nelegální migrací. Jak tyto jeho kroky hodnotíte?

Můj názor na nelegální migraci je pořád stejný už nějakých deset let, a to je, že prostě nemůžeme ohrožovat naši bezpečnost tím, že sem budeme brát lidi, kteří nerespektují naše pravidla, nemají naše zásady chování a nechtějí ani vyznávat naše hodnoty. A to platí jak ve Spojených státech, tak i v Evropě.

Co se týká dvou pohlaví, tak já říkám dlouhodobě, že existují jenom dvě pohlaví. A když tady liberálové do mě kopali, že těch pohlaví je 300 nebo 400, tak se to ukázalo všechno jako velikánská blbost. A hlavně se to ukázalo jako úplné zničení ženských sportů na základě toho, že se umožnilo mužům startovat v ženských sportech, což já považuji za největší, a vlastně bych řekl, i takové nejhnusnější příkoří vůči ženám, které odmalička sportují, co se v posledních letech událo.

A Green Deal? Myslím, že Green Deal zrušit jako celek je nesmysl. Protože já chci zachovat čistou přírodu pro svoje děti. Ale myslím, že k tomu musíme dojít opatřeními, která mají skutečně pro tu krajinu smysl, a ne nesmysly jako produkce elektrických aut, která vlastně potom ve výsledku, a to ukazují některé studie, prostě nemají žádný vliv na snížení emisí skleníkových plynů. Myslím, že je potřeba opravdu znovu projít studie, které vedly k postavení Green Dealu, tak jak je dnes postaven, odidealizovat to, prostě žádná ideologie vevnitř. Musí to být opravdu postavené na faktech a na datech. Je potřeba říci, co opravdu pomáhá k zachování přírody a k tomu, aby se nám tady žilo lépe. Já jsem víc pro tu adaptaci než pro nějaké zákazy a nařízení. Už toho mám plné zuby, lidi to štve. Je třeba návrat ke klasickému selskému rozumu.