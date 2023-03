Zdechovský: „Vláda nikoho neokrádá. Důchodci dostali nejvíc.“

reklama

Viděli jsme několikadenní obstrukce v Poslanecké sněmovně, dokonce i prezident Miloš Zeman uvedl, že na valorizaci důchodů, která bude nižší, než se plánovalo, vidí jediné pozitivní, a to, že může vést k pádu vlády. Co vy na to, pane europoslanče?

V čem by ještě mohla být odvážnější?

Měli by udělat to, co slibovali během kampaně. Zbavit se nepotřebných zaměstnanců, udělat audity na úřadech a některé nepotřebné instituce zrušit.

Místo toho, vláda plánuje zrušit desítku daňových slev včetně slevy na manžela či manželku. A na polovinu, tzn. na maximálních 1000 Kč ročně, zvažuje snížit státní příspěvky u stávajících smluv o stavebním spoření. U nových smluv by se mohly zrušit úplně. Změní se i podpora důchodového spoření. Začalo se hovořit o regulačních poplatcích ve zdravotnictví. Změn bude docela dost, s tím souhlasíte?

Je potřeba oddělit dvě věci, věci na podporu rodiny a rodinných rozpočtů. Rodiny krvácejí v každé krizi nejvíce a tam bych vůbec neškrtal. Rodiny nedostanou valorizovány rodičovské příspěvky. Nemají, kde brát peníze. Stabilita rodin je stabilita našeho důchodového systému. Oni peníze budou do systému vracet. Navíc je potřeba udělat komplexní reformy. Na spoustu věcí se tady léta kašlalo. Dotují se nesmysly. Je potřeba se kouknout na to, jestli je potřeba mít tolik dotačních programů a titulů, jestli je to za současného ekonomického stavu udržitelné.

Mimochodem, advokát Jindřich Rajchl vidí při jednání Poslanecké sněmovny, které jsme sledovali minulý týden, hned tři porušení zákona, navíc vláda okrádá podle něj důchodce nejen o tisíc korun, ale i o další peníze, které by díky vyšší valorizaci důchodci mohli do budoucna mít. Co byste mu odpověděl?

Vláda nikoho neokrádá. Mechanismus se stanovil a je na rozhodnutí politiků. Může se kdykoli měnit. To není neměnná věc do smrti. Pokud vláda do mechanismu sáhne, měla by postup zdůvodnit.

Pan Rajchl u Jaromíra Soukupa otevřeně přiznal, že ekonomice vůbec nerozumí. Začal se smát, když poradce ministra říkal, že rodiny jsou na tom nejvíce bité, protože jejich příspěvky nejsou valorizovány. Je strašně důležité ekonomice rozumět jako celku. Pokud se bude snižovat inflace, důchodci se budou mít daleko lépe, než se měli. Teď je potřeba udělat co nejvíce pro to, abychom inflaci dostali pod kontrolu.

Např. Zdeněk Škromach považuje postup vlády sice s mírnou nadsázkou, ale v podstatě za jakousi snahu řekněme regulovat počty důchodců. Ti lidé se nedostanou k lékaři, protože nebudou mít peníze, budou více nemocní, tedy dříve umřou… Až takový cynismus vnímá ve vládní strategii.

Já si myslím, že tohle je krásná ukázka nesmyslů, které různí lidé šíří. Důchodci dostali za poslední rok přidáno nejvíc v historii. Politici by měli vysvětlovat současnou ekonomickou situaci, a že nám hrozí zadlužení v řádech stovek miliard. Šíří se nesmysly a konspirační teorie. Ten, kdo má nízký důchod, může požádat o jakýkoli příspěvek, který mu pomůže výši jeho životního minima dorovnat. Nikdo tady umírat rozhodně nebude. V České republice je životní úroveň i seniorů jedna z nevyšších na světě.

Mzdy v Česku se loni rekordně propadly, o 7,5 procenta, pětkrát více než v dosud nejhorším roce historie ČR. Stačí otevřít ekonomické zprávy. Co k tomu říci?

Je potřeba sledovat vývoj ekonomiky v horizontu deseti a více let. Dříve reálné mzdy rostly, teď se propadají. Musíme to vydržet. Nikdo válku neplánoval. Válka má rok za sebou. Teď se věci stabilizují. Jakmile se stabilizují, budou reálné mzdy výrazně růst. Pevně věřím tomu, že čeští lidé jsou natolik šikovní, že budeme během deseti nebo patnácti let jeden z nejbohatších států na světě.

Když už jsme hovořili o panu advokátovi Rajchlovi, jeho strana PRO chystá v sobotu 11. března na Václavák demonstraci Česko proti bídě. Váš komentář?

Mně opravdu přijde úsměvné, že advokát, který vydělává několik set tisíc měsíčně, svolává demonstraci Česko proti bídě. Je to stejný model jako u Tomia Okamury. Oni mají vysoké platy a využívají nevědomosti obyčejných lidí k tomu, aby je zneužili pro své politické účely. Nic jiného bych za tím nehledal.

Nepřipouštíte, že by doktor Jindřich Rajchl dokázal vnímat bídu jiných lidí, i když jí sám evidentně netrpí?

Já bych tomu věřil, kdyby pan advokát zastupoval spousty Čechů proti exekutorům zdarma, pomáhal by jim a dělal by věci ve prospěch chudých lidí. Pan advokát je normální advokát, který vydělává stovky tisíc. Tohle mu nežeru!

Pojďme ještě k těm úsporám. Kde byste ušetřil?

Říkám, my jsme před volbami v roce 2021 řekli, že dojde k redukci různých dotací. Stále je tu spousta nesmyslných dotačních titulů, pak se také nabízí otázka zastropování nejvyšších rent. Není možné za současného stavu vydávat dvousettisícové renty, které vznikly na základě prémií a odměn vysokých třeba policejních nebo vojenských funkcionářů. Je potřeba se kouknout na systém celkově, hledat úspory napříč různými sektory, a najít dlouhodobě udržitelné věci a ty podporovat. Nepodporovat jednorázové dotace, např. pastelkovné atd. To jsou z mého pohledu úplné nesmysly.

Co říct závěrem?

Chci říct, že naši rodiče a prarodiče vydrželi daleko horší ekonomickou situaci, my se máme dobře. Přestaňme nadávat, začněme se smát na lidi kolem a pojďme zkusit tuhle situaci zvládnout. Česká republika je plná šikovných a pracovitých lidí. Pevně věřím, že tahle situace, kterou někdo může brát jako tíživou, nebude trvat věčně. Je potřeba si vzájemně více pomáhat v rodině i mezi přáteli.



