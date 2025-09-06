Zdechovský chválí „geniální plán“ Ukrajinců: Běžní Rusové to pocítí

Máme jen pár týdnů do voleb. Co říkáte na atmosféru ve společnosti? Podívejme se třeba i na útok na Babiše, v Budějovicích se zase prý nějaká žena snažila plivnout na Fialu…
Já osobně jsem opakovaně vyzval na svých sociálních sítích lidi, kteří nezvládají emoce, aby nechodili na politické mítinky. Myslím, že žádné plivání, nadávání a útoky… na kohokoliv, prostě do politické debaty nepatří. Do politické debaty patří argumenty. A opravdu, pokud je někdo blázen, nebo prostě má chuť někomu vyhrožovat, třeba smrtí nebo nadávat, tak ať zůstane doma a spíš si vypne sociální sítě, snaží se být v klidu a volit toho, koho chce. Ale tohle, co tady můžeme vidět… A to není jen teď. Pamatujeme si na Paroubkova rajčata a vajíčka, která po něm házeli lidi. Tak to prostě do té politické debaty nepatří.
Co podle vás bude to téma, které výsledky voleb nejvíc ovlivní? Bude to špatně dostupné bydlení, drahé potraviny, energie, nebo třeba válka na Ukrajině? Nebo něco úplně jiného?
Myslím, že úplně jiného. Že tentokrát do toho bude hodně vstupovat zahraniční politika. Já jsem důkladně sledoval představení programu hnutí ANO a tam bylo strašně cítit, že hnutí ANO nemá žádnou vizi. Že vlastně to, co tam představili, to byla snůška obecných frází a populismu. Myslím si, že nejvíc lidí se rozhoduje posledních 14 dní, koho budou volit. A nakonec se spousta lidí rozhodne podle toho, jestli cítí, že ten představitel, který může být premiérem, nebo sestavovat vládu, je schopen hájit jeho zájmy, nejenom v České republice, ale i v tom globálním světě. A tohle je také důležité, na co ty lídry připravit. Protože téma války na Ukrajině, zahraničních vztahů, je stále aktuálnější. Dokazují to čísla televizních debat. Když jsme my, europoslanci, před deseti lety chodili debatovat, tak to byly okrajové debaty, které sledovalo kolem patnácti, dvaceti, někdy čtyřiceti tisíc lidí. Dnes debaty z Evropského parlamentu, nebo prostě o zahraniční politice, mají sledovanost na CNN Prima News 300 a více tisíc. A myslím si, že to ukazuje důležitost těch zahraničních témat. A právě to, že řada lidí už z té mladší generace si uvědomuje, jak je potřebné sledovat nejenom českou politickou scénu, ale i tu evropskou. Protože to má vliv na jejich bezpečnost a prosperitu.
A jak vidíte vývoj situace na Ukrajině?
Já vidím vývoj takový, že Ukrajina v současné době se stává stále více samostatná a není tolik závislá na pomoci Spojených států a západních zemí. A Ukrajina začala poměrně systematicky likvidovat ruskou infrastrukturu. Právě třeba ten nedostatek benzinu na čerpacích stanicích, tak to je vlastně geniální plán Ukrajinců, aby obyčejní lidé v Rusku, kteří nejsou příliš zasaženi válkou a příliš nerozumí tomu, co se na Ukrajině děje, začali pociťovat důsledky té války. A myslím si, že takovýchto útoků a takovýchto překvapení a takových systematických věcí bude přibývat a bude to nutit ruské politiky přiznávat třeba ekonomické problémy, nebo uznávat problémy země. Když se podíváte na ruskou ekonomiku, ta ruská ekonomika brutálně ztrácí, stagnuje, zastarává… Tento týden se otevřely v Rusku školy. Řada škol přiznává, že má peníze na svůj provoz pouze do října tohoto roku. Že třeba neví, za co budou topit, nebo jestli budou mít peníze na učitele. Řada nemocnic v posledních třech letech v Rusku neinvestuje. A toto jsou věci, které začínají Rusko dohánět a bude důležité, jestli Rusko bude ekonomicky zvládat řešit sociální a jiné problémy. Protože samozřejmě ta nespokojenost Rusů, i když se o ní tolik neinformuje, tak z toho, co třeba vidíme v centrální Asii, kam Rusové často odchází teď za prací, tak je poměrně velikánská.
Kam kráčíš Slovensko, ptáte se na facebookovém profilu v souvislosti s návštěvou Roberta Fica v Číně a hlavně v souvislosti s jeho setkáním s Vladimirem Putinem. Tedy, co k tomu říci?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Na druhou stranu by vám ale někdo třeba namítl, že i u nás jsou různé kauzy, kterými se rozhodně nemůžeme chlubit. Třeba Dozimetr, bitcoinová kauza…
My ale Dozimetr a bitcoinovou kauzu vyšetřujeme. A já věřím, že ten, kdo je za to zodpovědný, tak nakonec prostě spravedlnosti neuteče. Ale na Slovensku se spoustu kauz prostě zametá pod koberec. Díky změně trestního řádu tak řada kauz, které byly vyšetřovány, vyšetřovány nejsou. Schopní lidé odcházejí od policie, odcházejí od slovenské informační služby. Slovenská bezpečnost v tuto chvíli může být výrazným způsobem ochromena. Právě, že ti zkušení policisté, zkušení důstojníci tajných služeb, prostě v současné době na Slovensku nevidí perspektivu. A vidět to, jakým způsobem třeba Rusové operují na území Slovenska, když to srovnáme s Českou republikou, tak v České republice po tom, co se stalo ve Vrběticích, tak se podařilo vyčistit ČR od celé řady ruských agentů. Slovensko to má naopak, tam je ten ruský vliv obrovský. A právě přes různé politické strany, proruští podnikatelé a lidé, kteří systematicky šíří ruskou propagandu, tak se tam bohužel dostávají k moci a jsou napojeni na vládní strany.
Vystoupit z EU a pak s ní obchodovat? Tak tomu se fakt směju…, uvedl jste. Co byste tedy vzkázal těm, kteří mluví o tom, že nám EU spíš komplikuje život?
Že jsou opravdu málo sečtělí a měli by si více nastudovat, co znamená být součástí EU. Prostě to, že harmonizuje 27 států, to, jakým způsobem spolu budeme mít pravidla. To, že vlastně jsme na jednotném evropském trhu. Že nejezdíme přes žádné kontroly, že máme možnost cestovat, obchodovat s kýmkoliv. Dnes můžete bez problému kdekoli v Evropské unii pracovat. Máte vyplácený důchod z jakéhokoliv státu EU. To jsou obrovské benefity pro nás i pro českou ekonomiku. A ten, kdo si myslí, že vystoupíme a pak nebudeme muset implementovat nějaká pravidla EU, tak ten je prostě hlupák. Protože my je budeme muset implementovat, ale nebudeme u toho, to znamená nebudeme moci ovlivňovat. A uvědomují si toto ve Velké Británii, ve Švýcarsku, v Norsku a v dalších zemích. A to je ten důvod, proč řada zemí vede dnes debaty, ať už Polsko, jestli by nemělo být součástí eurozóny, nebo vlastně v Norsku se zase objevují strany a politici, kteří říkají, že je čas znovu zvážit členství v EU. Protože výhody členství převažují nad negativy. Ano, EU má spoustu negativ, neříkejme, že je všechno skvělé. Není. Spousta věcí je potřeba změnit. Ale na druhou stranu, ta možnost být na jednotném trhu a těm globálním výzvám v oblasti bezpečnosti a ekonomiky čelit společně jako státy EU, tak to je jednoznačně výhoda, kterou nám členství v EU přináší.
