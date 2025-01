Zdeněk Kettner: Házet seniory přes palubu je hyenismus. Žijeme z jejich dřívější práce

Fialova vláda je podle průzkumů neoblíbená, opoziční činitelé dokonce používají „nenáviděná“. Je pro to reálný důvod, pokud jde o práci vlády v končícím roce?

Stačí se rozhlédnout a netrpět selektivní slepotou a hluchotou jako pan premiér. Provádí kroky, které jsou v přímém rozporu s jejich předvolebními sliby. Slova o nejlepší vládě v historii už mezi občany budí v lepším případě shovívavý úsměv, v tom horším spravedlivý hněv.

Začal nám nový rok, rok parlamentních voleb. Co si od těchto voleb přát? V nejobecnější rovině, jakou vládu si máme vysnít?

Vládu, která bude skutečnou vládou ČR a jejích občanů. Vždy bude dávat zájmy ČR na první místo. Nebude poklonkovat žádné mocnosti a bude mít suverénní zahraniční politiku.

V oblasti ekonomiky se objevují vážná varování, že ústup od uhlí nastane kvůli cenám emisních povolenek tak rychle, že elektřinu z uhlí nebudeme mít čím nahradit. Tvrdí to třeba Pavel Tykač. Máme se spolehnout na dovoz elektřiny z Německa a máme akceptovat trvale vysoké ceny energie díky zeleným tendencím?

Green Deal je hrobník hospodářství celé Evropy. Představa dovozu elektřiny z Německa je fantasmagorie ve chvílích, kdy právě Německo se stává dovozcem elektřiny z okolních států a například Norsko a Švědsko se proti tomu již rázně ohradily, protože díky tomu neúměrně roste cena energií i na jejich vlastním trhu. A stát se v tak důležité komoditě závislým na jiných státech je cesta ke konci. Tyto záměry prosazují aktivističtí amatéři bez znalostí elementární fyziky.

Z jaké části je za současnou situaci v oblasti energií zodpovědná současná vláda?

Rozhodující. Nechá se vláčet tokem dění a nedělá nic, co by tomu zabránilo. Jediné, na co se zmůže, jsou výmluvy, že nic dělat nemohou a musíme se podřídit EU a jednotnému energetickému trhu.

Skupinou, která není příliš spokojena s politickou a společenskou situací, jsou senioři. Lze nad tím mávnout rukou v tom smyslu, že člověk v seniorním věku zpravidla bývá nespokojen a vzpomíná na roky, kdy byl „v plné síle“?

Rozhodně ne. Využíváme pokroku, kterého jsme dosáhli právě díky seniorům, když byli ještě v produktivním věku. A právě senioři patří vzhledem k životním nákladům k nejohroženějším skupinám, co se týká chudoby a existenčních problémů. Házet je přes palubu je neskutečný hyenismus.

Podivně ale může znít, že tíživě nese současné poměry mladá generace včetně té nejmladší. Množí se zprávy o jejích psychických problémech. Jak to chápat a zejména – jak to řešit? Jak zaujmout mladého voliče a mluvit k němu?

Myslím, že se mladí voliči už začínají probouzet. Psychické problémy jsou způsobeny právě nejistotou a to nejen po ekonomické stránce, ale i co se týká životních jistot. Působení neziskovek už na základních školách, propagace LGBT už od útlého věku, to vše způsobuje v mladé psychice neskutečný zmatek a chaos. Měli bychom se vrátit ke kořenům.

V našem blízkém sousedství vládnou vlády Viktora Orbána a Roberta Fica, kritizované často jako proruské a protidemokratické. Když se podíváme na situaci v Maďarsku či na Slovensku, z čeho lze mít a z čeho nelze mít radost?

My se musíme především soustředit na vlastní životy a vlastní stát. Každý svého štěstí strůjcem. Můžeme pouze závidět oběma státům hrdé státníky, kteří skutečně bojují za zájmy svých vlastních občanů, bez ohledu na pohrdání, urážky a odsudky nejen aktivistů a některých občanů okolních států a především jejich politických představitelů.

V USA byl zvolen prezidentem Donald Trump, v Německu a ve Francii probíhá politická krize. Jak se díváte do roku 2025? Spatřujete v budoucím vývoji spíše naději, nebo hrozbu?

Mísí se ve mně naděje s obavami. Voliči už začínají otevírat oči, otázkou je, kam až budou současné vládnoucí politické špičky zajít k potlačení tohoto z jejich pohledu špatného trendu. Účelové zákony, korespondenční volby, plíživé zavádění cenzury, zavírání za názory. To je systém, který nabírá na síle a obrátkách. Doufám, že je stále čas ho zastavit.