Že by Babiš neposlouchal Zemana, který chce sestřelit Blatného a Petříčka? Schůzka v Lánech jinak. Komárek má jasno

Zaujal mne váš komentář v Deníku, ve kterém píšete, že „opozice maluje kříže na dlažbu Staroměstského náměstí, ale zároveň kope další hroby" tím, že nechce prodloužit nouzový stav. Je nutné ho prodlužovat vzhledem k tomu, že máme schválený pandemický zákon? A berete některé výtky opozice jako oprávněné – tedy, že není nabízen žádný další plán a jediné řešení je opakované prodlužování nouzového stavu?

Od konce srpna důsledně v Deníku kritizuji vládu, že podcenila pandemii, nebyla schopna včas přijmout opatření k jejímu zpomalení a kritizoval jsem to rozvolnění před Vánoci. Čili mnohokrát jsem psal o tom, že lockdown měl přijít i dříve, než na začátku tohoto roku. Ale teď nemáme nic jiného, žádný jiný nástroj než nouzový stav, protože funguje. Lidi říkají, že zákaz přejíždění mezi okresy je nelogický. Je to nelogické, ale udělali to tak i v Itálii, udělali to tak v Británii, udělali to ve Francii. Prostě virus se chová tak, že se šíří mezi lidmi, když se lidé setkávají a jakákoliv opatření, která brání tomu, aby se lidi setkávali, jsou v tomto případě rozumná.

Vezměme si, že pořád máme téměř stejně tolik nově nakažených denně jako Německo. Německo je více než osmkrát větší. Máme největší úmrtnost na světě a epidemii musíme zastavit za každou cenu. Vláda samozřejmě jedná více méně tupě a udělala prostě škrt. Nejde o chytrá opatření, protože všechna chytrá opatření selhala. Selhala nám chytrá karanténa, selhalo nám trasování takzvanou Chytrou karanténou, kdo si dneska ještě vzpomene na e-roušku? Všichni si z toho dělají legraci, selhal PES, nic z toho nefungovalo, stali jsme se mornou covidovou zemí Evropy. Lockdown a nouzový stav jsou jistou cestou ven.

Minule jste mi také řekl, že opatření je nutno dostatečně vymáhat jako v jiných státech, ať už jsou to aktivní policisté nebo nastavené pokuty. Stalo se tak s policisty na hranicích okresů a teď schválenými kontrolami karantény a lidí v izolaci?

Napsal jste knihu o prezidentovi Miloši Zemanovi. Jak vnímáte výměny, které teď mezi ním a premiérem Andrejem Babišem probíhají od rozhovoru hlavy státu pro ParlamentníListy.cz? V něm se vyjádřil pro rezignaci ministrů Jana Blatného i Tomáše Petříčka, což ale Babiš odmítl s tím, že se rozhoduje sám. Nyní se setkali v Lánech, Babiš nechtěl komentovat politická témata tohoto rozhovoru a mluvil o tom, že si povídali o pudinku a o literatuře. Co si o tom myslíte?

Myslím, že když Andrej Babiš, který čte pouze účetní knihy, řekne, že si povídali o literatuře, tak jde o zastírací manévr. Ale vážně, Miloš Zeman má obrovské porozumění politice a ví, že může do jisté míry udělat jakýsi výměnný obchod, protože Andrej Babiš ho s největší pravděpodobností bude potřebovat po volbách. A bude ho potřebovat i teď, kdyby komunisti své zaječí úmysly náhodou proměnili v realitu. Takže pokud Miloš Zeman dával nějaké návrhy na výměnu ministrů, tak je Andrej Babiš prostě slyšet musí, i když je to jeho kompetence. Musí trvat na tom, že je premiérem a prezident mu do toho nemá co kecat. Samozřejmě že prezident mu do toho nemá co kecat, ale v této situaci nemůže Andrej Babiš slova Miloše Zemana pustit jedním uchem dovnitř a druhým ven.

Sám jste řekl, že od srpna kritizujete českou vládu za to, jak se ke koronavirové pandemii staví. Podpora hnutí ANO klesá, a to dost výrazně. Je to účet voličů Babišovi právě za poslední rok v pandemii?

Já se naopak divím, že podpora neklesla ještě víc, protože chování vlády během pandemie je neprofesionální, chaotické, nečitelné a nesrozumitelné, takže vůbec to, že lidé ještě dneska dávají hnutí ANO takovou podporu, že je pořád nejsilnější stranou, svědčí o tom, že situaci vnímají poněkud jinak než já. Například asi více vidí, že se jedná o přírodní katastrofu, a že se vláda snaží a dělá, co může. Což asi dělá a oni odpouštějí, co já považuji za zřejmé a dokazatelné chyby.

Je pak logická podpora Pirátů a Starostů a nezávislých, která se zvedá?

Už nějakou dobu hledáme zázrak ve volbách. Chceme něco nového, něco jiného. Volili jsme nejprve Věci veřejné, pak ANO, pak znovu ANO a Piráty, teď jsou Piráti ta spása. Ale zatím je to prázdná nádoba, což neříkám ve zlém. Zatím nic nedokázali a právě to, jak dětinsky nyní brojí proti vládě, jak se naučili onu demagogii starých politických stran, ve mně velmi vyvolává ostražitost, že oni budou, pokud se k vládě dostanou, vládnout taky špatně.

Kdo naopak v politice skončil, je Václav Klaus mladší, který odešel z vlastního hnutí Trikolóra. Překvapil vás tím krokem?

Myslíte si, že tedy nešlo o rozhodnutí kvůli osobním důvodům, jak Klaus tvrdí?

Já si skutečně myslím, že si musel vyjasnit vztah rodiny, sebe a politiky už když do politiky vstupoval. Podle mne je to jednoznačně důsledek, že Trikolóra je a bude pod hranicí volitelnosti, protože Trikolóra nedokázala přidat nová témata, sám Václav Klaus nedokázal zaujmout jako silný vůdce, její témata jí bere hnutí SPD a Trikolóra se prostě nedokázala prosadit jako alternativa a možná parlamentní strana.

Jen dodám, že hnutí Trikolóra pokračuje i bez Václava Klause. Kdo také skončil nebo vzdal svůj boj dostat se do Parlamentu, je Mikuláš Minář se svým spolkem PRO ČR. Překvapilo vás, že poté, co nesehnal slibované množství hlasů - tedy půl milionů podpisů – odstoupil od záměru?

Mě to samozřejmě nepřekvapilo. A ani to, že nesehnal dostatečné množství podpisů. Mikuláš Minář byl velmi zajímavý pouliční řečník, ale jeho rozhodnutí založit stranu v době covidového lockdownu a snažit se ji nějakým způsobem popularizovat bez toho, že by měl peníze a osobnosti, bylo od počátku pitomé. Tak tomu bývá často - člověk, který je v něčem dobrý - a mohu to samozřejmě vztáhnout i na sebe - nemusí být dobrý v politice (Martin Komárek na čas přerušil novinařinu a stal se poslancem za hnutí ANO, z něhož minulý rok vystoupil, pozn. red.).

