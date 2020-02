Že by mohl na školách učit i člověk bez vzdělání? Poškodí to učitelství, profesi i výuku. K návrhu Plagova resortu promlouvá prezident známého učitelského spolku

ROZHOVOR „Legislativní zmetek“, který poškodí prestiž učitelské profese a prakticky učiní pedagogické fakulty zbytečnými, jehož zavedením v důsledku utrpí kvalita vzdělávání dětí – tak hodnotí v rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi návrh nového zákona, podle kterého by na českých školách mohli učit i nepedagogové. A prozrazuje, co si myslí o neziskové organizaci EDUin, která se v českém školství a v tom, jak bude vypadat jeho koncepce, významně angažuje.

Jak hodnotíte novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle které budou moci ve školách učit i nepedagogové?

Myslím si, že novela je legislativní zmetek. Obsahuje řadu nedomyšlených změn. Je celá špatně napsaná, takže nepůjde opravit pozměňovacími návrhy. Proto by měla být kompletně zamítnuta. Ředitel školy může výjimečně zaměstnat člověka bez pedagogického vzdělání jako učitele již nyní. Novela ovšem dělá z této výjimky pravidlo. Nenabízí řešení aktuálního problému s nedostatkem kvalifikovaných učitelů. Jedná se naopak o totální rezignaci na jeho řešení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co přesně novela umožní?

V současnosti musí ředitel školy volné místo obsadit kvalifikovaným učitelem. Když se o tuto pozici uchází zároveň vystudovaný učitel i nekvalifikovaný, musí přijmout toho prvního. Novela umožní upřednostnit člověka bez pedagogického vzdělání, kterému ředitel školy škrtem pera kvalifikaci uzná, a to až na 3 roky. Zatímco aprobovaný učitel studoval 5 let na vysoké škole učitelství, nebo si doplnil kvalifikaci 250hodinovým studiem tzv. pedagogického minima, nově bude za kvalifikovaného považován i člověk, který nesložil žádnou zkoušku z psychologie, pedagogiky či didaktiky, ani nemá žádnou praxi ve škole. Přesto bude moci učit nejen odborné předměty na střední škole, ale i jakýkoliv předmět na 2. stupni ZŠ. A zprostředkovaně může mít dokonce většinu úvazku na 1. stupni základní školy.

Co tato novela podle vás přinese pedagogické profesi jako takové?

Přínosy novely nejsou žádné. Novela způsobí výhradně ztráty. Především ztrátu prestiže učitelské profese. Pedagogické fakulty se vlastně stanou zbytečnými, protože bude moci oficiálně učit kdokoliv cokoliv. Odborníci se samozřejmě do škol nedostaví, protože jinde mají o třetinu vyšší plat. Těžko se také budou vypořádávat s inkluzí, když nemají žádné pedagogické vzdělání. Naopak vystudovaní učitelé je budou muset ve svém volném čase vše za pochodu doučovat.

Proč se proti této novele školské odbory a Pedagogická komora staví?

Nemohu hovořit za školské odbory, ale členům Pedagogické komory vadí nejvíce to, že změnou by utrpěla kvalita vzdělávání žáků. Je vědecky prokázáno, že aprobovaná výuka je kvalitnější než nekvalifikovaná. Protestovat by tudíž měli hlavně rodiče. Pedagogická komora uspořádala anketu mezi učiteli – více než 90 % respondentů je proti tomu, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání. Proti novele vystoupily i akademické senáty pedagogických fakult nebo bývalý ministr školství Stanislav Štech.

Myslíte, že nakonec novela projde takzvaně „na sílu“, tedy bude protlačena i přes nevoli učitelů?

Děláme vše pro to, aby novela neprošla. Byl jsem velmi rozpačitý z prvního čtení v Poslanecké sněmovně, kdy se ukázalo, že většina diskutujících novelu nečetla. Poslanci bohužel netuší, co přesně schvalují. Nechali se zmanipulovat tím, jak novelu prezentuje ministr školství Robert Plaga, který její negativní dopady bagatelizuje. Pokud bude novela schválena, rozčílí 90 procent učitelů, kteří poctivě vystudovali své aprobace na vysoké škole nebo si doplnili pedagogické vzdělání později. To je přes 100 tisíc voličů. Doufám, že si učitelé zapamatují, které politické strany pohrdají jejich profesí a tuto novelu podporují…

Co je motivem resortu školství pro tuto novelu?

Tak to opravdu netuším. Změna, o které se bavíme, neprošla řádným připomínkovým řízením. Školská tripartita ji vůbec neprojednávala, objevila se tam dodatečně až ve verzi, která šla na vládu a následně do Parlamentu. Ministr školství Robert Plaga obecně ignoruje názory učitelů a se zástupci učitelských organizací nejedná. Zrušeny byly i pracovní skupiny, kde se dříve změny legislativy připravovaly, než bylo jejich znění postoupeno dál k oficiálnímu připomínkování.

Místo této novely, co tedy školství konkrétně potřebuje?

Školství je dlouhodobě značně podfinancované. Potřebovali bychom investovat do vzdělávání alespoň 5 procent hrubého domácího produktu, což je průměr zemí EU nebo OECD, ale jsme na necelých 4 procentech. Řada kvalifikovaných učitelů ze školství odešla nebo do škol ani nenastoupili, protože jinde mají lepší pracovní podmínky a čeká je mnohem rychlejší růst mzdy. Je třeba tyto lidi přivést zpět, nikoliv draze doškolovat nekvalifikované. Pomohly by různé benefity, které se nabízejí např. policistům – příplatky, výsluhy, náborový nebo stabilizační příspěvek, služební byty... V zahraničí mají učitelé po určité době rok placeného volna, tzv. sabatikl. Nic z toho, ale Robert Plaga nenavrhuje. Ministr školství se naopak brání např. zvýšení příplatku za třídnictví ze současných 500 korun hrubého měsíčně alespoň na úroveň Slovenska, kde činí 5 % platu.

Domníváte se, že vliv na vzniku této novely měl některý z neziskových subjektů zaměřujících se na české školství, například EDUin? Jeho výrazná postava Bohumil Kartous v médiích razí názor, že by měli učit i nepedagogové a vyučující nemusí být kvalifikovaný učitel…

EDUin dlouhodobě prosazuje, aby mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání, dokonce by nemuseli mít žádnou vysokou školu, stačila by maturita. Bude to proto, že zaměstnanci EDUinu většinou nejsou vystudovaní učitelé a ve školství nikdy nepracovali...

Bohužel, této lobbistické neziskovce začali v poslední době naslouchat nejen někteří novináři (ti kupodivu raději osloví někoho z EDUinu, než učitele z praxe), ale rovněž někteří politici. Především ministr školství Robert Plaga nebo senátor Jiří Drahoš. Jakmile se celý problém takto zpolitizuje, těžko pak hledat věcná řešení. Považuji za nepřijatelné, aby si pár lobbistů zaměstnaných v EDUinu vynutilo přes spřátelené novináře a politiky zásadní změny ve školství, s nimiž učitelé nesouhlasí a které půjdou jen těžko napravit. Odstrašujícím příkladem budiž „inkluze po česku“.

