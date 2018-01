Že nás prý táhne na Východ? I Anglie, Francie, USA si pravidelně zvou státníky z Ruska a Číny. Obchod je až na prvním místě, promlouvá starosta obce, kde znají Zemana jako chalupáře

Jste starostou obce Nové Veselí, kde má Miloš Zeman svou chalupu nebo tedy spíše tvrz. Předpokládám, že od doby, kdy se Zeman stal opět prezidentem, navštěvuje vaši obec stále řidčeji, je to pravda?

Pan Miloš Zeman po zvolení prezidentem přijíždí na svoji chalupu do Nového Veselí jednou, maximálně dvakrát ročně.

Slyšel jsem, že Miloš Zeman s místními často popíjel ve vaší hospůdce. Co se tam nyní mezi štamgasty traduje. Drží Zemanovi v jeho blížícím se klání o Hrad palce, nebo spíš nostalgicky vzpomínají a chtěli by ho zpátky?

V posledních letech pan prezident do našich hospod takřka vůbec nechodil a nechodí. Má u nás a v okolí několik přátel, se kterými se při návštěvách Vysočiny pravidelně setkává. Samozřejmě jsou v Novém Veselí občané, kteří pana prezidenta podporují a volí ho, ale jsou i občané, kteří ho nevolí.

Miloš Zeman zvolil pro tyto volby zvláštní strategii. Neúčastní se vůbec žádných debat se svými soupeři. To se stalo terčem kritiky řady novinářů. Někteří z nich tvrdí, že je to proto, že by Zeman debatu s protikandidáty neustál ať už zdravotně nebo argumentačně. Co na to říkáte?

Protože přímá volba prezidenta vstupuje teprve do svého druhého funkčního období a pan Miloš Zeman je prvním prezidentem, který svoji funkci obhajuje v této přímé volbě, nemáme tudíž pro jeho rozhodnutí srovnání. Uvidíme, jak to bude v dalších volbách. Nicméně se nedomnívám, že by debaty s ostatními kandidáty neustál ať už zdravotně, nebo argumentačně.

Někteří a je mezi nimi i jeden ze Zemanových soupeřů Jiří Drahoš vyčítají současnému prezidentovi vulgarismy. Zrovna před několika dny použil Zeman na Frekvenci 1 slovo „prdel“. A není to poprvé, co mluvil sprostě. Proč Zeman takto mluví? Zaslouží si Češi sprostého prezidenta?

Nechtěl bych hodnotit výroky kandidátů před volbami. Nicméně obecně zastávám názor, že politici ale i ostatní osobnosti veřejného života by měli na veřejnosti hovořit a chovat se slušně.

Na Zemana se v posledních letech útočilo v médiích dost. Prý rozděluje společnost tím, že ji dělí na „pražskou kavárnu“ a obyčejné lidi, se kterými diskutuje na náměstích krajských měst. Co o tom soudíte, rozděluje Zeman českou společnost?

To není snadná otázka. Obecně platí, že prezident republiky by měl národ stmelovat, což nemusí být vždycky jednoduché a ne vždy tomu tak je. Protože ne vždy a na všem se dokážeme všichni shodnout a mít na věc stejný názor. Bylo tomu tak i u minulých prezidentů. Pak je to pouze o tom jak „silně, důrazně, věrohodně“ si každá protistrana prosazuje svůj názor a jakých metodik tomu používá. Nikdy bychom však neměli zapomínat, ať už jsme na jakékoliv názorové straně, že žijeme v demokratické společnosti, ve které platí práva ale i povinnosti.

Objevily se rovněž spekulace ohledně prezidentova zdraví, včetně nepodloženého tvrzení brněnského radního Bartíka, že má prý rakovinu. Média se například pozastavují nad tím, že Zeman smrká, opírá se o hůlku či potřebuje při chůzi podpírat. Proč ten náhlý zájem o prezidentovo zdraví?

Pan prezident několikrát v médiích v poslední době informoval občany o svém zdravotním stavu. Vzhledem k citlivosti a vážnosti tohoto tématu, by nikdo z nás dle mého názoru neměl znevažovat informace o svém zdraví a o zdraví ostatních lidí. Z tohoto důvodu předpokládám, že pan prezident o svém zdravotním stavu informoval pravdivě. A pokud je pravdou, že pan radní Bartík sděluje nepravdivé informace o vážném onemocnění pana prezidenta a nebo i kohokoliv jiného, tak je to minimálně neslušné.

Trnem v oku mnohých je i Zemanovo „spojenectví“ s Babišem. Mohlo by mu ale právě ono v nadcházející volbě uškodit? Jak to vnímají lidé u vás v obci?

Strana pana Babiše při posledních parlamentních volbách u nás dostala od voličů nejvíce hlasů. Nicméně se nedomnívám, že by případné „spojenectví“ mezi panem prezidentem a panem Babišem ovlivnilo volbu nového prezidenta u nás v Novém Veselí.

Podle předvolebních průzkumů je zatím nejvážnějším soupeřem současného prezidenta akademik Jiří Drahoš. Drahoš se nechal slyšet, že Zeman táhne Českou republiku na Východ, tedy k Rusku a Číně. Jak to vnímáte vy? Kam by Česká republika v novém prezidentském období zamířila za Zemana, kam za Drahoše?

Úvodem se musím přiznat, že moje osobní sympatie k těmto jmenovaným východním zemím jsou malé. Je také asi pravdou, že pan prezident ve svém období nejvíce zahraničních cest vykonal na východ od naší země. Ale také je pravdou, že nejvyšší státníky Ruska a Číny pravidelně vítají ve svých zemích nebo je navštěvují i představitelé západních velmocí Anglie, Francie, USA. Zřejmě více platí rčení, že obchod a finance jsou vždy až na prvním místě. Osobně nedokážu posoudit, jak dalece ekonomicky byly pro naši zemi významné cesty pana prezidenta na Východ. Jakým směrem by vedl naši zemi pan Drahoš nevím, protože mnohdy se něco říká před volbami a pak se něco jiného dělá po volbách.

Jak vnímáte Zemanovi protikandidáty vy osobně? Kdo z nich by podle vás mohl současnému prezidentovi v souboji o Hrad nejvíce zavařit?

V této souvislosti chci uvést, že je pro mě pozoruhodné, že pro tuto volbu prezidenta žádná parlamentní strana nebyla ochotna (schopna?) nominovat „svého“ kandidáta. Domnívám se, že velkou šanci na úspěch má také pan Fischer

Jak bude vypadat den voleb v Novém Veselí? Média referovala o tom, že minule byli lidé zavření doma u televize, sledovali sčítání hlasů a drželi palce svému kandidátovi.

Pane redaktore, média občas přehánějí. Přesto, že jsem neobcházel všechny rodiny, tak mohu potvrdit, že průběh minulých prezidentských voleb probíhal v Novém Veselí zcela normálně a běžně jako při každých jiných volbách.

autor: Jonáš Kříž