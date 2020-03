Že nesmíme jezdit za prací za hranice? Zakazují nám se živit. Je to v rozporu s ústavou. Zrušit. Advokát se odhodlal ke smělému kroku

reklama

Co vás k návrhu na zrušení vládního opatření omezujícího přeshraniční pohyb tzv. pendlerů (lidí dojíždějících za prací) do Rakouska a Německa vedlo?

Můj otec je pendler. Je to inženýr-technik, který každý den jezdí za prací přes hranici do Německa. Je to člověk, kterého se týká nové opatření vlády, které už úplně utáhlo šrouby. Prakticky mu to znemožňuje výkon práce, a nejenom jemu.

Jak?

Cenou za to, že pracuje v Německu, by od zítřka mělo být, že se nesmí tři týdny vrátit domů za rodinou, a to v jedné z nejtěžších dob, které republika prožívá. Bude povinen v Německu zůstat po dobu 21 dnů. A pokud by se i poté vrátil, tak musí zůstat dva týdny v karanténě. Chci, aby tohle opatření bylo zrušeno, aby se otec mohl každý den vracet domů za matkou. Pracuje v příhraniční části Německa, do vzdálenosti jednoho sta kilometrů od bydliště.

Fotogalerie: - Česko bez hospod

Domníváte se, že opatření vlády ve vztahu k pendlerům v současné krizi je protiústavní?

Vycházím z rozhovorů s kolegy z právnické fakulty, docenty ústavního práva, státovědy a profesorů, kteří se už o dřívějších a ne tak omezujících opatřeních vlády kvůli koronaviru vyjadřovali ve smyslu, že nejsou odůvodněné a nejsou přijímány v souladu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. A já na základě těchto diskusí, které jsem s těmi lidmi měl, jsem přesvědčený o tom, že tohle konkrétní opatření, které se vztahuje jenom na pendlery do Rakouska a Německa a vytváří pro ně natolik nesplnitelné podmínky, jaké vytváří, je s Listinou základních práv a svobod v rozporu, a to konkrétně s článkem, který zaručuje lidem možnost vydělávat si na svou obživu prací. Na tomhle konkrétně jsem svůj návrh na zrušení vládního opatření postavil. A pokud můj návrh uspěje a soud opatření zruší, tak hned dnem soudního rozhodnutí povinnost pro pendlery padá.

Jak jste řekl, opatření dopadá jenom na pendlery jezdící za prací do Německa a Rakouska. Řekl byste, že je to diskriminace?

O diskriminaci by se dalo mluvit. Za prvé v tom smyslu, že jde pouze o pendlery, kteří míří za prací do určitých států, Rakouska a Německa. A za druhé i v tom smyslu, že jsou z opatření vyňati například řidiči kamionové přepravy. Chápu, že potřebujeme, aby nám sem kamiony vozily potraviny. Na druhé straně to ale nemůžeme udělat tak, aby lidi, kteří si vydělávají prací v cizině, to najednou dělat nemohli a lidi, kteří nám sem vozí housky, klidně jezdit můžou. To přece nejde.

Fotogalerie: - Rouškolidé

Pendlerů je v republice asi 60 tisíc. Mohli by někteří z nich kvůli tomuto opatření žádat od státu odškodnění například v podobě úhrady vzniklých nákladů?

Hromadné žaloby tak jako ve Spojených státech v České republice nemáme. Takže podávat nárok na odškodnění bude muset každý pendler zvlášť a rovněž jej i doloží například účtenkami, doklady o svých výdajích a podobně. To musejí podle zákona udělat do šesti měsíců od doby, kdy se o své škodě dozvěděli. A pokud by jim daný orgán státu nárok nepřiznal, tak se poté mohou obrátit na soud.

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 15% Vadilo a bylo by to skandální 3% Nevadilo 82% hlasovalo: 28613 lidí

Šéf ústředního krizového štábu, epidemiolog Prymula, před několika dny řekl, že hranice mohou být uzavřeny až dva roky. Co na tohle nepouštění Čechů za hranice říkáte z hlediska práva?

Co se týče ústavy, tak se domnívám a spolu se mnou i státoprávní experti, se kterými jsem ve styku, že stát nemá pravomoc, aby občanům zakazoval vycestovat. Zase je to neproporční a skupinové, protože kdybyste se rozhodl jet na nějaký pustý ostrov, kde žádná pandemie nehrozí, tak oni vás tady budou držet a budou vás nutit, abyste zůstal v České republice, kde probíhá pandemie. Pokud by takovéhle omezení, že už nikdo nemůže nikam, mělo trvat delší dobu, tak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli se proti němu opět nebudeme bránit právní cestou, a to obzvláště pokud by taková opatření trvala řadu měsíců nebo let. Vy těm lidem můžete říct, aby po návratu zůstali dva týdny v karanténě. To udělat lze. Ale pokud jim budete bránit vycestovat, tak to podle mne už je protiústavní. A to se bavíme o českých občanech. Pokud jde o cizince, tak těm zamezit vstup na území České republiky klidně můžeme.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

A z hlediska evropského práva?

Co se týče evropského práva, to samo už je teď zcela passé a v současné době prakticky neexistuje. Vidíme, že každý stát si jede na svém, a dokud se pandemie nezklidní, tak si nikdo nebude troufat vůbec evropské právo vytahovat. Evropské právo prakticky zmizelo z povrchu s tím, jak byly vyhlášeny nouzové stavy. Pánem všeho jsou vlády a evropské právo nemá v současné době žádnou sílu a relevanci.

Zákaz cestování je ovšem skutečně vymáhán...

Ano, je to tak. Českého občana oni v současné době za hranice nepustí. Má to nějaký racionální důvod, který já chápu a vlastně jej i podporuji. Otázka je, jestli je to v souladu s ústavou. Oni vám totiž můžou zakázat něco, nějakou činnost například, na území státu. Ale nemůžou vám zakázat vycestovat na území cizího státu, tam nemá vláda žádnou pravomoc. Takže teoreticky by připadala v úvahu nějaká žaloba proti nezákonnému zásahu těch policistů, kteří vám nechtějí dovolit odjet například do Německa. Ale to jsme opravdu v rovině teoretizování.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 30254 lidí

Jaké jsou sankce pro ty, kteří tento zákaz poruší a přejdou takzvanou zelenou hranici, mimo hraniční přechod?

Sankce za překročení hranice byly do minulého víkendu, soboty nebo neděle vyhlášeny podle krizového zákona a tam si myslím, že byla pokuta 20 tisíc. Ovšem tím, že to nyní nově vyhlásili v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, tak tam už jde o pokutu ve výši tří milionů korun. Takže teoreticky, kdo to udělal do soboty, dostal pokutu 20 tisíc, ale když to udělá teď, tak už by mohl dostat tři miliony. Je to bezprecedentní záležitost.

Psali jsme: Ať radši šijí roušky nebo jdou za kasu! Odborář Dufek uhodil na Senát. Minule totiž celé čtyři hodiny strávili tímhle... Podraz. Přinášíme do republiky peníze, rozčiluje se jihočeský pendler. Už jen natáhnout ostnaté dráty Keller: Přispěji Kalouskovi na cestu do Itálie. Vy hyeny, co se těšíte na smrt starých! Zde je pravda Mrazivé svědectví pražského popeláře: Brigádník vytáhl roušku z odpadků, nasadil si ji a měl z toho srandu. Šéf ho nechal dál jezdit! Co když všechny kolem nakazí?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.