Zemana volil starý a nevzdělaný venkov? Já jsem vysokoškolsky vzdělaný, Pražák a volič Zemana. A takových znám víc, odhaluje vysokoškolský pedagog

„Profesor Drahoš celou dobu po kterou je na veřejnosti známý, mluví tak, aby od sebe potenciální voliče odehnal. Dokonce ho nemusí ani značná část voličů dalších nezemanovských kandidátů. Tak jak chce, probůh, uspět ze všech krajů právě v Moravskoslezském kraji, kde Zeman měl většinou přes padesát procent hlasů?“ podivuje se nad konáním prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše politický analytik a pedagog Václav Janoušek (SPO). To, že Miloš Zeman chce jít až do čtyř televizních debat s Drahošem, chválí. „Prezident Zeman je vynikající debatér a diskusi s profesorem Drahošem vidím jako diskusi kobry s králíkem. Nemyslím, že by Zeman vybouchl,“ říká jednoznačně.

Jiří Drahoš se před druhým kolem prezidentských voleb nechal se slyšet: ,,Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět." ... ,,Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Co na to říkáte?

K tomu, aby člověk měl porozumění pro prosté lidi, není třeba, aby nutně žil jejich způsobem života. To, že se člověk snaží zlepšit postavení chudých lidí, neznamená, že sám musí žít chudě, nebo pracovat manuálně. Budu–li se snažit zlepšit veřejné školství, neznamená to, že moje dítě nutně musí navštěvovat veřejnou školu.

Jiří Drahoš říká, že je nutné pečovat o nejchudší a kvůli "novým" voličům vyjel na venkov, konkrétně do Moravskoslezského kraje. Dokáže se zalíbit některým voličům Zemana? Tvrdí se o něm, že je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Bude to Drahošovi stačit ?

V Moravskoslezském kraji to skutečně stačit nebude. Spíš se domnívám, že touto návštěvou vyburcuje voliče Miloše Zemana, aby přišli v druhém kole k volbám. Profesor Drahoš celou dobu, po kterou je na veřejnosti známý, mluví tak, aby od sebe potenciální voliče odehnal. Dokonce ho nemusí ani značná část voličů dalších nezemanovských kandidátů. Tak jak chce, probůh, uspět ze všech krajů právě v Moravskoslezském kraji, kde Zeman měl většinou přes padesát procent hlasů? Jak chce uspět mezi těmito rázovitými, zemitými lidmi, když i pro část kavárny je značně nečitelný?

Jiří Drahoš chce jít do dvou televizních diskusí, Miloš Zeman do čtyř, dnes zahajuje sám debatu bez oponenta na Nově, kam Drahoš odmítl přijít. Nehrozí, že by Zeman ,,vybouchl" a naopak Drahoš exceloval? Nemůže Zemanovi přitížit v debatách jeho zdraví? Byl to od něj dobrý tah?

Ano, byl to výborný tah. Prezident Zeman je vynikající debatér a diskusi s profesorem Drahošem vidím jako diskusi kobry s králíkem. Nemyslím, že by Zeman vybouchl. Ve vyhrocených situacích na ostří nože se cítí jako ryba ve vodě. Špatně se mu snad neudělá.

Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co byste Halíkovi vzkázal?

Pan profesor Halík, velký arbiter morálky a etiky. A velký podporovatel islámu a islamizace Evropy a České republiky. To ani nemá smysl komentovat.

Praha volila Drahoše, venkov volil Zemana. Více vzdělaní a taky prý mladší lidé volili Drahoše, méně vzdělaní a starší zase volili Zemana. Věříte těmto údajům?

Ono to tak úplně neplatí, já například jsem volil prezidenta Zemana a jsem vysokoškolsky vzdělaný, zaměstnaný, rodilý Pražák křtěný pravým vltavským bahnem. A takových lidí znám více. Ale chápu, že Zemana volili spíše obyčejní lidé, kteří v něm cítí jednak oporu ve svém nelehkém životě, jednak v něm vidí vlastence. Mají přirozený rozhled na základě životních zkušeností. Ti mladí a vzdělaní dnes často smýšlejí spíše kosmopolitně, slovo vlast jim nic neříká, vlastenectví spojují s fašismem a plánují kariéru a život v zahraničí. Je spíše pravidlem, než výjimkou, že o dětech ani neuvažují. Na Drahošovi jim imponuje jeho uhlazený vzhled i chování. Ale je třeba, abychom si uvědomili, že například Neville Chamberlain byl typický uhlazený britský gentleman, zatímco Winston Churchill byl silný kuřák, konzument alkoholu a drsné mluvě se nevyhýbal.

Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé ,,kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana". Je to tak?

Jaké fámy probůh? Panu youtuberovi nic neříkají teroristické útoky v západní Evropě, účast migrantů na teroristickém útoku v Bataclanu v Paříži 13. listopadu 2015, no go zóny v západoevropských městech apod? A snahy o zavedení eura taky považuje za fámu? Vždyť se s tím přední politici, včetně pana Drahoše, nikterak netají.

Co se Vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete?

I minulé, i letošní volby jsou poznamenané masivní manipulací, spin doctoringem, dezinformacemi, morálním vydíráním (např. prof. Halík), hrou na emoce apod. Mě všechny tyto snahy zanechávají naprosto v klidu. Rozhoduji se jako analytik na základě čistě racionální úvahy, sběrem informací, jejich analýzou, vyhodnocením a na tomto základě učiněným rozhodnutím. Takže na prezidentu Zemanovi oceňuji především jeho pevný a jasný názor na islám a migraci, jeho schopnost odolávat všem vnitřním i vnějším tlakům a to, že to s Českou republikou myslí opravdu dobře.

Na druhou misku vah kladu jeho příliš proevropský postoj, který naprosto nesdílím a rovněž mě znepokojuje, přiznám se, jeho fyzická kondice. Ale protože dnes považuji za prvořadý problém uhájení naší národní kultury, není z mého pohledu co řešit.

Líbí se vám něco na Jiřím Drahošovi? Jaké má podle vás přednosti?

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, na prof. Drahošovi neshledávám nic pozitivního. Politicky mi vadí jeho absolutně nevyhraněné postoje a názory a jinak jej osobně neznám. V mých očích jej zcela diskvalifikuje jeho podpis pod Výzvou vědců proti strachu a lhostejnosti.

autor: Olga Böhmová