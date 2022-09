Zkušený politik z ČSSD udeřil: Zastropování cen energií? Zaplatíme to všichni!

„Pozdě, málo a špatně,“ vzkazuje vládě ohledně zastropování cen elektřiny a plynu bývalý poslanec za ČSSD Ondřej Veselý. Cestou je podle něj omezit vývoz energií, nikoliv dotovat výrobce a obchodníky z veřejných rozpočtů. „Vláda by ale nesměla mít na prvním místě mantru volného trhu, ale občany své země,“ upozornil a dostal se i k tomu, jak to vidí s potravinovou soběstačností ČR. Svým vyjádřením ohledně demonstrace z 3. 9. udělal podle něj premiér hrubou chybu. K „legendárnímu“ projevu Miroslava Štěpána, jak z některých míst zaznělo, by to prý ale nepřirovnával.

reklama

Vláda zastropovala ceny elektřiny a plynu. Z jedné strany se dočkala slov chvály, z druhé kritiky. Jak to vidíte vy? Je, nebo není zastropování příliš vysoké a váhala vláda příliš dlouho, jak někteří poukazují?

Odpověď může být velmi stručná: „Pozdě, málo a špatně.“ Bohužel vláda trestuhodně zaspala a situaci řeší až téměř po roce. Spousta lidí, ale i drobných podnikatelů, se tak dostala do existenčních problémů a poměrně vysoký strop jejich situaci nevyřeší. Cestou je omezit vývoz energií, nikoliv dotovat výrobce a obchodníky z veřejných rozpočtů. Příznivci této vlády mohou mít argument maximálně na úrovni: „Lepší než drátem do oka.“

A co říci na to, že ten strop je o něco vyšší, než navrhla den poté EU?

Už to svědčí o mnohém. Vzhledem k tomu, že nepatříme mezi nejbohatší země EU, by bylo naprosto logické, aby byla cena výrazně nižší. Jenže to by nesměla mít vláda na prvním místě mantru volného trhu, ale občany své země.

Mimochodem, jak je možné, že máme elektřinu zhruba čtyřikrát dražší než například Slovensko?

A o tom to právě je. Jistý nárůst cen je samozřejmě dán celkovým zvýšením cen komodit, ale rozhodně se nejedná o nárůst o desítky či stovky procent. Ten je dán obyčejnou tržní spekulací. A na tu jako země, která vyrábí elektřiny přebytek, v žádném případě nemusíme přistupovat. Ale jak už jsem říkal, to bychom nesměli mít vládu, která má na prvním místě volný trh.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Už delší dobu zaznívaly názory, že bychom měli přestat elektrickou energii obchodovat na lipské burze tak, jak to nyní děláme, a prodávat tam případně jen přebytky, které nevyužijí české domácnosti a podniky. Bylo by to dobré a hlavně reálné řešení? Co tomu brání?

Pokud chceme udržet cenu elektřiny na přijatelné úrovni pro obyvatele i podnikatelské prostředí, pak se jedná o jediné možné řešení. A navíc daleko účinnější než umělé a vysoko nastavené stropy. Ty ke všemu znamenají jen to, že stropy zaplatíme my všichni, a je to v konečném důsledku přehazování peněz z jedné kapsy do druhé. Výrobci a prodejci o své rozhodně nepřijdou. K výrobním nákladům bychom prostě přidali přiměřenou marži a za tuto cenu by byla elektřina dostupná na našem území. A přebytky by pak výrobci mohli poslat na spekulativní trh, takže by o své nepřišli ani oni, ani jejich akcionáři. Jenže vláda opravdu trestuhodně zaspala, takže elektřina, která se u nás vyrobí v roce 2023, je už téměř prodaná a jakákoliv opatření tohoto typu půjdou až do roku 2024. A pokud vláda v tomto směru nic neudělá jako dosud, budeme se posouvat do nekonečna dál a dál…

Premiér Fiala v reakci na demonstraci, která se konala 3. 9. na Václavském náměstí, uvedl, že ji svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR. Na sociálních sítích někteří jeho slova přirovnali k projevu komunisty Štěpána v roce 1989. Je tam nějaká podobnost? Přehnal to premiér, jak mu mnozí vyčítají?

Premiér to samozřejmě hrubě přehnal, ale přirovnávat tento projev k projevům Štěpána může snad jenom Flákanec a jeho příznivci. Ti jsou ostatně nejvíc podobní Mussoliniho fašistům. Nicméně premiér udělal opravdu hrubou chybu. Na Václaváku nebyli pouze příznivci extremistických hnutí jako DSSS, Volného bloku, Trikolory nebo SPD. Ostatně Flákance tam vypískali, což o mnohém svědčí. Byla tam řada lidí, která prostě nedokáže ze svých příjmů pokrýt základní životní potřeby, a mají proto obrovský a oprávněný strach. A to je velmi vážné.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Psali jsme: Turnov: Městská policie měřila rychlost v ulicích Nádražní a Bezručově Pošarová (SPD): Zastropování cen dle vlády Petra Fialy aneb z bláta do louže Rosa (ODS): Trutnovské Bojiště bude mít nový amfiteátr Hranice: Město předložilo připomínky k řešení vysokorychlostní železnice

A mimochodem, jsou nálady ve společnosti podobné těm, co byly před více než třiceti lety, jak také z některých stran zaznívá?

Vření ve společnosti je podobné, nálada ale úplně jiná. V r. 1989 lidé protestovali proti vedení, které vedlo stát k totálnímu úpadku a rozkladu, takže tam byl obrovsky pozitivní náboj lepší budoucnosti. Teď protestují proti vládě, která není schopna zajistit, aby neskončili na žebrotě. Takže je tu hrozně negativní náboj strachu a zoufalství.

Vraťme se k energiím. Podle průzkumu agentury Kantar si 43 procent lidí myslí, že by se Česká republika měla zcela odstřihnout od Ruska i za cenu, že to zdraží energie, zatímco 49 procent říká, že bychom s Ruskem měli vyjednávat. Překvapuje vás tento výsledek? A měla by k tomu vláda přihlížet?

Je zajímavé, jak velká část lidí má krátkou paměť. Na energiích z Ruska být závislí nemusíme a neměli bychom. Ona totiž zdánlivě levná energie může být v konečném důsledku pekelně drahá. Vzpomeňme si právě na dobu před rokem 1989, kdy jsme žili více než čtyřicet let v totálním srabu a chudí, až na pár veksláků a papalášů, byli skoro všichni. Pro výrobu elektřiny u nás ruský plyn nepotřebujeme. Pro výrobu tepla v tuto chvíli částečně ano, ale není chybou jen této a jen naší vlády, že jsme se slepě zaměřili na zdánlivě levný zdroj z nestabilní země. V tuto chvíli by obrovsky pomohlo razantní snížení cen emisních povolenek a výrazná podpora CZT. Dlouhodobě pak podpora lokálních ekologických výroben energií (tepla a elektřiny). Tady se sice vláda pomalu rozjíždí, ale opravdu pomalu. Navíc nestíhají výrobní a dodavatelské kapacity.

Z některých míst zaznívají úvahy o možném předčasném konci Fialovy vlády. Tím by ale vznikla otázka, co dál. Vidíte tady někoho, nějakou osobnost, která by pak mohla stát vést tak, abychom současnou krizí prošli co nejlépe?

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 7% Podle strany 80% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 7885 lidí

K demisi vyzývají vládu i organizátoři demonstrací, které jsou naplánované na 28. 9. Vláda vzkazuje, že není důvod. Kam až podle vás může situace vygradovat? V plánu jsou i další akce, například v říjnu chtějí do ulic vyrazit i odbory…

Pokud vláda bude dál kašlat na to, že u nás lidé neskutečně chudnou a často nejsou ze své výplaty schopni pokrýt ani náklady na bydlení, natož na jídlo, léky, nebo dokonce volnočasové vyžití, budou u nás dál růst extremistické strany a uskupení, jež jsem už jmenoval. Ty sice přinášejí zdánlivě snadná a rychlá řešení, ale v konečném důsledku by vše dopadlo naprostou katastrofou. Například vystoupení z EU, na kterém se tyto subjekty unisono shodnou, by nám přineslo zchudnutí o dalších 50 %. A to si teď určitě nedokáže nikdo představit. Nicméně varování máme v Chile. Tam taky jeli čistě volný trh, místní se totálně vzbouřili a přišel je „zachránit“ fašistický režim diktátora Augusta Pinocheta, což Chile přivedlo na okraj zkázy. Bohužel knížecí rady, ať si lidi vezmou více svetrů, celou věc jen urychlují.

Vraťme se ještě k nedávno konanému agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Premiér zde mimo jiné uvedl, že v ČR je potravinová soběstačnost nereálná. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí prý přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ sdělil. Co na jeho slova říkáte a jak je možné, že je zboží, které ujede stovky kilometrů, levnější než produkty, které se vyrobí u nás?

Pokud není vláda schopná vymyslet model pomoci českému zemědělství, tak jej může okoukat tam, kde perfektně funguje – ve Francii, Španělsku, Irsku… Polsko nejmenuji schválně, protože tam už jde o dumping a nízkou kvalitu. A mohli bychom pak být soběstační v komoditách, které sami dokážeme pěstovat a zpracovat. To pochopitelně znamená také provázání zemědělství s potravinářskou výrobou a tlak na obchodní řetězce (klidně i zřízením čistě českého polostátního). Úplně soběstační ale samozřejmě nebudeme, protože banány, pomeranče, citróny nebo mořské ryby opravdu nevypěstujeme a nevychováme (úsměv). Nicméně komentář premiéra je opět ukázkou naprostého se oddání volnému trhu, který nás teď vede z hodně prudkého kopce.

Když sledujete náladu ve společnosti, jak podle vás dopadnou volby, které se konají už za pár dní?

Bude rozdíl mezi velkými městy a menšími sídly. Velká města do jisté míry kopírují celospolečenské nálady a tam čekám propad vládních stran. Menší města a obce daleko častěji následují výrazné místní osobnosti, takže tam se celospolečenská nálada promítne méně či zcela zanedbatelně.

Psali jsme: Primátor Bělica: Nové výtahy mají moderní design, jsou tiché a rychlé Žatec: Na projekty participativního rozpočtu bude připraveno 800 tisíc korun Přestože dvě městské firmy vyrábějí elektřinu, brněnské autobusy stále nemají zajištěny energie pro příští rok, upozornil Jirků Pelhřimov: Do bazénu s čipovými hodinkami. Návštěvníci dostanou za stejné peníze lepší služby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.