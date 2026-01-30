Znepokojivé. Konečná ukázala na handl v kauze Macinka

Paní poslankyně, asi nejvíc diskutovanou zprávou těchto dnů je to, co se odehrálo mezi ministrem Macinkou a Hradem. Tedy, ministrovy SMS a následná reakce prezidenta Pavla, který mluví o možném vydírání ze strany ministra. Jak vy to vnímáte?
No, nepochopila jsem tu hysterii, která se kolem toho odehrává. Každopádně více než trapné fňukání mne znepokojuje obsah těch esemesek. A to v tom smyslu, že vládní představitelé jsou schopni handlovat za křesla – tu s předraženými F-35, tu s L-159, tu s muniční iniciativou –, a to navzdory tomu, co slibovali svým voličům. To mě na novou vládu velmi mrzí.
Kdo je vinen současnou situací?
Jak odhadujete další vývoj vztahů mezi ministerstvem zahraničí a Hradem? A nakonec i mezi vládou a Hradem? A jaký signál, když tedy použiji toto slovo, dáváme z naší politické scény do zahraničí?
Zatím to vypadá, že premiér Babiš se snaží chovat státnicky. Zatím se nesnížil k vyhrožování, že rozpočet Pražského hradu sníží na nulu, s čímž v minulosti vůči prezidentu Zemanovi šermovala ODS. Že se zatím snaží Andrej Babiš řešit věci smířlivě, dokazuje i fakt, že na prezidenta odmítl podat kompetenční žalobu, protože dle mého soudu se nyní prezident nejmenováním Filipa Turka pohybuje mimo rámec jeho kompetencí. Byla bych ale ráda, kdyby tato eskapáda už byla za námi a místo toho, že bychom neustále diskutovali (ne)jmenování nového ministra životního prostředí, aby se začaly řešit zásadní otázky související s tímto – v souvislosti s Green Dealem – mimořádně důležitým resortem.
Aktivisté spolku Milion chvilek už vzkázali, že připravují na neděli akci na podporu prezidenta. Překvapuje vás to? A co vy byste naopak na toto téma vzkázala Milionu chvilek?
Je zajímavé, že ten Milion chvilek nezvedla ze židle kauza Kampelička se stovkami milionů nošenými v igelitkách a s podivnými úmrtími, ani kauza Dozimetr, v rámci nějž mafiáni vypovídají, že hnutí STAN je jejich akciová společnost, rovněž s několika podivnými úmrtími, ani kauza IKEM, kde měly plynout peníze do pokladny ODS, a další – ale že hodlají demonstrovat kvůli jedné textové zprávě, pardon kvůli dvěma!
Do prezidenta Pavla jste se na FB opřela ohledně jeho návštěvy Vatikánu. Prozraďte i pro naše čtenáře, co vám nejvíc vadilo?
Návštěva samotná by mi nevadila, kdyby to nebylo políbení prstenu. Fialova vláda vyjednala s Vatikánem smlouvu, která dává římskokatolické církvi nevídané výsady. Často se ohánějí Masarykem a jeho hodnotami, ale právě tato smlouva je naprostým popřením sekulárního státu tak, jak jej prosazoval právě TGM. No a pak je tady druhá rovina, o níž s příliš nehovoří – zneužívání osob, a to včetně dětí, od představitelů církve. Některé z obětí sexuálního násilí ze strany římskokatolické církve a jejich hodnostářů vyzvaly prezidenta Pavla v otevřeném dopise, aby toto téma během své návštěvy otevřel. Myslíte, že to udělal? Já jsem nic takového nezaznamenala.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Další velmi diskutovanou věcí jsou koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní média. Co říkáte v tomto směru na postoj vlády? A jak velké mají v této době vlastně opodstatnění a úlohu veřejnoprávní média?
V posledních letech se zdálo, že mají úlohu hlavně hájit strany bývalé vládní koalice – dnes nově opozice. Ale vážně. Velmi mi vadí zjednodušování diskuse o financování veřejnoprávních médií ve stylu – budou poplatky, bude nezávislost; bude jiné financování – začne se vysílat tendenčně. Mimochodem, osobně si nedovedu představit, jak by mohl kupř. pořad Reportéři ČT vysílat ještě tendenčněji. Každopádně přece zkratka, že když nebudou koncesionářské poplatky, tak že končí nezávislost ČT, je naprosto absurdní. I v souvislosti s tím, že většina zemí EU – opakuji, zemí EU – je nemá. A že by tamní média byla méně vyvážená? Ba naopak. Když chci zjistit, co se ve světě děje, tak zahraniční média jsou mnohem vyváženější než ty v ČR – bohužel včetně České televize a Českého rozhlasu.
Pojďme na novinky z EU. „Evropa nikdy nemůže stát v pozici světového lídra, když ji vedou lidé jako Ursula von der Leyen,“ napsala jste na FB. Co konkrétně máte v tuto chvíli na mysli? Co Ursule von der Leyen v tuto chvíli nejvíc vyčítáte?
Jestliže paní prodavačka titulů, pardon profesorka Nerudová, točí infantilní videa, v nichž označuje premiéra Babiše za Slabiše, proč se stejně nezachovala při hlasování o Ursule von der Leyen? Spolu s politickým kašpárkem Zdechovským této korupčnici v čele Evropské komise opět v lednu vyjádřili absolutní důvěru. Mimochodem, ukazují čísla, že se Evropská unie stává silnější? Ne, její podíl na tvorbě světové ekonomiky klesá. Ukazují čísla, že je více nezávislá? Ne, jen vyměnila jednu závislost na ideově špatných surovinách za druhou závislost. Ovšem za plyn a ropu ideově čistou. A tak bych mohla pokračovat dále a dále. Jestli tedy chce Danuše označovat někoho za slabého lídra, tak v první řadě ať začne u Leyenové, která náleží k její vlastní frakci.
A máte i nějaké další novinky z EU, které se třeba k českým čtenářům zase až tolik v médiích nedostanou?
Musela jsem vystoupit na výboru IMCO, protože Evropská komise neustále posiluje svůj dohled nad internetem. Neustále slyšíme argumenty, že každá soukromá zpráva by měla být monitorována kvůli ochraně dětí, ale ve stejnou dobu bylo korporacím umožněno vydat AI aplikace, které generují obrázky skutečných lidí, včetně dětí, bez oblečení. Vyzvala jsem Komisi, ať změní své priority a ať místo snahy o špehování soukromých zpráv pod výmluvou boje proti zneužívání nezletilých se okamžitě zaměří na skutečný boj proti zneužívání.
V těchto dnech jsme si připomněli výročí osvobození Osvětimi. Když si vzpomeneme na všechny ty hrůzy, jež se odehrály, jak vnímat akci, která se má konat v Brně – chystaný sjezd organizace, která sdružuje sudetské Němce?
Je to plivanec do tváře všem obětem, pozůstalým, celým československým dějinám. V Brně budou sjezdovat potomci těch, kteří jen o pár kilometrů dále asistovali při vyhnání českých obyvatel z Drahanské vrchoviny. Celkem téměř 20 tisíc lidí z Vyškovska, Blanenska a Prostějovska. Stydím se za všechny politiky (nejen) z Jihomoravského kraje, kteří na vlastní občany zapomněli, ale místo toho podporují aktivity sudetských Němců. Určitě nebudeme mlčet a spolu s krajskými zastupiteli za Stačilo!, se členy a členkami KSČM i celé řady občanských spolků chceme toto připomenout v tragický den našich dějin – tedy 15. března.
