Úder Bruselu? Posiluje možnost, že dědic Le Penové ovládne Francii

V roce 2027 čekají Francii prezidentské volby, ve kterých už nebude kandidovat Emmanuel Macron, protože se v roce 2027 završí jeho druhé funkční období a podle francouzské ústavy nesmí kandidovat potřetí.
Ukázalo se, že pozornost francouzských voličů upoutalo hnutí La France insoumise (Nepoddajná Francie), které získalo celoplošně kolem deseti procent hlasů. To je pro toto hnutí velký úspěch. Politici tohoto hnutí zazářili ve městech jako Roubaix, Limoges, Toulouse. Uspěli i v Paříži.
Uskupení Nepoddajná Francie založil Jean-Luc Mélenchon, bývalý socialista, který se netají tím, že mu tato tradiční levicová strana přijde málo radikální.
Obstojně si vedlo i Národní sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové. A zdá se, že jde o důležitý úspěch. „Je pro ně důležité, aby se jim v místních volbách dařilo, protože pak toho mohou využít k posílení důvěryhodnosti na národní úrovni,“ řekla Marta Lorimerová, lektorka politologie na Cardiffské univerzitě.
Server Politico naznačil, že pokud Nepoddajná Francie, resp. její kandidát, kterým by mohl být Mélenchon, uspěje i v prvním kole prezidentských voleb, může to ve druhém kole voleb napomoct k vítězství Národního sdružení v prezidentských volbách. Mélenchon označil své výsledky za „velkolepý průlom“.
Prozatím se také zdá velmi nepravděpodobné, že by taková kontroverzní postava, jako je Mélenchon, mohla zastavit krajní pravici, pokud postoupí do druhého kola prezidentských voleb příští rok. Podle průzkumu agentury Odoxa platí, že pokud by do druhého kola postoupil Mélenchon, Bardellovi by odevzdalo hlas až 74 procent voličů.
„Mélenchon je skvělý politický stroj, který mobilizuje levicové voliče... ale je to také stroj, který odstrašuje umírněnější voliče,“ poznamenal analytik agentury Ipsos Mathieu Gallard.
Server Politico dlouhodobě píše o Národním sdružení jako o „krajně pravicové“ politické síle.
„Je to Jean-Marie Le Pen naší doby,“ řekl Raphaël Glucksmann, židovský politik ze středolevicového spektra, na kterého se Mélenchon zaměřil. Glucksmann měl na mysli otce Marine Le Penové, který založil Národní frontu a bagatelizoval holocaust.
Jordan Bardella může podle serveru Politico uspět i proto, že končící prezident Emmanuel Macron během deseti let dvou svých mandátů fakticky rozbil tradiční francouzský stranický systém. Oslabena je jak tradiční levice v podobě Socialistů, tak tradiční pravice v podobě Republikánů. Právě proto teoreticky mohou ve druhém kole prezidetských voleb 2027 skončit Bardella s Mélenchonem.
