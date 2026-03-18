Trump řekl, že nás nepotřebuje

18.03.2026 7:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Je to šokující. Budeme si to pamatovat!“ 47. prezident USA Donald Trump se ostře ohradil proti spojencům v NATO, kteří dali najevo, že se nechtějí angažovat ve válce proti Íránu. Trump dal najevo, že je ze spojenců v alianci v NATO zklamán, i když jejich pomoc vůbec nepotřeboval. „Ve skutečnosti, jako prezident Spojených států amerických, říkám, jsme zdaleka nejmocnější země na světě, NEPOTŘEBUJEME POMOC NIKOHO!“ rozzlobil se Trump a napsal tato slova na své síti.

Foto: The White House
Popisek: Prezident USA Donald J. Trump

Prezident USA Donald Trump rozpoutal spolu s Izraelem válku proti Íránu. S odůvodněním, že Írán mohl přímo ohrozit Spojené státy. V důsledku izraelsko-amerických útoků zemřela řada předních představitelů íránského islámského režimu včetně ajatolláha Chámeneího. Jenže se zdá, že režim v Íránu hned tak nepadne a boje by mohly trvat ještě dlouho. A to bude v konečném důsledku problém pro celý svět, protože Írán v odpovědi na americko-izraelské údery útočí na své sousedy a na lodě, které chtějí proplout Hormuzským průlivem. Průlivem, přes který prochází 20 procent světové produkce ropy.

Současný nájemník Bílého domu vyzval spojence v NATO, aby mu pomohli udržet Hormuzský průliv otevřený. Jenže z Německa, z Francie a z dalších zemí zaznělo, že Američané rozjeli operaci v Íránu bez konzultace s evropskými partnery a evropští partneři často nechtějí s touto válkou mít nic společného.

A Donald Trump se rozzlobil.

Konstatoval, že členové NATO, kteří mu odmítají pomoct, dělají „velmi hloupou chybu“. Jedním dechem dodal, že Američané pomoc ostatních partnerů NATO nepotřebují, ale i tak prý měli přijít na pomoc. Prohlásil, že neochota vyslat do Perského zálivu odminovávací plavidla „není velký problém“, ale je vůči USA „nespravedlivá“. Amerického prezidenta citovala řada světových médií včetně britské veřejnoprávní BBC.

Trump také řekl, že spojenci v NATO ve skutečnosti americko-izraelskou operaci v Íránu schvalují.

„Všichni s námi souhlasí, ale nechtějí pomáhat. A my, jako Spojené státy, si to musíme pamatovat, protože si myslíme, že je to docela šokující,“ prohlásil Trump podle časopisu Time. „A už dlouho říkám, že si kladu otázku, jestli tu pro nás NATO někdy bude. … Takže tohle byla velká zkouška, protože je nepotřebujeme, ale měli tam být,“ rozváděl Trump svou myšlenku.

Na své sociální síti Truth Social zašel ještě dál. Zdůraznil, že spojenci v NATO souhlasí s myšlenkou, že Írán nesmí mít jaderné zbraně, ale odmítá napomoct naplnění tohoto cíle.

„Jejich jednání mě však nepřekvapuje, protože jsem NATO, kde ročně utrácíme stovky miliard dolarů za ochranu těchto zemí, vždy považoval za jednosměrnou ulici – my je budeme chránit, ale oni pro nás neudělají nic, zejména v době nouze. Naštěstí jsme íránskou armádu zdecimovali – jejich námořnictvo je pryč, jejich letectvo je pryč, jejich protiletadlové systémy a radary jsou pryč a možná nejdůležitější je, že jejich vůdci prakticky na všech úrovních jsou pryč a už nikdy nás, naše blízkovýchodní spojence ani svět nebudou ohrožovat! Vzhledem k tomu, že jsme dosáhli takového vojenského úspěchu, již pomoc zemí NATO ‚nepotřebujeme‘ ani po ní netoužíme – NIKDY JSME JI NEPOTŘEBOVALI! Stejně tak pomoc Japonska, Austrálie nebo Jižní Koreje. Ve skutečnosti, jako prezident Spojených států amerických říkám, jsme zdaleka nejmocnější země na světě, NEPOTŘEBUJEME POMOC NIKOHO!“ napsal současný nájemník Bílého domu i s využitím velkých písmen.

Trump poznamenal, že ačkoli je z NATO „zklamán“, USA získaly velkou podporu od států Blízkého východu.  

„Měli jsme velkou podporu z Blízkého východu. Katar byl skvělý. Spojené arabské emiráty byly naprosto skvělé. Saúdská Arábie byla úžasná. Bahrajn byl velmi dobrý. Země Blízkého východu nám poskytly silnou podporu. A samozřejmě Izrael byl naším partnerem,“ zdůraznil Trump. 

Britský premiér Keir Starmer v pondělí prohlásil, že Spojené království „nebude zataženo do širší války“, ale že pracuje na „vypracování životaschopného plánu“, který by pomohl zabezpečit Hormuzský průliv.

Psali jsme:

Další americké chutě? Chceme zůstat s Dánskem! Kolem Trumpa mlčení. Setkali jsme se s Eskymáky
„Vám není líto, že jste je připravil o peníze?“ V USA rušili granty neziskovkám
USA bombardovaly íránský ostrov. Jenže problém je, co může provést Írán
Zaorálek: „Trump si koleduje o výprask.“

 

Investiční produkt pro děti

Mohl byste mi prosím o tom investičním produktu pro děti sdělit více? A druhá věc, myslíte, že většina lidí má na to investovat, když má problém si vůbec vytvořit nějaký finanční polštář? Nemyslíte, že tento problém, kdy lidé sotva vychází s výplatami je třeba řešit především? Jde totiž o lidi, co p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překvapte partnera smyslnou erotickou masážíPřekvapte partnera smyslnou erotickou masáží Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pozor: Leyenová spouští systém, který může řídit i české volby

4:40 Pozor: Leyenová spouští systém, který může řídit i české volby

Evropská unie spouští nový projekt na „ochranu demokracie“. Stále více politiků ale varuje, že tím v…