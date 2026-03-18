Trump řekl, že nás nepotřebuje

Současný nájemník Bílého domu vyzval spojence v NATO, aby mu pomohli udržet Hormuzský průliv otevřený. Jenže z Německa, z Francie a z dalších zemí zaznělo, že Američané rozjeli operaci v Íránu bez konzultace s evropskými partnery a evropští partneři často nechtějí s touto válkou mít nic společného.
A Donald Trump se rozzlobil.
Konstatoval, že členové NATO, kteří mu odmítají pomoct, dělají „velmi hloupou chybu“. Jedním dechem dodal, že Američané pomoc ostatních partnerů NATO nepotřebují, ale i tak prý měli přijít na pomoc. Prohlásil, že neochota vyslat do Perského zálivu odminovávací plavidla „není velký problém“, ale je vůči USA „nespravedlivá“. Amerického prezidenta citovala řada světových médií včetně britské veřejnoprávní BBC.
Trump také řekl, že spojenci v NATO ve skutečnosti americko-izraelskou operaci v Íránu schvalují.
„Všichni s námi souhlasí, ale nechtějí pomáhat. A my, jako Spojené státy, si to musíme pamatovat, protože si myslíme, že je to docela šokující,“ prohlásil Trump podle časopisu Time. „A už dlouho říkám, že si kladu otázku, jestli tu pro nás NATO někdy bude. … Takže tohle byla velká zkouška, protože je nepotřebujeme, ale měli tam být,“ rozváděl Trump svou myšlenku.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Jejich jednání mě však nepřekvapuje, protože jsem NATO, kde ročně utrácíme stovky miliard dolarů za ochranu těchto zemí, vždy považoval za jednosměrnou ulici – my je budeme chránit, ale oni pro nás neudělají nic, zejména v době nouze. Naštěstí jsme íránskou armádu zdecimovali – jejich námořnictvo je pryč, jejich letectvo je pryč, jejich protiletadlové systémy a radary jsou pryč a možná nejdůležitější je, že jejich vůdci prakticky na všech úrovních jsou pryč a už nikdy nás, naše blízkovýchodní spojence ani svět nebudou ohrožovat! Vzhledem k tomu, že jsme dosáhli takového vojenského úspěchu, již pomoc zemí NATO ‚nepotřebujeme‘ ani po ní netoužíme – NIKDY JSME JI NEPOTŘEBOVALI! Stejně tak pomoc Japonska, Austrálie nebo Jižní Koreje. Ve skutečnosti, jako prezident Spojených států amerických říkám, jsme zdaleka nejmocnější země na světě, NEPOTŘEBUJEME POMOC NIKOHO!“ napsal současný nájemník Bílého domu i s využitím velkých písmen.
„Měli jsme velkou podporu z Blízkého východu. Katar byl skvělý. Spojené arabské emiráty byly naprosto skvělé. Saúdská Arábie byla úžasná. Bahrajn byl velmi dobrý. Země Blízkého východu nám poskytly silnou podporu. A samozřejmě Izrael byl naším partnerem,“ zdůraznil Trump.
Britský premiér Keir Starmer v pondělí prohlásil, že Spojené království „nebude zataženo do širší války“, ale že pracuje na „vypracování životaschopného plánu“, který by pomohl zabezpečit Hormuzský průliv.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.