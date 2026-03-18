Sedláček (Národní demokracie): Případová studie z města Rokycany

Jak nemá vypadat rekonstrukce zeleně: Případová studie z města Rokycany.
V tomto příspěvku se zaměřím na téma, které (na rozdíl od Green Dealu a CO2) má smysl řešit, a to je zeleň ve městech. A ukážu odstrašující příklad toho, co se "má nedít".
V Rokycanově ulici v Rokycanech stála až do r. 2013 enkláva 9 staletých lip, největší z nich s kmenem téměř metr v průměru. Lípy značily tok bývalého náhonu a měly výrazný pozitivní vliv na mikroklima. Celkově se jednalo o jednu z nejhodnotnějších zelených ploch ve městě.
Potíž nastala na konci r. 2012, kdy se jedna lípa vyvrátila vlivem dřívějších terénních prací, kdy došlo k přesekání jejích kořenů. Město si poté nechalo změřit stabilitu ostatních lip; zjistilo se, že některé jsou podobně narušené a je nutné je pokácet, ale ne všechny.
Nabízela se ta nejrozumnější možnost: Pokácet pouze ty nebezpečné lípy, ostatní zachovat a mezi ně dosázet opět lípy. To by ale na úřadě nesměla sedět nekompetentní úřednice Ing. Vladimíra Hupáková. Ta zneužila emocí po pádu lípy k tomu, aby prosadila kompletní vykácení všech.
Ačkoliv se proti kácení zvedla vlna odporu od místních i odborníků, Ing. Hupáková si to stejně prosadila. Lípy padly na jaře 2013. Město Rokycany tím nejen přišlo o cennou zelenou enklávu, ale stalo se i příkladem nekompetentnosti v péči o zeleň. A tím to neskončilo.
Na místě totiž namísto adekvátní náhrady byly vysazeny nekvalitní sloupovité kultivary dubu bahenního. Ing. Hupáková si je zde prosadila, protože "se jí líbí, že mají hezky zbarvené listy". Vůbec ale neřešila, že tento kultivar je pro dané místo zcela nevhodný.
Dnes je již jasné, že tyto výsadby bude nutné odstranit. Nejenže se sem nehodí a dělají ostudu, nejenže schnou a chřadnou, ale navíc jsou nestabilní a ohrožují své okolí (v létě se silně rozklesávají a jsou náchylné i vůči vývratu). Přitom zde mohly stát pěkné stromy.
Bude tento příběh mít dobrý konec?
Již dlouho prosazuji, aby se sem namísto nekvalitních dubů vrátily lípy, které sem patří. Dlouhou dobu byl úřad hluchý, teď to ale konečně vypadá, že se blýská na lepší časy. Ing. Hupáková naštěstí již končí a někteří lidé ve vedení města jsou nakloněni koncepčnímu přístupu v péči o zeleň. Je zde naděje, že se podaří ta košťata odstranit a vrátit sem hodnotné lípy.
Dobojováno ještě ale není. Lidská hloupost (nejen) na rokycanském úřadě nezná mezí. Bude to ještě běh na dlouhou trať.
