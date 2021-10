Zoufalý zemědělec o podivném zdražování: Někdo si namastil kapsu. Nová vláda? Tihle nám nic nedají. Pravda o Babišovi

Zapomeňte na levné ceny! Do mnoha komodit, zemědělských výrobků nevyjímaje, se ještě zdaleka nepromýtly náklady na paliva, hnojiva a další. Svalovat vinu za současný stav na prvovýrobce je jen rétorika zpracovatelů, obchodních řetězců, mainstreamových médií a lidí v pozadí světové ekonomiky. Šéf Osecké zemědělské společnosti na Plzeňsku Jaroslav Šíma se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz obává budoucnosti. Nová vláda půjde po krku ve „svatém“ tažení proti Babišovi po všech velkých společnostech, takže to odskáčou i ti zcela nevinní , kterých je 90 procent. A do toho zelený úděl, kdy nám unie bude nařizovat nejen co pěstovat, ale také co jíst. Světě div se – bude to třeba spíše argentinské hovězí než maso z české Vysočiny.

reklama

Kdo podle vás může za zdražování?

Dnes už máte tunu pšenice za 6000 korun. Když uzavíráte smlouvy před sklizní, děláte smlouvy, aby to vyšlo kvůli skladům a podobně, tak jsem říkal – když to bude přes 4000 korun, tak to podepíši. Takže máme krmnou pšenici zhruba za 4200 korun za tunu. Když byla řepka na 10 000, tak to zhruba pokryje náklady. No jo. Ale vše šlo nahoru. Prý je to proto, že někde uschla úroda v Austrálii a na Novém Zélandu. Problém byl také v USA, kde místy bylo hrozné sucho. Já tomu nevěřím – nebo spíše tedy z části nevěřím. Také se říkalo, že u bohatých lidí bylo hodně volných peněz, tak je nastrkali do komodit. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 26% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6747 lidí

Podívejte se na dřevo. To se všechno vozilo do Číny. Tam se to někde ukládá, a cena šla strašně nahoru. Teď se snad již cena vrací zpátky, protože Čína má nakoupeno, co potřebovala. Jestli to bude vrhat zpátky do světového trhu nebo to bude mít pro vlastní potřebu, nevím. Vezměte si, že šlo všechno nahoru, a to musí mít společného jmenovatele.

…nahoru šly i ceny papíru…

Já to nemohu pochopit. Že by na světovou ekonomiku měl vliv týden nebo 14 dní, kdy něco není? Svádí to na covid. Takže během něj jsme žili ze zásob? Jak to, že se v té době nic nedělo a najednou po covidu se začnou dít nesmyslné věci s cenami.

Problémem jsou i hnojiva. Tvrdí se, že jednou z hlavních věcí je plyn, který to zdražuje, protože šel cenově raketově nahoru. Pak posloucháte Putina a dozvíte se, že nic takového není pravda, že by zdražil. Takže kde je ta pravda? Do toho není elektrika. Proč? Němci příští rok zavřou jejich poslední atomovou elektrárnu. Francouzi v reakci na vývoj cen v Evropě dají 30 miliard eur do výstavby nových jaderných elektráren. Macron úplně otočil.

Nu, ono to v tom Německu nefouká pořád tolik od Baltu, jak jsme byli zvyklí. Sluníčka letos také moc nebylo, vždyť bylo dost deštivých dnů. Takže tahle zelená energie situaci asi úplně nespasí. Kdyby to vzal někdo rozumně, tak by toto byl zajímavý přílepek, zelená energie. Nejhorší ale je, že evropští lídři a ti, co připravují ten Green Deal, dělají, jako kdyby se nic nedělo. Oni dál trvají na tom, že to tak musí být. Pořád není rozhodnuto, jestli ta jaderná energie bude moci vůbec být – podle mne toho člověka, kdo tohle škrtne, by měli rovnou zavřít. To je pomalu trestné. Protože jestliže ceny energií, plynu, budou tak vysoké, tak bude zle, protože se to bytostně dotkne obrovského množství lidí. Ta střední vrstva obyvatel to nějak přežije, sic bude nadávat, ale ostatní to nebudou moci platit. I když se rýsuje nějaká podpora, ale to jsou takové záchranné balonky.

Ono to bude systém takového padajícího tentononc, protože méně se bude nakupovat, chodit do hospod. Lidé, kteří mají peníze, je budou držet, protože také nebudou vědět, co bude dál. A to bude spirála…

A do toho se motají ještě emisní povolenky. Proč unie nezakročila, když má tedy zájem o lidi, proč něco neudělala? Oni neudělali za poslední měsíc lautr nic, aby situaci trochu zhojili. Nic! A budeme se vymlouvat, že jsou to soukromé společnosti, i když u energetiky to pravda tak úplně není.

Nejhorší je to samozřejmě v zemědělství, kdy jsme to pocítili již na jaře, kdy se začaly zvedat ceny řepkových šrotů, které dáváme do krmných dávek. Za osm měsíců tohoto roku máme nákladnější krmné dávky o skoro 6 milionů více než v loňském roce. Ale jinak se nic neděje. Třeba výkupní cena mléka až nyní teprve přelezla devět korun za litr. To samé je to s obilím nebo řepkou. Tyto ceny vylezly v době, kdy již zemědělci měli z devadesáti procent prodáno. Až na výjimky. To jsou prostě dlouhodobé smlouvy. A nikdo samozřejmě netušil, že to půjde tak nahoru.

A tady se mluví o nějakém zdražení, ale důvod pro něj tu ještě není. Výdyť 80 až 90 procent produktů šlo za normální ceny do výkupů, pekařům a dále. Tady si prostě někdo pěkně namastí kapsu. Ale zemědělec to není, ten zas bude za blbce, že osm nebo devět měsíců se mu zvyšují náklady. On by měl mít správně výkupní cenu mléka deset korun za litr, ale od jara, aby se na tom, jak se říká, trochu zahojil. My máme zhruba 8 milionů litrů mléka za rok a máme už pomalu 6 nebo 7 milionů v nákladech navíc. Logické by bylo, kdyby šlo alespoň o korunu, aby se ty náklady pokryly. Ale to se nestalo. Nikdo se vás neptá a všude se říká – musí se zdražit mléko, mouka. Ale oni nakoupili levně! To se s tím jen vezou! Buď to tedy natáhl výkup nebo obchod, ale zemědělec si na to ani nelízl.

O hnojivech ani nemluvím. My jsme do teď ještě nekoupili ani kilo. A to může být dominový efekt. Myslím, že takto přemýšlí řada zemědělců, jestli vůbec nějaká hnojiva kupovat. Dříve se kupoval ledek kolem 4000 korun za tunu. Tím zjara přihnojíte, ale kolik by ta pšenice musela stát, když bych dnes koupil ten ledek za 10 nebo 11 tisíc korun za tunu!

Já bych ta hnojiva koupil pod podmínkou, že podepíši řepku nebo pšenici za cenu, která mne vykompenzuje tyto zvýšené náklady. Už dopředu ale vím, že mi to odběratel samozřejmě nepodepíše. Teď byla řepka za 10 000 korun za tunu, tak budu čekat, jestli bude nyní třeba 15 000...

Je samozřejmě špatné nepřihnojit. Nikdy jsem to nezažil! Zažil jsem doby, kdy se šetřilo, kde se dalo, kdy se hnojení dramaticky omezilo, ale pak v létě poznáte, co z toho vzniklo. Scvrklé zrno, malé, nekvalitní, malý výnos – nikdo do toho nevidí. A počasí udělá také hodně. Bude to o dvacet nebo třicet procent horší?

Nečekám nic světového. Prodám řepku a budu kupovat řepkový šrot na cenu takovou, že když ji prodám dráž, musím ten šrot koupit také dráž. Jenže tak to není! Já ji prodám levně, šrot si běží svojí cestou a oni v tu chvíli, když je podepsaný kontrakt, jej dělají za tu drahou cenu, která je ve světě.

Takže prodám řepku v průběhu žní a přijde na konci roku doba, že řepkový šrot budu kupovat dráž, než když jsem prodával vlastní řepku. To je na palici. A ne že prodělám jednou, ale hned dvakrát.

Psali jsme: „Šmejdi.“ Očkování: Vojtěchu, uteč před Landou. To není vtip

A v živočišné výrobě je to nemlich podobné, že?

Nu třeba v mléce, když je výkupní cena 8,60 až 8,80 korun za litr v průběhu tří čtvrtin roku, tak to je totální prodělek – a to máme krmivo z 90 procent své a šroty si mícháme sami. A dáváte tam pšenici, která je cenově teď úplně jinde, o padesát procent výš!

Když Ministerstvo zemědělství vyhlásilo poslední výzvu na podporu skotu a nakonec ti chovatelé dostali nejmenší peníze. Je to lumpárna! Skot prostě tady u nás prohrál na celé čáře. Šlo o pouhých 500 milionů na všechny projekty pro skot, což bylo ani ne deset procent z rozdělované částky, i když pak ministr sliboval, že ještě něco sežene. Jenže ono se to podělalo. Chtěli podpořit skot a nebylo z toho nic. Sbíráte jednotlivé body jako partyzáni, je to úplně směšné. Já bych ty investiční podpory nejraději okamžitě zrušil. Každému bych dal možnost, jestli mu dá banka, když si jej vyhodnotí za dobrého klienta. A třeba by se pak podpořilo na úrocích. Je v tom hrozný klientelismus. Ten, kdo si vyběhá víc, tak má víc. Já jsem se Tomana zastával, ale v tomhle jsem zklamán.

Psali jsme: Právo na zdravého prezidenta! sekl Kocáb. A Ringo Čech, ten Zemana pomstil Primátor Žbánek: Olomouc mezi prvními přijala standardy modrozelené infrastruktury Ministryně Maláčová: Akce Milostivé léto je tu Profesor: Plaťte lidem za očkování. Levnější, než aby leželi na JIP

…bude to tedy za nového ministra lepší?

Nene, nebude. Tohle byla ještě poslední šance, že bude o něco líp. Teď nám tyhle nedají nic. Možná ti menší zemědělci budou mít něco usnadněno. Lépe už nebude. A všichni se vezeme s Babišem. Pro ně je to oligarcha a všechny velké podniky, i které nejsou jeho, jsou něco jako fuj. Přitom vlastní jen zlomeček firem.

Že se nebude hnojit chemickými hnojivy, tak ti ultrazelení budou jistě nadšením hýkat…

Asi ano. Podle mne tato hnojiva v půdě nezanechávají nic. V Čechách máme proti Západu nízké dávky.

…a nahoru jdou i další věci, postřiky, a tak…

Bude to mít dopad na půdu. Když budou tleskat, tak jen chvilku. Pak přestanou a zjistí, že řada podniků se dobytka zbavila, protože jim nepřinesl dlouhodobě žádný zisk. A když zemědělcům nepřinese zisk ani obilí, tak proč by drželi dobytek. A nebude organická hmota. Takže zas špatně. Jestli chtějí zem utlouci, tak teď mají šanci. Jakmile začne mizet dobytek, bude mizet i jetel, vojtěška a další plodiny, které prokořeňují a zkvalitňují půdu. A samozřejmě chlévská mrva! Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 7% Nezbaví 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6112 lidí

Jestli ty stavy půjdou dolů a do toho ještě metany, protože ty krávy prdí, tomu dodají korunu. Teď se řeší program „Z pole na vidličku“. My teď žádáme europoslance, aby o některých bodech hlasovali zvlášť. Tak třeba článek 9 požaduje snížení zemědělských emisí některých plynů o 20 až 30 procent. Podle nás následkem toho bude významný pokles evropského zemědělství, zvýšení počtu lidí pociťující nedostatek potravin o 22 milionů a současně snížení vývozu zemědělských a potravinářských výrobků a zvýšení jejich dovozu ze třetích zemí. To je ten paradox. My budeme v drůbežářství rušit klecové chovy. Ale mělo by se také říci, že nedovolíme, aby se sem vozili vejce z klecových chovů, když jsou tady u nás zakázané. Na to se při schvalování jaksi pozapomnělo.

To samé je v hovězím a vlastně ve všem. Když to sem nechají dovézt, tak ať neříkají, že mají zájem o zdraví lidu. Že chtějí, aby lidi jedli zdravěji. Nikdo neřeší, jak se ten dobytek třeba v Argentině chová, v jakých je podmínkách, prostě nic.

Další článek má číslo 88 a ten stanovuje jednotné standardy. To je neskutečné. To je doba tuhého komunismu! Cituji: „…jednotné standardy pro zdravé stravování v rámci EU. Přičemž národní stravovací doporučení se v jednotlivých členských státech liší, jsou ovlivněné kulturními tradicemi, geografickou polohou, regionálními specifiky a rozličnými klimatickými podmínkami.“ Takže my nakonec budeme všichni jíst jen danou rýži, určité brambory a když se někdo odchýlí, tak bude mít zákaz? Podívejte se, do čeho všeho chtějí kecat. Vždyť ta unie se zabíjí sama. Protože do toho mluví lidi, které nikdo nezvolil. Tam sedí armáda úředníků a vymýšlí takovéhle kraviny.

Článek 101 vyzývá k tomu, aby „…ceny potravin reflektovaly skutečné náklady na produkci a pomohly spotřebiteli s výběrem správných potravin.“ Současně článek pracuje s různými definicemi, jako je třeba udržitelný výběr potravin, udržitelný potravinový systém a nezdravé jídlo. Přičemž neexistují jasné definice těchto pojmů.

Udržitelnost by měla být posuzována z hlediska sociálního, environmentálního a ekonomického. Takže tady je několik rozporných věcí. Například cílem je snížení emisí metanu z chovů, což povede ke snížení počtu chovaných hospodářských zvířat. Tím vznikne vyšší potřeba dodání živin do půdy, přičemž se ale doporučuje snížení těchto živin. Hrozí tak ztráta úrodnosti, poškozování zemědělských pozemků a majitelů…

To je jak ze zasedání ÚV!

Navýšení stavů zvířat? Politici nám dluží odpověď. Chtějí více organické hmoty do půdy. OK, ale jak? Všichni to měli ve svých programech, tak se to snad dozvíme.

Vždycky se všechny věci nějak vyřešily, svět se nikdy nezastavil. I když byla sebehorší vize, tak zeměkoule je pořád kulatá, a přece se točí. Ale divím se, že v Bruselu neposlouchají názory zkušených lidí z praxe. Nechce se slyšet, jaké to bude mít dopady…

Už i v Německu je nyní nákupní košík dražší, takže to dojde i k nám. To jde plíživě.

Takže dovezeme levné potraviny. Sračky…

My tady řešíme, jak se má zvíře ustájit, jak ošetřovat, kolik slámy a vzduchu, ale to dovezené maso stálo někde opravdu ve sračkách, třeba i přivázané na řetězu, ale nechají to sem dovézt. Myslíte, že se budeme do těch zemí chodit dívat, jak se s dobytkem zachází? Je hrozné, že absolutně se slepě odkývá takzvaná doporučení, která ale žádnými doporučeními nejsou a neměla by se sem vůbec pustit. Anebo na to uvalit poplatky. A hlavně to říci veřejnosti. Já jsem to ve světě viděl. My si tady budeme hrát na hezkou krajinu, sem tam kravičky, nic proti, to je hezké, ale nikdo to nezaplatí. A pak se doveze něco levného. Sračka.

A do toho ceny energií…

My jsme měli za pololetí v jednotkách nižší spotřebu elektrické energie. Zaplatili jsme ale o 27 procent více. To samé v naftě. Ušetříte, ale zaplatíte více. Kde na to máte brát?

Živočišná výroba je drahá a náročná na lidi. Rostlinná je svým způsobem snažší a výdělečná. Navíc, zhruba 40 procent půdy my máme své. A ta se docela krvavě zaplatila. Úspěšní sedláci mají 100, 150 hektarů a mají řadu půdy propachtovanou, protože by na to neměli. A přitom se hovoří, jak žijí velcí na úkor malých, ale není to pravda. Je to politické téma.

Nová vláda tedy toto také nezachrání…

Budu na to zvědavý. Ale podle indicií to s námi, většími zemědělci, nevypadá dobře. Krevní msta bude velká. Všechny nás spojují a házejí do jednoho pytle s Babišem. To abychom napsali na vrata Nejsme Agrofert. Je to fakt směšné. A v médiích o tom píší lidé, kteří tomu absolutně nerozumí. I o těch podporách. Vždyť je to jedno. Kdyby tam nebyl on, tak ty podniky podporu stejně dostanou. Není pravdou, že kdyby Babiš nebyl, tak by ty peníze dostali ti malí. Není to pravda! Takové jsou podmínky EU.

Dnes oligarchové mají eminentní zájem o půdu. Kupují to jako hračku. Byly peníze, tak se za to kupovaly pozemky a nemovitosti, tak to je.

Dokud nebude jídlo dostatečně drahé, tak si nikdo zemědělců vážit nebude. Až bude maso za tři stovky, mléko za třicet a chleba za sedmdesát, tak nad tím začnou lidé přemýšlet, jak je těžké takové věci udělat.

Aby za mléko bylo nyní 27 korun za litr není prostě vůbec důvod.

Jak teď unie tepe Poláky. Přitom oni jen řekli, že jejich ústava je nad všemi nařízeními EU. Ale je to přece logické, protože jinak by to už nebyl samostatný stát. Řekl bych, že definice samostatného státu hovoří jasně. Lidem chybí na tyhle výše zmíněné věci odpověď nebo jim ji ani nikdo nechce dát?

Psali jsme: „Blbý a ambiciózní. Sedí a opakuje.“ Pirát do vlády: Babiš se zaraduje, ČR prý ne Nelžete, Vojtěchu. Covid očkováním nestopnete. Lékař už má dost Rozvoral (SPD): Zatímco se budoucí koalice dohaduje o teplých funkcích, hnutí SPD pracuje Konečná (KSČM): Chci propojit levici, ne se hádat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.