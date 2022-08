Zvrat ve vládě už brzy. Holec slyšel věci z ODS. Vše najednou jinak

reklama

Kromě posílení ANO a pádu STANu potvrdil nový průzkum Medianu i propad premiérské ODS na 15,5 procenta. Co to pro ni znamená?

Že přestala posilovat na úkor koaličních parťáků, čímž se v ODS nadšeně opíjeli ještě na jaře. Někteří komentátoři předpovídali, že z kauz STANu a propadu jeho volebních preferencí na hranici volitelnosti může vydělat i ODS, jenže opak je pravdou: nejsilnější vládní strana slábne se STANem, skoro jako by sama byla plná „Slepičáků“. A nejen to. V ODS se poslední dobou zle probírají z kocoviny z kyjevského výletu premiéra Petra Fialy do domácí reality. A ta vůbec není slavná. Zaprvé roste naštvanost na STAN, jehož stíhají stále horší kauzy, které navíc neberou konce. Fiala si zakládal na pověsti slušného premiéra, teď ale vládne s „krimi-partou“, jak STAN veřejně titulují u Pirátů. A navíc ještě s „krimi-partou“, jejíž šéf a ministr vnitra Vít Rakušan jako by se s každým novým průšvihem STANu cítil silnější, takže se chová stále arogantněji. V ODS by proto STAN nejradši hodili přes palubu, jenže to na rozdíl od Pirátů nemůžou udělat bez náhrady, protože by vláda ztratila sněmovní většinu. I proto neveřejně oprašují sněmovní většinu s ANO, s nímž ostatně měli spolupráci domluvenou už před loňskými sněmovními volbami, i když samozřejmě oficiálně jeli „antibabiše“. Ne že by se to mělo stát zítra, všichni teď čekají na výsledky letošních místních a senátních voleb, i prezidentské volby. V ODS každopádně dobře vědí, že ve dvou se vždycky vládne líp než v pěti. Mít totiž okopané kotníky od jednoho koaličního parťáka bolí výrazně míň, než když vás do nich nonstop kopou čtyři. A že se teď ve vládě z toho chaosu a zoufalství okopávají fakt slušně!

ODS navíc ve vládní pětikoalici netrápí jen STAN a to, že se jeho šéf Rakušan utrhl ze řetězu, ale i lidovci a TOP 09, s nimiž tvoří SPOLU. Šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka poslední dobou vykřikuje, že už neplatí vládní programové prohlášení, do nějž ODS dala slib nezvyšování daní ani nezavádění těch nových. A vidíte: zvyšovat daně bohatším chce Jurečka, což už tradičně patří do lidovecké vládní hitparády, zatímco sektorovou daň už chystá i ODS. Jen jí říká válečná, aby ji mohla hodit na Putina. Středočeská ODS proto poslala Fialovi méně přátelský dopis, v němž mu připomíná vlastní programové prohlášení. A aby nebylo koaliční lásky málo, přišla ODS kvůli TOP 09 o kvalitního kandidáta do Senátu. Původně za ni měl kandidovat populární šéf Zoo ve Chlebech René Franěk, jenže to ODS seshora přes Fialu zakázala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, protože ve stejném obvodu obhajuje senátorský flek Tomáš Czernin z TOP 09. Franěk proto nakonec kandiduje za Svobodné, což v ODS šéfce TOP 09 asi nikdy nezapomenou!

Zmínil jste, že se šéf STANu a ministr vnitra Vít Rakušan chová stále arogantněji. Jak je to možné, když právě jeho stranu stíhá jedna kauza za druhou?

Je to jednoduché: Rakušan prostě jen sklízí to, co do něj antibabišovská média zasela. Novináři z něj před volbami udělali svého šampióna boje proti Babišovi, takže mu po volbách prošly věci, které by normálně nikomu jinému neprošly. Vynechme teď v podstatě bezvýznamnosti jako kauza s Janem Farským nebo vracením sponzorských darů, to jsou maličkosti. Ještě jako neministr Rakušan předčasně ukončil tehdejšího policejního šéfa a krátce před vypuknutím korupční megakauzy Dozimetr, která rozložila vedení STANu, si dosadil svého vlastního, který teď na jejich společných tiskovkách klidně veřejně popírá vlastní slova. Pak se Rakušan znovu nechal zvolit šéfem STANu s tím, že o ničem, co se děje ve STANu, nevěděl, je přece jen šéf. Načež nedávno jmenoval i „svého“ šéfa civilní rozvědky Mlejnka, který se taky deset let scházel s kmotrem STANu Redlem, jenž teď kvůli Dozimetru sedí ve vazbě. Rakušan ho přesto odmítá odvolat. Takhle strašidelná mocenská hra by samozřejmě nikomu jinému neprošla, ta mozaika, již kolem sebe ministr vnitra poskládal během necelého roku po volbách, je fakt obludná. Protože z něj ale média udělala „hodného Vítka“, tak se až teď některá probírají a diví, jaké politické monstrum stvořila. Rakušan se funkce drží zuby nehty, protože se Síkelou, což je kádr předčasně zesnulého „investora“ a „byznyšéfa“ STANu Michalika, tvoří poslední dvě nohy byznysové konstrukce STANu.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se nyní „blýskl“ tabulkou teplot a také systémem „bonzování“, pokud je někdo nedodrží. Je to ještě normální?

Tohle je po listopadu 1989 první vláda, která mezi lidi vrátila udávání, jen grátis. I komunisti tuhle pokleslou lidskou činnost aspoň honorovali, přinejmenším jistými výhodami. Vláda nejdřív lidi vyzvala, aby udávali ty spoluobčany, kteří podle nich nějak podezřele velebí Rusko a zpochybňují oficiální vládní ukrajinskou propagandu, teď se pro změnu máme bonzovat kvůli nedodržování vládou doporučených teplot. Fialův kabinet tak přepsal známý slogan Kdo neskáče, není Čech, na Kdo neudává, není Čech! Síkela je ale na rozdíl od Fialy bývalý bankéř, čímž se hrozně rád i chlubí, a tak doufám, že k tabulce doporučených teplot brzy vydá i tabulku odměn za různé druhy bonzu. Aspoň něco nás pak zahřeje!

