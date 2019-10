TOP 09 nepodpoří návrh státního rozpočtu

„Vládní strany už šest let neustále snižují odolnost státního rozpočtu proti budoucímu ochlazení ekonomiky nebo krizi. Konstatoval to i Nejvyšší kontrolní úřad. V rozpočtu nejsou peníze na nezbytné systémové změny v penzijním a zdravotním pojištění. Všichni včetně vlády víme, že důchodový systém je udržitelný do roku 2030 a pak se začne propadat do neřešitelné situace. Přestože vláda tvrdí, jak rekordně investuje, v porovnání k HDP investuje méně, než byla investiční aktivita v době krize. Budeme navrhovat přepracování státního rozpočtu s návrhem, aby výdaje i saldo byly o 20 miliard nižší a podíl investičních výdajů vůči celkovým výdajům byl alespoň 10 %,“ řekl Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

TOP 09 nesouhlasí ani s návrhem daňového balíčku.

„Daňový balíček, tak jak prošel rozpočtovým výborem Sněmovny, zvyšuje daňovou zátěž občanů, a proto ho TOP 09 nepodpoří. Od začátku říkáme, že pro zvýšení daní zvedneme ruku pouze v případě snížení jiných daní, například zrušení daně z nabytí nemovitosti,“ dodal Miroslav Kalousek.

Sněmovna má opět na programu projednání výročních zpráv České televize.

„V hodnocení svobody tisku se Česká republika dle mezinárodní organizace Reportéři bez hranic propadla za posledních pět let z 13. na 40. místo. To je naprosto alarmující. Zároveň je smutné, že 30 let po Sametové revoluci neboli boji za demokratickou společnost, je jeden z jejich pilířů, a to nezávislost médií, v ohrožení. Ještě smutnější je, že jej ohrožují samotní političtí představitelé, kteří svou neochotou schválit výroční zprávy České televize znevažují činnost veřejnoprávních médií a tím útočí na demokracii,“ uvedla poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

