Adámková (ANO): Chci slyšet od ministra zdravotnictví opravdu závazně řešení závažného problému

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych navrhla bod našeho jednání, který je velmi aktuální, a samozřejmě vzhledem k tomu, že přicházíme o možnost interpelací, protože se nedostavují tedy patřiční lidé, tak raději navrhuji jako bod - a prosila bych v případě, že bude, tak potom jako první bod dnešního jednání. Oč se jedná? Jedná se o nedostatek některých léků v České republice.

Já bych chtěla obrátit vaši pozornost k jedné situaci, která se nestala tíživou pro naše pacienty v takové míře jenom díky tomu, že máme velké profesionály jak v lékárnách, tak v ordinacích - rozhodně to není zásluhou Ministerstva zdravotnictví. Už jsme tady upozorňovali, že došlo k výpadku výroby léků pro místní znecitlivění ve stomatologii. Jistě všichni už jsme prošli stomatologickou nějakou kontrolou a víme velmi dobře, že bez podání léku proti bolesti bychom asi velmi trpěli.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jenom pro informací chci říct, že poprvé byl injekčně použit podobný preparát před více než 130 lety v roce 1885, kdy byl tehdy aplikován - jenom tak pro pobavení vaše - kokain k ošetření jednoho nervu. Od té doby jsme ušli velkou (dlouhou?) cestu. Tak jako mnohé jiné státy, ani Česká republika není zcela soběstačná ve výrobě léků a skutečně, začátkem tohoto roku oznámila jedna z našich velkých firem, že až do půlky května nebude vyrábět lék, který se používá ve stomatologii k znecitlivění. Opakovaně jsem chtěla zjistit od Ministerstva zdravotnictví, zda opravdu mají tuto situaci pod kontrolou. Odpovědi jsem se nedočkala nebo velmi obecné a musím říci, že nedošlo opravdu k velkému ohrožení v populaci jenom proto, že máme velmi kvalitní síť lékáren, kde jsou opravdu odborníci, farmaceuti věděli, že se něco podobného chystá, a buď připravili možnosti, že vyrábějí tyto léky přímo v lékárně, anebo samozřejmě si dokážou poradit s jinými baleními. A stomatologové dokáží používat eventuálně mixy léků proti bolesti.

Takže (za) velmi důležité považuji, abychom věděli, jak se k podobné situaci systémově bude chovat Ministerstvo zdravotnictví. Za další, chci informaci, že opravdu jsou v kontaktu s výrobcem těchto preparátů a že opravdu dojde k zahájení znovuvýroby v květnu tohoto roku, anebo zda ta situace bude pokračovat, a v tom případě chci vědět, jakým způsobem bude zajištěno pro naše pacienty ošetření, protože to by opravdu významným způsobem zhoršilo kompletně zdravotní stav - a nejedná se jenom o dospělé, jedná se tady samozřejmě o děti. Víte, že řada dětí, třeba z důvodu toho, že jim prostě nevypadává mléčná dentice, potřebují třeba některý zub vytrhnout a bez - samozřejmě - znecitlivění by to byla víceméně tortura, tedy mučení a nikoliv běžný úkon.

Takže bych chtěla požádat o zařazení tohoto bodu, a to proto, že vidím velké mlčení Ministerstva zdravotnictví, jako buď bagatelizaci problémů, což by bylo špatně, protože kdyby se ukázalo, že firma nepotvrdila zahájení znovuvýroby těchto preparátů, tak chci vědět, jaké je řešení Ministerstva zdravotnictví, to znamená, konkrétně, jak mají vyřešenou eventuálně dovozovou situaci, potažmo, zda někde jinde se dohodli na výrobě těchto preparátů pro český trh. A za třetí, chci slyšet od ministra zdravotnictví opravdu závazně řešení závažného problému.

Není to bagatelní záležitost, protože zubní medicína řeší velmi složité věci. A jenom, abyste měli představu, tak každý - a víte to třeba ze svého okolí - kdo jde na velkou operaci úplně z jiného důvodu, třeba náhradu srdeční chlopně, musí projít stomatologickým vyšetřením a eventuálně mít ošetřenou dentici, včetně vytržení zubu. Takže kdyby tady docházelo k významným odkladům, tak bychom bohužel museli odkládat i tyto velmi náročné operace - doufám, že k tomu nedojde tedy - a chtěla bych mít ujištění od Ministerstva zdravotnictví, že opravdu je to na konec května již ošetřené, že mají situaci pod kontrolou a že se nemusíme obávat.

Děkuji.