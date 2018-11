Aulická Jírovcová (KSČM): Jednoznačně podporujeme navýšení v obou stupních

Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Vážené kolegyně, kolegové, nebudu dlouhá, protože mí předřečníci vlastně tak nějak už všechno řekli. Bavili jsme se i o nesystémovosti jednotlivých návrhů a s tím možná i o budoucí změně financování sociálních služeb. Já se k tomu, a myslím, že to říkal můj kolega Kaňkovský, vracím schválně, protože my tady řešíme, hodně to slyšíme i v médiích, že se bavíme o navýšení ve čtvrtém, potenciálně i ve třetím stupni, ale jenom do domácí péče. Samozřejmě nás oslovují i poskytovatelé sociálních služeb, kteří v tom vidí velikou nespravedlnost a my se jim opravdu na druhou stranu nemůžeme divit.

A s tím souvisí právě to, že i nás docela mrzí, ale možná to bude vlastně i změnou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se nám posunula celá ta nová, velká novela sociálních služeb, kde by mělo právě dojít k tomu financování, nebo ke změně financování sociálních služeb, po které kraje i obce opravdu volají ve velké míře, a tam bychom právě chtěli řešit i tu otázku, nechci říct kompenzace, ale obecně té situace kolem příspěvků na péči právě pro poskytovatele sociálních služeb nebo jiným způsobem vlastně jak by se řešila otázka jejich financování.

Každopádně za KSČM jsme říkali dlouhodobě, že valorizován příspěvek na péči ať už v jakémkoli stupni nebyl opravdu dlouhodobě a v tom čtvrtém i třetím stupni to vnímáme jako pro ty nejpotřebnější. Je to opravdu potřeba. A jsem ráda, že i napříč politickým spektrem se došlo ke shodě, že pokud máme tady senátní návrh na čtvrtý stupeň, tak musíme vlastně hovořit i o třetím stupni.

Jsme si ale vědomi, že vlastně ten návrh se projednává, už jsem byla upozorněna několikrát, že je to schválně, ale prostě se projednával v období před komunálními volbami a i v období, kdy se schvaluje už státní rozpočet, a tím pádem už není zahrnuto ani vlastně toto asi budoucí navýšení do státního rozpočtu na rok 2019, a proto si myslím, že je i zcela logické, aby pokud se to schválí a v určité výši jak ve čtvrtém, tak ve třetím stupni navýšení, tak od 1. 7. 2019, a je to především z důvodu toho, aby se jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ale i Ministerstvo financí dohodlo, kde vlastně v té podobě na rok 2019 se pohybuje kolem 2,5 miliard, aby našly tyto peníze, aby šly opravdu těm nejpotřebnějším a pomohlo se lidem, a pak samozřejmě na rok 2020 asi i v plné částce těch 5 miliard.

Takže za KSČM samozřejmě jednoznačně podporujeme navýšení v obou stupních, to znamená ve čtvrtém i ve třetím. Děkuji.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



