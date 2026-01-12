Seitlová (KDU-ČSL): Senát je třicet let pomyslnou pojistkou demokracie

Debata s Petrem Pithartem otevírá rok připomínek významu horní komory Parlamentu České republiky.

Seitlová (KDU-ČSL): Senát je třicet let pomyslnou pojistkou demokracie
Foto: zeleni.cz
Popisek: Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL)

V Senátu Parlamentu České republiky se ve čtvrtek uskutečnila vůbec první z řady akcí, které v průběhu roku 2026 připomenou třicáté výročí ustavení horní komory Parlamentu ČR. Zahajovací událostí byla debata s prvním předsedou Senátu Petrem Pithartem. Debata se zaměřila na roli Senátu v demokratickém systému a na proměny jeho postavení v uplynulých třech desetiletích. Setkání je zároveň příležitostí k připomenutí jeho 85. narozenin a ocenění jeho podílu na formování této instituce po jejím vzniku.

Přestože byl vznik Senátu provázen počátečními rozpaky, postupně si získal důvěru veřejnosti. Význam Senátu v systému demokratických institucí zdůraznila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Podle ní třicet let existence Senátu jednoznačně prokázalo jeho zásadní roli. „Přes počáteční rozpaky při jeho vzniku získal důvěru, senátoři v regionech plní nezastupitelnou roli v komunikaci mezi Parlamentem a občany. Ale hlavně je onou pomyslnou pojistkou demokracie, trvale usiluje o nejdůležitější hodnoty svobody, důstojnosti a solidarity,“ vyzdvihuje význam horní komory Seitlová.

Na význam kontinuity a zkušeností z regionů poukazuje také předseda Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomíná, že při svém vstupu do Senátu v roce 2020 si byl vědom jeho úlohy, avšak během téměř šesti let a zkušeností s fungováním tří vlád se jeho přesvědčení o smyslu horní komory ještě více upevnilo. Senát podle něj naplňuje roli pojistky demokracie nejen svou stabilitou a kontinuitou práce, ale také tím, že do legislativního procesu přináší zkušenosti a potřeby jednotlivých regionů.

„Stejně jako mí kolegové, se i já usilovně snažím, nejen prostřednictvím nabitých znalostí a potřeb z regionu, prolnout svojí práci ve prospěch všech občanů naší země, ale i v duchu existence horní komory Parlamentu zůstat věrný svobodě a demokracii,“ komentuje Klement.

Třicáté výročí ustavení Senátu se bude připomínat po celý rok 2026 prostřednictvím řady veřejných, odborných i vzdělávacích aktivit. Připraveny jsou diskuse s představiteli Senátu, tematické prohlídky sídla horní komory, výstavy, publikační a mediální projekty i setkání se studenty a veřejností. Cílem těchto akcí je nejen připomenout historii Senátu, ale také otevřít debatu o jeho současné roli a významu pro fungování demokratického státu.

