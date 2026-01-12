Trikolora: Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě

12.01.2026 17:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu politické strany k české koruně.

Trikolora: Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Drtivá většina českých občanů odmítá euro. Prosazujeme zakotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR.

PROTI zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.

Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu.

Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt, je to měna politická. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Psali jsme:

EU se rozpadne. Ať dá Klaus Bulharům přednášku. A Putin? Mašín varuje
Ve Francii se to sype, Slováci s eurem na to doplatí
Černé na bílém. Šichtařová spočítala, jak dostat ČR do přebytku
Ministr Rakušan: Přijetí eura je naší prioritou. Rok 2030

