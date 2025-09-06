Babiš (ANO): Lepší život pro každého z vás

08.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu hnutí ANO.

Babiš (ANO): Lepší život pro každého z vás
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Lepší život pro mladé lidi, aby měli na vlastní bydlení a nebáli se zakládat rodiny. Lepší život pro seniory, aby nemuseli přemýšlet, jestli zaplatí nájem nebo si koupí léky. Lepší život pro rodiny s dětmi, aby měly dost peněz na kroužky, sport a tábory. Lepší život pro samoživitelky. Lepší život pro zdravotně postižené a lidi, kteří o ně pečují. Lepší život pro studenty, zaměstnance, živnostníky i podnikatele. Lepší život pro každého z vás.

Přečtete si celý náš program na našem novém webu ZDE.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

