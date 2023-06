Babiš (ANO): Přestaňte lhát! Ilegální migrace je nebezpečí pro naše lidi, obrovské nebezpečí

reklama

Já bych rád reagoval pana ministra, který samozřejmě lže, lže opakovaně. Přestaňte už říkat, že máte stejnou pozici jak my. Vy jste vůbec nic nepochopil. Vy jste se dokonce přiznal k tomu a měl jste to i v mandátu, že vy jste tenhle skandální migrační pakt, tu pozvánku zločinců, ilegálních... pašeráků, vy jste to normálně připravoval. Vy jste sežral tomu Timmermansovi nejenom Green Deal a zákaz výroby aut se spalovacími motory a Euro 7 a emise, co lidi všechno zaplatí, a zničení aut a tu šílenost Green Dealu, který je potřeba změnit, ale i ten pakt.

Tak pokud mluvíte o volbách - ale Orbán nemá žádné volby, nemá. (Důrazně.) O čem to mluvíte? Vy normálně urážíte toho Poláka. Vždyť to je váš kámoš! (Důrazně.) Vy jste zradili Liberecko v kontraktu Turów. Vždyť premiér, ten ani nevěděl, co má dělat. Místo toho, aby telefonoval Scholzovi, tak Morawiecki dělal jeho mluvčího, potom ho vzal do vlaku. Nic se od něj nenaučil! (Zvýšeným hlasem.) Vždyť tam mlčí, vždyť on nemá na to koule, aby tam to zablokoval a řekl - buď mi dáte čtyřicet miliard! (Zvýšeným hlasem.) Buď mi dáte... (Hlas z pléna.) Nekřičte na mě! (Předsedající: Pane předsedo...) Vy si udělejte tu věznici, tam hlavně... (Poslanec Babiš dál pokračuje v proslovu.) ať vám dá prachy Stanjura! (Předsedající: Pane předsedo, oslovujte...) Takže... (Předsedající důrazně: Moment! Pane předsedo, musím vás pře...) ať to zablokuje...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Musím vás přerušit a poprosit vás, abyste poslance oslovoval mým... (Poslanec Babiš: Ať na mě nemluví, poslanec.) mým prostřednictvím. A prosila bych vás, abyste... (Poslanec Babiš: Já ho neoslovuju.) abyste zpřizpůsobil výši hlasitosti vašeho hlasu přiměřeně prostředí, ve kterém se nacházíme. Děkuji.

Poslanec Andrej Babiš: Paní předsedající, zařiďte, aby poslanec na mě nemluvil, já na něj nemluvím.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Samozřejmě, pan poslanec... (Poslanec Babiš: Když nebude mluvit...) se také zdrží svých komentářů... (Poslanec Babiš: No, tak fajn. Takže to, že...) na vaši adresu.

Poslanec Andrej Babiš: To, že premiér je absolutně neschopný, neumí řídit tuhle vládu a řídí všechno Piráti, kteří chtějí zničit Evropu, Antifu, kde Bartoš 2016... ne, ten plakát, co jsme měli! (Zvýšeným hlasem.) Vždyť to se děje teď. To se děje všude - v Německu, ve Švédsku... Takže za těmi zavřenými dveřmi to není žádná selanka, ale pan premiér na to nemá odvahu, vždyť se tomu vyhýbal! Proč tam neletěl už 16. prosince 2021! (Zvýšeným hlasem.) Proč se tomu vyhýbal? Proč se něco nenaučil... předsednictví? Proč nezvolal (nezavolal), nežádal Charlese Michela o mimořádnou evropskou radu? Proč? Ne?

Tak já nevím, co tady obhajujete? Co tady obhajujete? Vy popíráte to, že teď stoupla ilegální migrace? To je zajímavé, že pan ministr se nevyjádřil k té zprávě NCOZ. Vždyť to je váš resort! (Důrazně.) Proč vám jsou pak kriminalita? Proč tady máme převaděče? Proč tady tranzituje podstatně větší počet ilegálních migrantů? Proč tady máte ruskozyčné různé mafie, že za chvíli lidi se budou bát! Ano? Vůbec to neřešíte, to napětí ve společnosti a ohrožení bezpečí našich lidí.

Takže nevykládejte tady nesmysly, vy jste na Evropské radě nikdy nebyl a rady ministrů jsou úplně jiné, úplně jiné. A znovu opakuji, vy jste schválil - a ještě jste to připravoval a je to proti bezpečí občanů České republiky. Schválil jste to jak Chovanec, já jsem to Chovancovi zvrátil. Potom nás zažalovali, ano, Timmermans a spol. nás zažalovali. A my jsme zabránili tomu, aby nebyla legislativa. Vy jste dovolili Evropské komisi udělat tuhle legislativu, ano?

A Morawiecki tam bojuje za ty zájmy. Vy jste rozbili Vé čtyřku, protože Piráti a topka vám to zakázali. Přitom to uskupení mělo smysl. Máte předsednictví? No, jsem zvědavý, co tam budete dělat. Ještě to heslo, že... co to tam mají? Něco, že s občany se budou starat... a blbosti.

Takže, prosím vás, už vám nikdo nevěří, jenom lžete, přečtete si moji knížku, která začíná tím, že 29. června ve čtyři ráno... (Smích a potlesk zprava.) - no, klidně si tleskejte - 2018... 2018 jsme zamezili kvótam. Nikdy nebyla žádná kvóta. Třicet tisíc je kvóta. A minimální kvóta, minimální. A můžete stokrát říkat, že se nás to netýká. No, samozřejmě se nás to týká. Tak si přečtěte tu zpráva (NCOZ?). A kdy tedy (nesrozumitelné) prostě v rámci předsednictví nežádali peníze? Proč jste nedostali čtyřicet miliard pro český rozpočet, když ho máte stále v deficitu? Proč jste to neblokovali společně?

Měli jste tam předstoupit, když jižní státy dostaly devět miliard euro od roku 2015, vy jste nedostali vůbec nic. A těch pět set tisíc... nebo podle NCOZ šest set třicet tisíc reprezentuje podle pokuty Evropské komise 238 miliard! (Důrazně.) Takže teoreticky, kdybyste řekli Evropě - vem si ty Ukrajince, nebo nám dej dvacet tisíc euro, no, tak to je 238 miliard! Tak, Stanjura má vyřešený rozpo... samozřejmě, že je to nesmysl, ale nevykládejte (nesrozumitelné) blbosti.

Nemyslíte si, že my nemáme informace v té Evropské radě, že nevíme, co se děje v té Evropské radě? A premiér vůbec nepochopil, že princip je bojovat za zájmy českých občanů. A on to nedělá... nedělal to, ano, ani tu výjimku ropy, ani to, vykládal, jak se odstřihne od ropy - no, vůbec nic. Takže není to pravda, nevystupuje tam, jemu je to cizí, on má jinou povahu na to. On psal ty knížky, to mu jde dobře, neumí řídit, není to žádný lídr a tam je potřeba mít lídra v Evropě! (Zvýšeným hlasem.) Tam je ten boj.

A my jsme prosadili ty peníze! A taxonomii! A jádro! A kůrovec... a tak dále. No, můžete se smát stokrát. Je to tak! Je to tak zkrátka. Takže nevykládejte tady nesmysly a ať se pan premiér přijde sem obhájit. Tak samozřejmě, bude znovu lhát, stokrát budete říkat... Neměli jsme vaši pozici! (Zvýšeným hlasem.) Chcete to znovu přečíst, pane ministře? Chcete to znovu přečíst, tu pozici Hamáčka? Tak už přestaňte lhát!

Jsou na to titulky protibabišovských deníků. Přestaňte lhát! Ilegální migrace je nebezpečí pro naše lidi, obrovské nebezpečí, je to nebezpečí pro Evropu. Evropa je plná, a když Německo zavře, tak ti lidé, je riziko, že zůstanou u nás. A já si myslím, že nemají být u nás. Máme jim pomoci mimo Evropu. Ano, to je ta část toho mandátu.

Takže ať přijde pan premiér. Proč jste neodsouhlasili - tak nechť nám řekne, jak to tam bylo! Potom budeme slyšet, co tedy udělal pro Českou republiku. Zatím tam neudělal vůbec nic! Předsednictví je fiasko, dopadá to negativně na lidi a migrace je absolutní katastrofa. Obrovské nebezpečí! A ty tisíce mrtvých, kteří se utopí ve Středozemním moři, to bude vaše odpovědnost! Také vaše, protože jste byl pro! (Bouřlivý potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

