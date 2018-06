Baránek (Soukromníci): Nešlo zdaleka jenom o novelu protikuřáckého zákona

Proč tedy novela neprošla? Z těch 85 poslanců bylo podepsaných také 20 poslanců z ANO v čele s Patrikem Nacherem. Těchto 20 poslanců během přípravy novely ani jednou nenaznačilo, že hodlají změnit názor. Před hlasováním byl svolán klub poslanců ANO a těch 20 bez upozornění změnilo názor a všichni hlasovali proti novele. Dovolte mi je jmenovat, zaslouží si to:

1) Nacher 6) Juchelka 11) Mališ 16) Petrtýl 2) Kubíček 7) Šiller 12) Strýček 17) Feranec 3) Kořánová 8) Malá 13) Berkovec 18) Brázdil 4) Králíček 9) Sadovský 14) Melková 19) Kohoutek 5) Mašek 10) Juříček 15) Rais 20) Oborná

Vy, kteří stejně jako já sledujete jednání parlamentu pravidelně, určitě také řeknete, že mimo poslanců Raise, Malé a Nachera jsou to lidé, kteří za 7 měsíců sezení v parlamentu na mikrofon nepromluvili a jejich jména jsou naprosto neznámá. Nechali se napsat na kandidátku a tím, že ANO získalo 30 %, se z nich stali do rána ústavní činitelé s imunitou a nadstandardním platem. Jsou za to vděční a jak nám teď ukázali, na pokyn vedení změní názor, jak bude zapotřebí. A ANO tam má takových více jak 20. Mráz mi běhá po zádech, když si uvědomím, že pokud bude vláda ANO – ČSSD – KSČM, může přijít na hlasování i o velmi nebezpečných záležitostech. A tito kývači na pokyn odhlasují cokoliv. Proto jsem na úvod napsal, že zdaleka nešlo jenom o tzv. protikuřácký zákon.

Takže shrnuto, pro nebo proti hlasovalo 159 poslanců, 41 jich nebylo v práci. My se ale nevzdáme! Příští pokus o novelizaci bude za 4 až 5 měsíců.

Léto vydržíme na zahrádkách a pak se uvidí.

Rudolf Baránek

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



