Baránek (Soukromníci): Postoj strany k vládě Petra Fialy

reklama

Reakce byly asi v tomto duchu. „Rudo, osm let jsme kopali do Babiše a chvilku po volbách kritizujeme už i Fialu a spol.! Proč?“ Před svým vyjádřením podotýkám, že názory mnou prezentované jsem s nikým z vedení strany nekonzultoval, tedy beru za ně osobních zodpovědnost. Jsem ale přesvědčen, že je to ve vedení strany názor převládající.

Připomenu, co jsem napsal a hlavně proč.

Hlavním námětem mého uvažování jsou velké obavy z toho, jak se v České republice vyvíjí hospodářská situace, aniž by současná vláda něco z toho doposud zavinila. Prudké zdražování základních životních potřeb, pro velké procento lidí likvidační ceny elektřiny a plynu zatím bez znalosti vládních opatření. Babišova vláda zastavila nebo silně omezila podnikání, naslibovala kompenzace, následně zmizela ze scény a nová vláda se k tomuto dědictví ještě srozumitelně nevyjádřila. Do toho dusivá atmosféra způsobená covidem 19. Nikdo neví, kdy to skončí atd. atd. Vše výše uvedené je už teď zneužíváno dnešní opozicí, jejích základní ideologické heslo je: Za nás bylo lépe, ještě si vzpomenete. Navíc se zde organizují různé skupiny a začínají plnit náměstí.

Zkušenosti z historie nám říkají, že hospodářská krize, která dlouhodobě postihuje značné procento nepodnikajících i podnikajících, může přerůst ve velké sociální nepokoje. A to rychle. A při velkých a opakovaných demonstracích padají vlády všude ve světě.

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Strana soukromníků České republiky nebyla v parlamentních volbách spojencem dnešní vládní koalice. To ale neznamená, že jsme neměli velkou radost z toho, že ANO je v opozici, KSČM a ČSSD mimo parlament a Piráti oslabeni. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Jsem ale přesvědčen, že vlády Petra Fialy si málo uvědomuje, že ani náhodou nemá klasických 100 dní hájení. Prostě situace v České republice je tak dramatická, že je bezpodmínečně nutné, aby předseda vlády oslovil národ s tím, že řekne, v jakém stavu vládu převzali, co s tím chtějí udělat, co si myslí, že stihnou za měsíc, za půl roku atd. A zároveň požádat těžce zkoušené obyvatelstvo o trpělivost, pochopení a důvěru!!! Vše v jednom projevu. Prostě nespoléhat se pouze na to, že mám zatím většinu v parlamentu a že senát vedou spřátelení politici. Co je dnes, nemusí být zítra.

Aniž bych chtěl srovnávat, ale Winston Churchill v momentě, kdy byla Anglie bombardována a zůstala v Evropě sama, v projevu k národu mj. řekl: „Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Vše v jednom projevu a národ uvěřil, vydržel a zvítězil. Můžete si říct, že to byla jiná doba, jiná situace, jiný národ. Já si přesto myslím, že to určitý příměr snese.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7140 lidí

Dovolte obavy pravičáka, který se stejně jako Vy 8 let těšil, že ta tlupa bude v demokratických volbách poražena. Co se však stane, když většina národa Fialově vládě neuvěří, že je schopna v dohledné době postavit republiku na nohy a tím zajistit postupné zlepšování podmínek pro život v České republice? Příští volby, ať už budou předčasné nebo v řádném termínu, vyhraje s převahou Babiš a tlupa jemu podobných. A síly od středu doprava budou opět na mnoho let v opozici!!! Tak vypadá celkový obraz nebezpečí!!! Volič jim už neuvěří, že umějí republiku postavit na nohy.

Stavovská Strana soukromníků České republiky vnímá politickou a hospodářskou situaci o to vážněji, protože tisíce soukromníků ne vlastní vinou krachuje nebo ukončuje podnikání. Tisíce rodin soukromníků ohrožují dluhy z podnikání, které ani nezavinili. 32 let budovaný soukromnický stav je ohrožen!

Při následném jednání s předsedou vlády Petrem Fialou jsme připraveni nabídnout pomoc našich odborníků. Máme velké zkušenosti např. se snižování administrativní zátěže, což znamená připravit návrhy na odstranění nesmyslů z legislativy, což pomůže podnikajícím i státu. Tuto práci není možné nechat jen na úřednících, to vždy dopadne špatně. A Petr Fiala to ví! Pro každý resort máme zkušené odborníky s praxí z podnikání ale i z politiky, kteří jsou schopni důrazně upozornit na to, co se stane, když se vše nechá bez kontroly na teoreticích, mnohdy levicových. Uvidíme, jak velká bude ochota dnešní vlády naslouchat lidem z praxe. Na roli tvrdé opozice zprava je ještě čas!!! A současně se vším probíhajícím se Strana soukromníků České republiky musí připravovat na všechny volby, které budou. Podzimní komunální a senátní a také na parlamentní, ať už budou předčasné nebo v řádném termínu. A to bez veškeré naivity důsledně děláme!

Psali jsme: Baránek (Soukromníci): Politická krize, vycházející z hospodářské situace, už začala Baránek (Soukromníci): Dobrá zpráva nejen pro koně Baránek (Soukromníci): Piráti v Praze chtějí likvidovat už i koně! Baránek (Soukromníci): Většina bodů programového prohlášení vlády je chytře velmi obecná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.