Barta (OČR): Počet správních žalob jako barometr počtu „lemplů“ ve státní správě

Klasické soudy v České republice trvají deset či dvacet let a déle. Účastníci si už ani nepamatují, o co jde, ale soudy běží...

Zdálo by se, že správní soudnictví, které řeší pochybení úředníků státu při výkonu státní moci je na tom lépe. Ale je to jenom dojem a optický klam! Například u Městského soudu v Praze trvá vyřízení jedné správní žaloby v současné době v průměru 667 dnů. Z pohledu občana či firmy postiženého arogancí či nesprávným postupem nebo poškozením ze strany státu úředníkem, který pochybil či chybuje a jeho kolegové i nadřízený úřad chování úředníka a chybná rozhodnutí kryjí, to je neúnosná doba. Pokud je součástí sporu i splatná pokuta, kterou potrestal státní úředník spupného a nepanáčkujícího občana či firmu, může to být i likvidační.

Chybí osobní odpovědnost za prováděné úkony státního úředníka. Když dělník vyrobí zmetek, nedostane zaplaceno za práci a musí zaplatit náklady škody. Když udělá chybu státní úředník a poškodí občana, úředník nenese žádnou hmotnou odpovědnost za způsobené škody a ještě dostane zaplaceno jako za kvalitní práci.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



Na otázku: Kde to Proboha jsme? dostávám šeptem odpověď ze všech stran: No přeci v České republice!

Musí platit, že za „zmetky mohou ti, kdo je vyrobili“, a musí za způsobené škody nést hmotnou i trestní odpovědnost!

Ubylo by práce správním soudcům, patřícím k elitám v soudcovském stavu, ubylo by ubližovaných občanů i ubližovaných firem, ale hlavně by ubylo těch, co mají razítko, myslí si, že mají ve všem pravdu a současně za to berou za to mzdu od těch, kterým škodí.

