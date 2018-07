Barta (OČR): Útěk mozků, řemesel a dobrých lidí

Jedním z míst odkud lidé utíkají je Česká republika. Lidé, kteří ještě nepozbyli rozumu z neustálé šikany, kvapem odcházejí nejen za prací, ale i za trvalým životem sice v cizí zemi, ale ve spokojenosti a pohodě.

Dobrý život si v ČR žijí lumpové, zloději, zkorumpovaní politici a ti, kteří dostávají podporu například v nezaměstnanosti.

Samozřejmě se v ČR daří cizím podnikatelům, kteří mají sídlo v zahraničí a cizího vlastníka, ale dostávají „české dotace“ nejen z českých ministerstev a úřadů, ale i z evropských peněz. Stejně jsou na tom i miliardáři, kteří se sice v Českých zemích narodili, ale jinde platí či spíše neplatí daně a škubou české otroky a nádeníky. Zisky vyváží také z ČR jako i jiní zahraniční vlastníci „českých firem“.

Jó a nesmím zapomenout na dobrý život soukromých exekutorů, z nichž je velká většina již v řadách milionářů. Svůj majetek získali zpravidla od těch, co skončili na chodníku nebo pod mostem jako žebráci a bezdomovci.

Česká republika zvyšuje náklady hlavně na vysoké školství, vědu a výzkum, ale většina absolventů po ukončení studia odjíždí trvale do zahraničí. Jsou to lékaři, chemici, technici a všichni schopní, mající alespoň trochu odvahy se pustit do světa. Naši výzkumníci pracují za peníze daňových poplatníků pro zahraniční firma, kterým jsou výsledky předávány zpravidla zdarma, nebo jen proto, aby čeští nádeníci vyráběli pro cizí majitele firem.

Ti bojácnější nastupují u firem sice v tuzemsku, ale se zahraničními vlastníky, jako závisláci, tedy v pracovním poměru – závislé pracovní činnosti. Stávají se otroky a nádeníky, neboť postavit se v této zemi na vlastní je pomalá a bolestná sebevražda.

Každá krize má své řešení a to mělo by být razantní. Je třeba uvolnit pracovní trh a zrovnoprávnit účastníky tržního prostředí.

V praxi to znamená respektovat dohody o prodeji a koupi práce mezi práci prodávajícím a kupujícím dle jejich potřeb, nikoliv podle zákoníku práce. Že by to nefungovalo? Nebuďte bláhoví!!! Všichni víte, jak perfektně květe šedá a černá ekonomika. Té by byl ale konec a vše by začalo fungovat fér – bez úplatků, buzerace zákoníkem práce a placení nemakačenkům.

Ušetřené peníze daňových poplatníků by bylo možné použít na jiné potřebné věci namísto dotování lenochů, vězňů, nanic-hodných úředníků a packalů, buzerace a vymýšlení nových a nových zákazů a omezení na obyčejné lidi.

Zkuste si představit svobodný pracovní trh, kdy můžete nastoupit tam, kde se vám bude líbit, domluvíte si podmínky sami a nemusíte být šikanování zákoníkem práce.

Také ten, kdo si práci chce koupit, nechce ze sebe dělat blbce a za toho kdo práci prodává platit daně, sociálku, zdrávku a nevím co ještě. Jsme již dávno dospělí, proč tedy celý život vodit někoho za ručičku a odpovídat za něj.

Umožněme lidem být samostatní a odpovědní sami za sebe? Že to nejde? Jde a ví to i řada opravdu hlupáků. Nenese to ale takové zisky těm, co jsou u moci.

Více naleznete v řešení současného děsivého stavu. Řešení se jmenuje „hodnotová ekonomika“ a skutečně řeší problematiku celé společnosti.

Nabízí i způsob změn ve společnosti, takže neváhejte a změňte co nejdříve své živoření na skutečný život.

Hrome, řekněte už dost úřednické mašinerii a vyměňte ji za lidi, kteří budou za peníze občanů dělat pro občany! Mrkněte jak na to například na stránkách www.obcane.online.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



