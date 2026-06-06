Zálom (Svobodní): Modla Václava Havla stojí na sypkém písku

Knihovna Václava Havla prý končí, zhroutila se tak říkajíc do sebe. Ač rozhodně nejsem žádný havlovec a pravdoláskař, podle mě je to vlastně škoda. Jako určité intelektuální prostředí, byť kolektivistické a zaměřené proti svobodě jednotlivce, dávalo možnost zamýšlet se a polemizovat. Nicméně kolaps Knihovny VH ukázal, jak na sypkém písku vlastně celá modla Václava Havla stojí. Je to možná z hlediska marketingu produkt, který se vyčerpal a co hůř, není zde nikdo natolik schopný, aby jej udržoval při životě tak, aby z něj skutečně nebyla jen prázdná modla, k níž se každý "správný intelektuál nebo politik" vztahuje a odkazuje, aniž by ji byl ochoten chápat, vlastně jen proto, aby ukázal, že stojí na té "správné straně". Ať už ale Knihovna VH skončí nebo bude nějakým způsobem zakonzervována nebo udržována při zdánlivém životě pravdoláskařskými nekromanty, možná už se staví základy nové prezidentské knihovny: Knihovničky Petra Pavla. Ovšem mám tak trochu obavy, při jeho totální bezmyšlenkovitosti a antiintelektuální osobnosti, co v ní asi tak bude...
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