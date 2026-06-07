„Pirátské televarieté.“ Červený se pustil do Hřiba a hájil Babiše

Moderátorka pořadu Za pět minut dvanáct Bára Divišová se ministra životního prostředí Igora Červeného ptala, zda považuje fungování vládní koalice za idylické, jak Motoristé často tvrdí.
Červený vztahy ve vládě označil za harmonické: „Já si myslím, že určitě. To, že se občas někdo s někým neshodne v rámci debaty, přece neznamená, že ten vztah není harmonický. Ba právě naopak,“ uvedl.
Zároveň ocenil styl práce premiéra Andreje Babiše a důraz na konkrétní cíle: „Mně se líbí pracovat pod vedením pana premiéra Andreje Babiše, protože já přicházím z korporátní privátní sféry a tam se prostě obzvlášť zaměřujete na cíle. Líbí se mi, že debata během porad Úřadu vlády je vždy věcná, jdeme na cíl,“ dodal.
Babiš přitvrzuje? Červený se jen usmál
Mnozí si všímají, že premiér Andrej Babiš si v poslední době ve vyjádřeních ke koaličním partnerům přestává brát servítky a bývá ostřejší než dřív. Červený na to reagoval s nadsázkou: „Já tady reprezentuji Motoristy sobě, takže nám říká, že je něco ostré… Já bych řekl, že ještě úplně ne,“ smál se Červený.
Na fungování koalice následně reagoval také exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů. Podle něj se napětí mezi vládními stranami zatím odehrává především na sociálních sítích: „Strany, ať už jsou to Motoristé nebo SPD, jsou velmi silné na sociálních sítích. Mají takové ty kampaně, jako měl třeba Filip Turek za ty větrníky. A pak přijde Andrej Babiš a řekne, takhle to prostě nebude. Přestaňte tu dělat hlouposti. Bude to takhle,“ uvedl Bartoš.
Zároveň připomněl, že si není vědom toho, že by některá z menších vládních stran použila vůči hnutí ANO skutečně tvrdou kartu. Jako příklad uvedl debatu o dluhové brzdě, kde podle něj Motoristé ustoupili ze svých původních pozic, přestože dříve zdůrazňovali potřebu hlídat schodek státního rozpočtu a tempo zadlužování země.
„Spousta věcí, například zrušení, řekněme, té dluhové brzdy. Motoristům po vůli není, když chtěli hlídat schodek státního rozpočtu,“ uvedl Bartoš, že menší koaliční strany vůči ANO ve skutečnosti příliš netlačí.
Červený se proti Bartošovým slovům o tom, že Motoristé něco nepohlídali, ohradil a označil je za „floskule“. Připustil ale, že stav veřejných financí není ideální a vláda podle něj musí sáhnout i do mandatorních výdajů: „Uvědomujeme si, že to není ideální, pracujeme na tom, abychom to změnili, můžeme to změnit jenom tak, že změníme některé mandatorní výdaje a na tom se rovněž pracuje,“ uvedl Červený.
Pirátské televarieté a kolovrátek ve Sněmovně
Zároveň Červený kritizoval opozici a především předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, kterému vyčetl obstrukce ve Sněmovně. „Bohužel posloucháme jen nářky opozice, obzvláště předseda Pirátů Hřib dělá pirátské televarieté,“ řekl Červený.
Následně popsal, jak podle něj vypadá opakující se scénář jednání Poslanecké sněmovny: „Už je to kolorit. V úterý ve dvě hodiny začíná Poslanecká sněmovna, k pultíku jde s přednostním právem pan Hřib, připraví se paní Richterová a máme to tam a jedeme šest až osm hodin v úterý. Jak může Poslanecká sněmovna pracovat s tímto tempem?“ uvedl Červený a k jejich vystoupení dodal: „Říkají furt to stejný, je to jenom kolovrátek,“ doplnil Červený.
Podle Červeného tím opozice zpomaluje i přijímání evropských směrnic: Bartoš se nad jeho kritikou jen pousmíval a naopak namítal, že ke spornému chování ve Sněmovně často dochází i ze strany vládních stran. „Takže házet vinu na to, že Sněmovna nefunguje, na Zdeňka Hřiba je totální nonsens,“ ohradil se Bartoš a naopak ukázal na Andreje Babiše, který brzdí jednání Sněmovny.
Turek, plesnivé kanceláře a spor o větrníky
V závěru debaty přišla řeč také na Filipa Turka, rekonstrukci ministerstva životního prostředí a spor o výstavbu větrných elektráren.
Červený odmítl, že by si na resortu nechával budovat luxusní kancelář za miliony. Podle něj jde jen o část širší rekonstrukce budovy, do níž se dlouho neinvestovalo. „Moje kancelář, která se teď připravuje, bude v rozmezí 250 tisíc,“ prohlásil.
Ministr zároveň uvedl, že opravy se týkají více prostor na ministerstvu, kde jsou podle něj dlouhodobé technické problémy. „V životě bych si nedovolil mít kancelář za tři miliony. Rád bych to uvedl na pravou míru. Je tam rámcová smlouva na opravu několika místností na celém ministerstvu životního prostředí. Zatéká nám voda například ze střech. Máme plesnivé místnosti,“ dodal.
Červený se zastal také Filipa Turka, který působí jako zmocněnec pro zelenou politiku. „Já jsem rád, že mám Filipa Turka v týmu,“ pochválil si.
Bartoš ale kritizoval podle něj přepálenou kampaň proti větrníkům. „Myslím si, že na škodu ohledně toho tématu byla ta přepálená antikampaň proti větrným elektrárnám. Jako kdyby vám nevadilo, že za barákem máte nějaký otevřený hnědouhelný důl, ale mít vrtuli 100, 500 metrů od baráku je zásadní problém v oblasti životního prostředí,“ podotkl.
Naopak ministr Červený zdůrazňoval, že u akceleračních zón budou mít obce možnost výstavbu větrných elektráren odmítnout.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku