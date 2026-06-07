Normandie jako facka Evropě. Hegseth varoval před migrační invazí

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07.06.2026 7:36 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Svět si v těchto dnech připomíná výročí vylodění spojenců na plážích v Normandii. 6. června 1944 nastal jeden ze zlomů ve druhé světové válce. Americký ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že dnes Evropané čelí invazi migrantů, a položil si otázku, zda jsou evropští politici ještě vůbec schopni tuto invazi zastavit.

Normandie jako facka Evropě. Hegseth varoval před migrační invazí
Foto: screen YouTube
Popisek: Pete Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth promluvil u příležitosti vylodění spojenců na plážích v Normandii. K vylodění došlo 6. června 1944, před 82 lety. „Společně s našimi spojenci Amerika zachránila západní civilizaci,“ prohlásil člen Trumpovy administrativy. Jedním dechem dodal, že v oněch dnech před dvaaosmdesáti lety spojenci bojovali bok po boku. Společně krváceli v boji za svobodu.

Hegseth u této příležitosti promluvil o invazi migrantů do Evropy a ptal se, kdy Evropané najdou odvahu zastavit tuto invazi.

„Je smutné, že dnes různé evropské pláže zaplavují různé nebezpečné ideologie. Pláže ve Španělsku, Itálii, Řecku a Bulharsku. Připlouvají lodě. Připlouvají muži. … Kdy evropská hlavní města s tou invazí něco udělají? Není už příliš pozdě? Modlím se, aby nebylo. Věřím, že ne. Muži, kteří zde bojovali a zemřeli, vrátili Evropě svobodu. Tuto svobodu musí tato generace vůdců a válečníků udržovat,“ řekl.

Hegseth tím navázal na nedávno aktualizovanou bezpečnostní strategii USA, kde je uvedeno, že Evropa, jak jsme ji znali, je ohrožena, je ohrožena vlnami migrantů.

Evropské spojence vyzval, aby dál stáli po boku Američanů.

„Stojíme při našich spojencích a očekáváme, že naši spojenci jsou schopni a připraveni stát po našem boku. Mír je zajištěn pouze silou a její silou na obou stranách Atlantiku, posílenou připraveností, sdílenými vojenskými schopnostmi a neochvějnou politickou vůlí,“ prohlásil.

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demokracie , druhá světová válka , EU , migrace , Svoboda , USA , zahraničí , uprchlíci , Hegseth

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