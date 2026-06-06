Kupka (ODS): Tohle není politika. Tohle je demolice

07.06.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stávce některých úředníků Úřadu vlády.

Kupka (ODS): Tohle není politika. Tohle je demolice
Foto: Hans Štembera
Popisek: ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár benjamínků

A takhle to dopadá, když se premiérem stane člověk, jehož hlavní doménou je chaos, nekompetence a arogance.

Co třicet let fungovalo, pošle během pár měsíců do kytek. Lidská práva i protidrogovou politiku - tedy oblasti, které se u nás budovaly pomalu, trpělivě a napříč vládami, protože stály na odbornících, datech a zkušenosti, ne na náladě jednoho nebo dvou arogantních lidí na Úřadu vlády.

Tohle není politika. Tohle je demolice. A účet za ni nezaplatí premiér, ale my všichni.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Kupka , ODS

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MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poplatky

Podle mě je to zrušeni podivné, když to budeme stejné platit my. S tím, že by měli byt od placeni osvobozeni senioři nad 75 už mam vetší problém. Proč jen oni? Navíc teda nechápu, jak to vláda myslí, když je chce vlastně zrušit, ale to není tak úplně dotaz na Vás (nebo mi dokážete odpovědět?), vás s...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stávce některých úředníků Úřadu vlády.