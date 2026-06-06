Kupka (ODS): Tohle není politika. Tohle je demolice

A takhle to dopadá, když se premiérem stane člověk, jehož hlavní doménou je chaos, nekompetence a arogance.
Co třicet let fungovalo, pošle během pár měsíců do kytek. Lidská práva i protidrogovou politiku - tedy oblasti, které se u nás budovaly pomalu, trpělivě a napříč vládami, protože stály na odbornících, datech a zkušenosti, ne na náladě jednoho nebo dvou arogantních lidí na Úřadu vlády.
Tohle není politika. Tohle je demolice. A účet za ni nezaplatí premiér, ale my všichni.
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