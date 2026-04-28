Bartoš (Piráti): Babišova zoufalá snaha zalepit čísla za každou cenu

28.04.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Andrej Babiš zase lhal. Upřímně? Nic nového.

Spíš musí být v šoku jeho vlastní kolegové z ANO, kteří ještě nedávno s naprostou jistotou tvrdili, že Česko 2 % HDP na obranu bez problémů splní.

Nestane se to. A pravdu měli odborníci, Piráti i všichni, kdo od začátku říkali, že ta čísla prostě nesedí.

A premiérovo řešení? Zkusit NATO namluvit, že do obrany patří i rekonstrukce železniční tratě na Karlštejn. A když se to celé provalí, tak si vymyslet, že bude stavět třetí vojenskou nemocnici v ČR.

To už není obranná strategie, ale spíš zoufalá snaha zalepit čísla za každou cenu.

V debatě o rozpočtu jsme navrhovali změny, které bezpečnost České republiky skutečně vyžaduje. Místo kličkování a lhaní by měla vláda přijít do Sněmovny s návrhem na změnu rozpočtu, přestat se ohlížet na SPD, které se chová stejně jako komunisté v letech 2017–2021, a začít jednat.

Rezervy na straně mimořádných příjmů si Alena Schillerová samozřejmě vytvořila. A nebo by také stačilo přestat posílat miliardy agromamutům.

Takovou změnu Piráti samozřejmě podpoří.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Psali jsme:

Stávka ČT? Tak ať. Ševčík šel na studentskou demonstraci za média a nestačil se divit
„Tohle vám vyrobím za pár hodin.“ Nahrávka Matochy s Bradáčem zpochybněna
Ohrožení Benešových dekretů. Michal Hašek řekl víc
Trumpova „zlá žena“ nahání strach v Evropě

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Penzijní spoření

Uvědomujete si a hlavně hodláte nějak řešit zásadní problém, a to, že nejen mladí, ale větší část populace nemá kvůli drahotě z čeho spořit, nemají ani úspory pro strýčka příhodu. Nepřijde vám to smutné? Jestli si lidi mají spořit, tak udělejte něco s ekonomikou, ať se máme líp, nemáme tak malé plat...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

