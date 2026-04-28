Bartoš (Piráti): Babišova zoufalá snaha zalepit čísla za každou cenu

Andrej Babiš zase lhal. Upřímně? Nic nového.
Spíš musí být v šoku jeho vlastní kolegové z ANO, kteří ještě nedávno s naprostou jistotou tvrdili, že Česko 2 % HDP na obranu bez problémů splní.
Nestane se to. A pravdu měli odborníci, Piráti i všichni, kdo od začátku říkali, že ta čísla prostě nesedí.
A premiérovo řešení? Zkusit NATO namluvit, že do obrany patří i rekonstrukce železniční tratě na Karlštejn. A když se to celé provalí, tak si vymyslet, že bude stavět třetí vojenskou nemocnici v ČR.
To už není obranná strategie, ale spíš zoufalá snaha zalepit čísla za každou cenu.
V debatě o rozpočtu jsme navrhovali změny, které bezpečnost České republiky skutečně vyžaduje. Místo kličkování a lhaní by měla vláda přijít do Sněmovny s návrhem na změnu rozpočtu, přestat se ohlížet na SPD, které se chová stejně jako komunisté v letech 2017–2021, a začít jednat.
Rezervy na straně mimořádných příjmů si Alena Schillerová samozřejmě vytvořila. A nebo by také stačilo přestat posílat miliardy agromamutům.
Takovou změnu Piráti samozřejmě podpoří.
