Bartoš (Piráti): Mějme náhrady, které odpovídají reálným nákladům

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, občané, paní místopředsedkyně.

Když my se tady bavíme o platech politiků, a já jsem tu debatu pozorně poslouchal ať už tady v sále, tak i ve své Poslanecké kanceláři na monitoru, tak se fakt nemůžeme tvářit, že se jedná o nějaké technikálie nebo o to, jak se před veřejností zalíbit. Ta debata se sem vrací a vrací, a když sledujete i nálady občanů, kteří v průběhu krize i teď mají hluboko do kapsy, tak tuhle debatu, její formu, berou velmi citlivě a v podstatě jim vadí. A já bych si skoro troufnul říct, že když se bavíme o odměnách politiků či ústavních činitelů, tak v danou chvíli tak trošku licitujeme, možná hazardujeme i s důvěrou občanů v politiky jako takovou. A je očividné a je to mimořádná schůze, máme to tedy další den, kdy v momentě, kdy se řeší daleko zásadnější věci a často jsou přehlíženy, tak vlastně ztráta důvěry skrze tady tu debatu, která je místy až nedůstojná, tak já se těm lidem ani nedivím.

My jsme s Piráty už v roce 2017, a projevilo se to v roce 2018, 2019, upozorňovali na to, že systém odměňování politiků je nefunkční. V rámci toho výpočtu se pak schválily ty změny, které již nevázaly platy politiků na mzdy ve státní sféře nebo ve veřejné sféře, protože logicky, když rostly platy státních zaměstnanců, tak si tím politici vlastně zvyšovali i platy své, ale navázali jsme to na výkon celé ekonomiky. A už od roku 2017, ještě když Piráti byli v opozici, a já si tu debatu tady pamatuji, řešili jsme zároveň i kumulaci funkcí, respektive kumulaci náhrad. Tedy i když politik tvrdí, a máme mezi sebou takovéto supermany, že dokáže vykonávat klidně čtyři, pět, deset funkcí, tak problematické určitě je, pokud za tyto funkce pobírá plný plat.

A zároveň jsme i dlouhodobě řešili, jak se nastavují jednotlivé příplatky a další benefity. Proč? Protože my se tady bavíme a i v médiích neustále probíhá, kolik je to hrubého, kolik je to čistého, ale je třeba si uvědomit, že skrze regionální kanceláře, další benefity nebo i třeba činnosti v těch jednotlivých podvýborech Sněmovny, kdy některé třeba ani za celý rok nezasednou, tak jsou to další desetitisíce, které si ten poslanec či poslankyně prostě ke svému platu dokáže získat. Zda oprávněně, či neoprávněně, já to nechci nějakým způsobem hodnotit, ale podívejme se na to, jak jsou některé z nich koncipovány.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jsem rád, že Jakub Michálek prezentoval i to srovnání, kde použil jako vzor, a nic proti Moravskoslezskému kraji, ale člověka, který případně je zvolen třeba z Ostravy. A když se podíváte, jaké jsou měsíční náhrady na dopravu z Ostravy, tak za měsíc to je více, než by stála celoroční jízdenka do první třídy, pokud by člověk využil Českých drah. Když se podíváte, a ty grafy už někde létaly i v médiích, tak skutečně měli bychom se podívat na to, jakým způsobem jsou konstruovány takzvané poslanecké náhrady, které jsou součástí těch odměn senátorů a poslanců, a zda tedy, když ta cena benzinu v porovnání třeba před těmi 10 lety ve finále až tak rozdílná není, tak jak to, že tyto platby prostě rostou takovýmhle skokem.

Jak jsem říkal, my jsme k té kumulaci vystupovali nespočetněkrát a pořád se tady hraje hra, že je to v pořádku. Když se podíváte na výsledek krajských voleb, tak najednou i - a teď se obrátím na poslance z hnutí ANO, kteří velmi silně, a byla to paní Vildumetzová Mračková, tady vystupovali proti kumulaci a proti kumulaci odměn, a najednou i toto třeba z pohledu hnutí ANO padlo, ať už jsou to pozice hejtmanské a další, či kombinace, kdy je někdo zároveň starostou a zároveň sedí v radě kraje a pobírá za to plné odměny. Jestli se zeptáme, jestli to je v pořádku, já jsem přesvědčen, že to v pořádku není. Skutečně odvádět plnohodnotnou práci na všech těch frontách je náročné, a i kdyby to ten politik myslel sebelíp, a já věřím, že lidé do politiky vstupují, aby odvedli práci pro občany tam, kde zvolili, tak skutečně není možné, aby za tyto funkce, které rozhodně nenaplňuje tou řekněme standardní pracovní dobou, to už vůbec ne, politik pracuje i o víkendu, ale rozhodně to není tak, že by za ně měl brát plný plat. To je prostě neobhajitelné.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9473 lidí

Proč jsem zde o tom hovořil? My jsme za Piráty předložili několik návrhů. První z návrhů byl, aby se platy za regionální funkce zastropovaly na výši 40 %; stále se tedy bavíme o tom, že jakoby jeden a půl úvazek je vlastně možný, ostatně lidé, běžní lidé dělají jeden a půl úvazek, pokud je politik zároveň poslancem, senátorem nebo členem vlády. A ano, tento návrh si osvojil zde sedící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, což já považuji za dobrý krok, nicméně na rozpočtovém výboru poslanci za ANO a ODS tento návrh smetli ze stolu.

A já bych se skutečně chtěl zeptat, jak tedy můžeme vysvětlit lidem, že někdo bere plné platy za dvě nebo více funkcí, které skutečně nelze dělat naplno, na plný úvazek, anebo jak chceme, a tam se vracím k těm náhradám, zejména k tomu absurdnímu příkladu, leč reálnému příkladu proplácení dopravy pro třeba poslance, či poslankyni zvolenou v Ostravě? Jak chceme lidem vysvětlit, že poslanec dostává desítky tisíc na dopravu měsíčně, ono to je něco přes půl milionu korun ročně v náhradách, které rozhodně neodpovídají těm reálným nákladům.

Jenom z hlavy. Když si vezmeme tu roční jízdenku na vlak do první třídy, ta vychází asi na 40 tisíc, když si vezmeme roční lítačku v Praze, to je 3 600 korun, nejsem si jist, kolik stojí MHD v Ostravě, myslím si, že to je také někde kolem čtyř tisíců, takže roční doprava v Praze, v Ostravě a vlakové spojení je levnější, než kolik dostane senátor, senátorka, poslanec či poslankyně, který je z Ostravy zvolen za Moravskoslezský kraj. A my za Piráty říkáme jasně, že pokud chceme, aby lidé věřili, že ta politika není o penězích, tak je třeba začít u sebe. Skutečně ať jsou transparentně vykazovány ty náhrady, ať se to upraví tak, aby to odpovídalo reálným nákladům, protože samozřejmě i ten poslanec ty náklady s tou dopravou nějaké má. Nestrkejme hlavu do písku, je to tak, doprava stojí peníze, ale toto je naprosto absurdní. Změňme to, mějme nespravedlivé náhrady, které odpovídají reálným nákladům.

A já bych chtěl říct za Pirátskou stranu, že pokud neprojdou tyto návrhy, nemůžeme podpořit zákon jako celek, protože, opakuji, politika má být služba občanům a nedělat si z ní výhodný byznys při kumulaci a vykazování nebo získávání náhrad, které neodpovídají nákladům, které ten politik s výkonem své činnosti má.

Děkuji.