Bartoš (Piráti): Na posledním jednání vlády jsem ještě jako ministr rozpočet nepodpořil

Tento týden má Sněmovna projednávat návrh rozpočtu na rok 2025. Mám k němu několik zásadních výhrad. Za Piráty neobsahuje priority, které by odrážely potřeby lidí v této zemi. Národní rozpočtová rada upozornila, že v něm nejsou zahrnuty správně výdaje na důchody.

Významně tam chybí prostředky na investice do bydlení či rozvoje předškolní péče, ale třeba i na plné financování nových dětských skupin, které ministr práce a sociálních věcí proti původnímu slibu krátí – to jsou oblasti, které mají přímý dopad na kvalitu života lidí, a které se státu vrátí. Přesto právě na ně peníze v rozpočtu chybí.

Významně jsou podfinancovány národní programy pro rozvoj infrastruktury ve městech a obcích, ze kterých se opravují a modernizují školy či opravují místní komunikace a zlepšují veřejné služby. Předpokládali jsme, že ono krácení dotací bude namířeno do soukromého sektoru, kterému se často pouze vylepšují zisky. Zásahy jsou ale spíše směrem k obcím, které nemohou ze svých rozpočtů potřeby lidí a kvalitu života řešit.

Peníze na tyto oblasti by se přitom získat daly – stačilo by zdanit tiché víno, přestat dotovat oligarchy, přistoupit k racionální regulaci konopí, což lidovci urputně blokují, i když by to do rozpočtu přineslo miliardy.

Na posledním jednání vlády jsem ještě jako ministr rozpočet nepodpořil. Za Piráty budeme požadovat, aby vláda návrh přepracovala a zohlednila tam výše zmíněné priority. Potřebujeme rozpočet, který skutečně reflektuje potřeby lidí, přinese dlouhodobou udržitelnost a bude realistický. Tento takový není.

